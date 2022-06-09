Com es plega una dessuadora amb caputxa correctament

La manera més fàcil de plegar una dessuadora amb caputxa
Cura dels productes
De passada, pots reduir les arrugues i estalviar espai als calaixos.
Les dessuadores i els jerseis amb caputxa són una peça pràctica per mantenir la calidesa (i també de lluir una mica el teu estil). Tanmateix, poden ocupar molt d'espai als calaixos, sobretot si no les plegues bé.
Aprendre a plegar bé una dessuadora amb caputxa no només estalviarà espai a l'armari o a la calaixera, sinó que també t'ajudarà a reduir les arrugues de la roba. Encara que no t'ho sembli, tenir cura d'una dessuadora amb caputxa consisteix en part a desar-la correctament, tot i que també has de tenir en compte com la rentes.
Per exemple, sabies que una de les millors fórmules per preservar la textura suau del teixit és girar la peça del revés abans de ficar-la a la rentadora? Amb alguns trucs senzills com aquest, no només podràs allargar la vida útil de la teva dessuadora amb caputxa, sinó que també faràs que sembli gairebé nova.
A continuació et presentem una guia pas a pas per plegar una dessuadora amb caputxa i tenir més espai a l'armari o al calaix per desar-hi les teves altres peces preferides.
ARTICLE RELACIONAT: Tenir cura de la roba d'entrenament bruta sense esforç
- Abans de començar, mira si hi ha cap arruga que s'hagi d'eliminar amb la planxa o amb una mica de vapor.
- Tria una superfície dura i plana, que farà que el procés sigui més ràpid, senzill i efectiu.
- Col·loca la dessuadora amb caputxa amb la part davantera de cara a la superfície i la part posterior visible. Llavors, allisa'n el teixit.
- Encreua un braç cap a la part central de l'esquena i fes el mateix amb l'altre braç. En aquest punt, la dessuadora hauria de tenir una forma rectangular.
- Agafa la part inferior de la peça i plega-la amb cura sobre la part superior.
- Plega una de les vores exteriors cap al mig i fes el mateix amb l'altra.
- Plega la dessuadora de manera que el cos arribi a la meitat de la caputxa. Llavors, fes un altre plec per sobre de la caputxa.
- Obre la caputxa i estira-la per sobre del rectangle fins que la dessuadora hi quedi a dins. Finalment, fica la resta del cos de la dessuadora a la caputxa perquè mantingui la forma quan la desis.
Consell professional: procura que cada plec sigui el màxim de llis possible. Recorda't d'allisar cada part de la dessuadora per evitar que hi surtin arrugues.