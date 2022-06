Com pots afrontar l'exclusió de l'equip segons l'entrenadora Courtney Banghart

A mi em va passar exactament el mateix. QUIN HORROR. Com a tu, no em van deixar entrar en un equip al qual sabia que mereixia estar. Evidentment, això els ha passat a moltes persones. Aleshores, per què per a persones com tu i jo és tan difícil acceptar aquestes situacions?



Quan era petita, l'esport era el més important per a mi. La primera paraula que vaig dir no va ser "mama" ni "papa", sinó "pilota". T'ho dic de debò. Soc d'un poble petit de Nou Hampshire (EUA) on tothom feia tots els esports, perquè, si no, no podíem formar equips complets. Encara no havia arribat a casa de l'entrenament de futbol que ja estava tirant a cistella amb les canyelleres posades. També feia skateboard, hoquei sobre gel i patinatge artístic.



Però el futbol va ser el meu primer amor i el meu primer desengany.



Amb nou anys, vaig fer la prova per entrar a l'equip de futbol per a menors de 12 anys. L'equip de la meva escola havia sigut el millor de l'estat, així que estava acostumada a guanyar. Estava segura que entraria a l'equip, però no va ser així. Al principi no m'ho podia creure. Mai no m'havia passat res de semblant. Amb el que jo podia oferir no n'hi havia prou, no em necessitaven. L'entrenador va explicar als meus pares que jo tenia molt de potencial, però que era molt petita. Els meus pares van intentar consolar-me, però res no m'animava. Estava destrossada.



Que com vaig superar-ho? Doncs potser encara no ho he fet, perquè estic parlant del tema amb tu. Però vaig continuar jugant, perquè la veritat és que no tenia cap altra opció. El que diré a continuació sonarà dramàtic, però m'és igual: l'esport sempre ha estat la meva manera de connectar amb el món. És el que em defineix com a persona, així que no pensava llençar la tovallola de cap manera. Per les 100 paraules que has escrit al correu electrònic, crec que tu i jo som iguals en aquest sentit.