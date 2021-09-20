Com pots enfrontar-te als assetjadors, segons l'entrenador Gjert Ingebrigtsen

Consulta el teu coach: "Com puc jugar amb un company que no em respecta?"
Consells
Gjert Ingebrigtsen, de Noruega, explica a un jugador de futbol jove com pot esquivar l'assetjador de l'equip i fer-lo responsable dels seus actes.
Consulta el teu coach és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach:
Hi ha un jugador al meu equip que em tracta com un zero a l'esquerra. De debò, no puc fer res bé si hi és ell. La setmana passada, vaig marcar un gol que ens va fer guanyar el partit, però em va renyar dient que era molt "egoista" per no haver-li passat la pilota a ell. Però en el partit anterior, en què sí que l'hi vaig passar, em va esbroncar per no haver aprofitat l'oportunitat i em va dir que tenia una "actitud dèbil". Es comporta com si intentés transmetre una actitud triomfadora, però ho fa d'una manera que em sento com un perdedor. No només em passa a mi, però: és un impresentable amb tot l'equip, i això crea un clima de malestar. Com puc treure'm de sobre les seves crítiques per concentrar-me en el joc?
Jugador fart que el critiquin
Jugador de futbol de 17 anys
R:
Per començar, em sap greu que t'estigui passant això. És molt intimidant que et cridin i et parlin amb un to enfadat. Es pot crear un cercle viciós: quan critiquen cada moviment que fas, estàs a l'expectativa que t'ataquin. Penses que si passes la pilota, malament, però si no ho fas, també. Llavors et bloqueges i tens por de l'inevitable. I el teu rendiment se'n ressent.
Aquest tipus d'ambient tòxic pot contaminar el funcionament general d'un equip. M'he adonat que, quan alguns jugadors pateixen assetjament, també en fan als altres. Aquesta dinàmica es retroalimenta fins que aviat arriba un punt en què la negativitat i la frustració es converteixen en la norma, i això afecta el rendiment de tothom.
Aquest comportament no és tolerable en cap esport. Com a entrenador, crec que la teva manera de tractar els altres és més important que les medalles o els trofeus que guanyis. No és qüestió només de ser un bon atleta, sinó de ser una bona persona. Per això, començo totes les sessions explicant als jugadors el comportament que vull que tinguin i les conseqüències de no seguir les normes. I ningú n'està exempt: ni el golejador principal, ni el supercampió, ni, en el meu cas, els meus fills.
Em vaig fer entrenador perquè volia entrenar els meus fills, en Henrik, en Filip i en Jakob. Ara, els entreno en l'àmbit del running professional de mitja distància, però al principi fèiem esquí de fons i futbol.
De vegades, els meus fills (i no diré quins) han estat a l'altra banda d'aquesta situació i han tingut una actitud arrogant. Han estat ells els qui es dirigien als altres atletes amb un to negatiu durant o després dels esdeveniments, o en els entrenaments. Els he hagut de fer sortir del camp o de la pista i dir-los: "Aquesta no és manera de parlar als altres. Podràs tornar quan canviïs d'actitud". Part de la meva feina consisteix a evitar que els comportaments negatius arrelin a l'equip, així que no he dubtat mai a posar límits estrictes als meus fills.
També he de dir que l'assetjament no és exclusiu del món dels esports. En trobaràs en escoles, en oficines i fins i tot entre veïns. Tanmateix, el nivell d'adrenalina que s'adquireix en el punt àlgid d'una competició fa que la situació es pugui descontrolar més fàcilment.
Crec que la teva manera de tractar els altres és més important que les medalles o els trofeus que guanyis. No és qüestió només de ser un bon atleta, sinó de ser una bona persona.
És una mica com les persones que es tornen agressives quan beuen. Després potser se'n penedeixen, potser et demanen disculpes o potser ni tan sols entenen com és que han perdut el control. Procura tenir-ho en compte la propera vegada que el teu company et critiqui. No per perdonar-li el mal comportament, sinó per recordar que el que fa o diu no té res a veure amb tu, sinó amb ell i la seva falta d'autocontrol.
Aquesta comprensió de part teva t'ajudarà a posar certa distància mental entre el teu company i tu perquè puguis centrar-te en el partit. Si això no funciona, prova de posar-hi distància física: la propera vegada que el teu company t'escridassi, allunya-te'n.
Evidentment, això són només solucions temporals. Un assetjador difícilment canviarà el seu comportament si ningú no el fa respondre dels seus actes. No aprendrà a controlar-se quan estigui carregat d'adrenalina si ningú no l'ajuda a entendre que les seves accions li poden fer perdre temps de joc (o fins i tot perdre un partit).
Per això és fonamental que expliquis el que està passant a l'entrenador. Sé que no és fàcil fer aquest pas, però qui ha de parlar amb aquest company és l'entrenador, no tu.
Primer de tot, perquè si intentes enfrontar-t'hi, t'arrisques a patir represàlies. I després, perquè en aquest cas l'entrenador té dues missions: aturar l'assetjament que hi ha ara i evitar que n'hi hagi més en el futur.
Espero que el teu entrenador aprofiti l'oportunitat per millorar la situació per a tu i, en última instància, per a tot l'equip. No només frenarà un assetjador, sinó que també crearà un ambient en què els companys sàpiguen ajudar-se els uns als altres i tinguin present que poden alçar la veu quan hi ha un problema.
A més, podràs estar molt orgullós d'haver contribuït a crear aquest ambient. Potser fins i tot veuràs que comences a marcar més gols i que l'equip comença a guanyar més partits. Potser l'assetjador es despertarà un bon dia i entendrà que, fins llavors, us havia estat limitant. I si no li entra al cap i no entén la importància de tractar els altres amb respecte, segurament no durarà gaire temps a l'equip.
Coach Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen és un entrenador d'atletisme noruec. Ell mateix ha entrenat els seus fills, els atletes d'elit Henrik, Filip i Jakob. Tots ells han guanyat medalles d'or en els 1.500 metres als campionats europeus, i la família està dominant el panorama del running de mitja distància a Europa. Jakob també va guanyar la medalla olímpica d'or l'any 2020 a la cursa dels 1.500 metres, té una medalla europea d'or pels 5.000 metres i és el runner més jove a recórrer 1,5 quilòmetres en menys de 4 minuts. Gjert, que no tenia cap mena de formació ni experiència en el món del running, ha creat la seva pròpia filosofia d'entrenament basant-se en un procés rigorós i una revisió constant dels resultats. Va ser nomenat entrenador esportiu de l'any a Noruega el 2018.
Envia un correu electrònic a askthecoach@nike.com amb una pregunta sobre com pots millorar la teva actitud de cara a l'esport o la forma física.
Fotografia: Constantin Mirbach
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