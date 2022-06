Com superar les teves principals pors segons l'escriptor Lewis Howes

Tothom desenvolupa un ampli ventall d'habilitats a l'escola, però al pla d'estudis segurament hi falta una assignatura: com gestionar les emocions. Quan la vida ens posa al davant les situacions més dures, no sabem què fer i encara menys com sortir-nos-en. En el cas de Lewis Howes, algunes d'aquestes situacions han estat patir abusos sexuals, tenir un germà a la presó i patir una lesió que va acabar amb la seva carrera com a jugador professional de futbol americà. Després d'emmurriar-se un temps al sofà de casa de la seva germana, Howes va decidir enfrontar-se a les seves pors més grans (els sentiments de què parlàvem) i sentir-se vulnerable. Ara, Howes és un presentador de podcasts famós, escriptor supervendes, coach empresarial i jugador d'handbol de la selecció nacional d'EUA. La seva missió és ajudar altres persones a trobar la grandesa enfrontant-se a les pors. En aquest episodi, aquest atleta polifacètic se sincera amb el director de rendiment sènior de Nike, Ryan Flaherty, i explica com va aconseguir tenir una bona salut mental i física superant la vergonya i una crisi d'identitat, i com s'ha convertit en un "atleta de la vida" gràcies al suport dels seus mentors. Els seus consells sobre com fer una llista de pors, pensar de manera exponencial i desfer-nos de les formes en què amaguem la nostra personalitat (especialment important per als homes que ens escolten) t'ajudaran a crear el teu propi curs d'intel·ligència emocional. Val més tard que mai.