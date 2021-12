Com pots enfrontar-te als assetjadors, segons l'entrenador Gjert Ingebrigtsen

Evidentment, això són només solucions temporals. Un assetjador difícilment canviarà el seu comportament si ningú no el fa respondre dels seus actes. No aprendrà a controlar-se quan estigui carregat d'adrenalina si ningú no l'ajuda a entendre que les seves accions li poden fer perdre temps de joc (o fins i tot perdre un partit).



Per això és fonamental que expliquis el que està passant a l'entrenador. Sé que no és fàcil fer aquest pas, però qui ha de parlar amb aquest company és l'entrenador, no tu.



Primer de tot, perquè si intentes enfrontar-t'hi, t'arrisques a patir represàlies. I després, perquè en aquest cas l'entrenador té dues missions: aturar l'assetjament que hi ha ara i evitar que n'hi hagi més en el futur.



Espero que el teu entrenador aprofiti l'oportunitat per millorar la situació per a tu i, en última instància, per a tot l'equip. No només frenarà un assetjador, sinó que també crearà un ambient en què els companys sàpiguen ajudar-se els uns als altres i tinguin present que poden alçar la veu quan hi ha un problema.



A més, podràs estar molt orgullós d'haver contribuït a crear aquest ambient. Potser fins i tot veuràs que comences a marcar més gols i que l'equip comença a guanyar més partits. Potser l'assetjador es despertarà un bon dia i entendrà que, fins llavors, us havia estat limitant. I si no li entra al cap i no entén la importància de tractar els altres amb respecte, segurament no durarà gaire temps a l'equip.





Coach Ingebrigtsen