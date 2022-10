Què pots fer si no sents els músculs del sòl pelvià durant el postpart, segons els experts

Tot i que et pots sentir alleujada de tenir el nadó als braços en lloc de dur-lo a l'úter, aquestes primeres setmanes (bé, mesos) a casa no són precisament fàcils. A part de totes les noves responsabilitats i sentiments, el cos encara està canviant constantment i pot ser que no t'acabis de sentir tu mateixa. Un dels problemes és que encara que vulguis començar a fer una mica de treball de recuperació del sòl pelvià (molt bé!), pots sorprendre't en descobrir que quan intentes activar aquests músculs sents una gran quantitat de… res.



No pateixis. El sòl pelvià, aquest grup de músculs semblant a un llit elàstic situat entre el còccix i l'os pubis, s'ha hagut d'estirar moltíssim en el moment del part (i si t'han fet cesària, encara deu estar cansat de sostenir el pes addicional del nadó i la placenta). És molt normal, fins i tot en aquelles dones que han reforçat i estirat el sòl pelvià durant l'embaràs, tenir una sensació estranya allà baix o no notar res de res en tocar la zona després del part, explica Laurel Proulx, doctora en fisioteràpia del sòl pelvià a Colorado Springs i fundadora de FEM Physical Therapy.



Ajudar a la recuperació del sòl pelvià mitjançant exercicis de recuperació i estirament durant les primeres setmanes després del part és una bona manera de preparar-se per tornar a l'activitat: "Et sentiràs més forta, amb més suport", diu Proulx. I pot ajudar a prevenir pèrdues d'orina que poden donar-se quan entrenes després del part. Però és força difícil començar si, en primer lloc, no pots trobar el sòl pelvià.



"No recuperem la sensació ni la coordinació directament després d'un esquinç de turmell o d'una lesió al lligament creuat anterior, i el mateix passa amb els músculs del sòl pelvià després del part", explica Proulx. Amb el temps, notaràs que de manera natural tens més control sobre el sòl pelvià, a mesura que aquests músculs es recuperin, però sempre és una bona idea visitar un fisioterapeuta del sòl pelvià entre les quatre i les sis setmanes posteriors al part. Mentrestant, pots provar els mètodes següents a casa.