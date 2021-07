Com pots evitar les interrupcions del son, segons metges especialistes del son

Has anat al llit a les onze de la nit i t'has llevat a les set del matí. Això està molt bé perquè has dormit 8 hores! Però abans de celebrar la teva bona organització, hem de fer-te una pregunta: quantes vegades t'has despertat durant la nit?



Probablement ja saps que quan dorms passes per diversos cicles. Aquest procés comença per un cicle lleuger i es torna més profund de manera progressiva, fins arribar als moviments oculars ràpids (MOR, també denominat REM per la sigla en anglès). Aquest cicle influeix en la memòria i l'estat d'ànim. "La majoria de les persones s'aixequen de manera natural després de cada cicle", afirma Brandon Peters, doctor en medicina, especialista del son al Virginia Mason Medical Center i professor adjunt a la Universitat de Stanford. Com que cada cicle dura entre 90 i 120 minuts, és probable que en el transcurs de 8 hores, et despertis tres o quatre vegades durant aproximadament un minut. Segurament el que fas durant aquests moments és canviar de postura o tapar-te bé, i és normal que no recordis haver-ho fet. També és completament normal despertar-te per anar al lavabo (tots hem anat a les palpentes pel passadís) o si algú fa soroll (per exemple, si un nadó plora o si el teu gos o la teva parella ronquen).