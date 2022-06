Com es plega una dessuadora amb caputxa correctament

Les dessuadores i els jerseis amb caputxa són una peça pràctica per mantenir la calidesa (i també de lluir una mica el teu estil). Tanmateix, poden ocupar molt d'espai als calaixos, sobretot si no les plegues bé.

Aprendre a plegar bé una dessuadora amb caputxa no només estalviarà espai a l'armari o a la calaixera, sinó que també t'ajudarà a reduir les arrugues de la roba. Encara que no t'ho sembli, tenir cura d'una dessuadora amb caputxa consisteix en part a desar-la correctament, tot i que també has de tenir en compte com la rentes.

Per exemple, sabies que una de les millors fórmules per preservar la textura suau del teixit és girar la peça del revés abans de ficar-la a la rentadora? Amb alguns trucs senzills com aquest, no només podràs allargar la vida útil de la teva dessuadora amb caputxa, sinó que també faràs que sembli gairebé nova.

A continuació et presentem una guia pas a pas per plegar una dessuadora amb caputxa i tenir més espai a l'armari o al calaix per desar-hi les teves altres peces preferides.

