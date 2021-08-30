Com pots afrontar l'exclusió de l'equip segons l'entrenadora Courtney Banghart

Consulta el teu coach: no he entrat a l'equip de l'institut. I ara, què faig?
Consells
El somni d'un jugador de bàsquet jove s'acaba de trencar. Courtney Banghart, de la Universitat de Carolina del Nord, li dona uns quants consells bàsics.
Consulta el teu coach és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach,
Sempre he estat el millor jugador de la pista. I quan dic "de la pista" vull dir de qualsevol pista. Sempre he dominat tots els partits, tant jugant al parc com competint a l'equip del meu institut anterior. O, almenys, fins que la meva família i jo ens vam mudar. A les proves per entrar a l'equip de bàsquet del meu institut nou, tothom era més ràpid, més fort o, senzillament, millor que jo. Em vaig sentir molt vulnerable i, evidentment, no vaig passar les proves. Em van oferir un lloc a l'equip júnior, però tinc por d'haver tocat sostre. Puc convertir-me en el millor encara que no jugui amb els millors?
De sobte només "normal"
Jugador de bàsquet de 16 anys
R:
A mi em va passar exactament el mateix. QUIN HORROR. Com a tu, no em van deixar entrar en un equip al qual sabia que mereixia estar. Evidentment, això els ha passat a moltes persones. Aleshores, per què per a persones com tu i jo és tan difícil acceptar aquestes situacions?
Quan era petita, l'esport era el més important per a mi. La primera paraula que vaig dir no va ser "mama" ni "papa", sinó "pilota". T'ho dic de debò. Soc d'un poble petit de Nou Hampshire (EUA) on tothom feia tots els esports, perquè, si no, no podíem formar equips complets. Encara no havia arribat a casa de l'entrenament de futbol que ja estava tirant a cistella amb les canyelleres posades. També feia skateboard, hoquei sobre gel i patinatge artístic.
Però el futbol va ser el meu primer amor i el meu primer desengany.
Amb nou anys, vaig fer la prova per entrar a l'equip de futbol per a menors de 12 anys. L'equip de la meva escola havia sigut el millor de l'estat, així que estava acostumada a guanyar. Estava segura que entraria a l'equip, però no va ser així. Al principi no m'ho podia creure. Mai no m'havia passat res de semblant. Amb el que jo podia oferir no n'hi havia prou, no em necessitaven. L'entrenador va explicar als meus pares que jo tenia molt de potencial, però que era molt petita. Els meus pares van intentar consolar-me, però res no m'animava. Estava destrossada.
Que com vaig superar-ho? Doncs potser encara no ho he fet, perquè estic parlant del tema amb tu. Però vaig continuar jugant, perquè la veritat és que no tenia cap altra opció. El que diré a continuació sonarà dramàtic, però m'és igual: l'esport sempre ha estat la meva manera de connectar amb el món. És el que em defineix com a persona, així que no pensava llençar la tovallola de cap manera. Per les 100 paraules que has escrit al correu electrònic, crec que tu i jo som iguals en aquest sentit.
Molts jugadors d'elit aprofiten aquests tipus de contratemps per tornar amb més força que mai. Jo crec que aquesta és una tècnica molt bona. A mi m'encanten les històries típiques de venjança esportiva. Una vegada vaig entrenar una nena que acabava d'entrar en una nova categoria i tenia la puntuació més baixa de l'equip. Com a recordatori, va escriure la seva classificació en una pissarra que mirava tots els dies. Es va marcar l'objectiu de demostrar que aquell número no li feia justícia i va acabar sent la jugadora de l'equip que va acumular més minuts jugats, tot i que només estava al primer curs. Així doncs, aquesta tècnica li va funcionar molt bé.
No obstant això, aquí en tens una altra: intenta canviar la teva idea de ser "el millor". Al cap i a la fi, hi ha moltes qualitats que fan que un jugador sigui bo. Òbviament, hi ha aspectes purament físics. D'altra banda, hi ha l'esperit d'equip, l'adhesiu que millora el sentiment de formar part d'un grup. Per acabar, tenim la determinació, és a dir, les ganes d'esforçar-se i millorar contínuament passi el que passi. Aquesta qualitat sempre està al teu abast i és el millor baròmetre per saber com de lluny arribaràs.
"Intenta canviar la teva idea de ser 'el millor'. Al cap i a la fi, hi ha moltes qualitats que fan que un jugador sigui bo".
La determinació és la qualitat que t'ajudarà a analitzar amb deteniment com pots millorar com a jugador i a marcar-te una sèrie d'objectius concrets per aconseguir-ho. Fes-te preguntes per identificar els teus objectius. Apunta'ls en un full i divideix-los en passos que hagis de seguir. El més important és que tinguis el control d'allò que vols aconseguir. Entrar a l'equip de l'institut no depèn de tu, però millorar els xuts a llarga distància o perfeccionar la teva tècnica de defensa, sí.
Ara et deus estar preguntant com pots deixar de pensar en les coses que no pots controlar. Recorda aquestes paraules: "competeix sense comparar-te". Això és força complicat avui dia, perquè vivim completament influenciats per les xarxes socials en un món que ens fa comparar-nos constantment amb la resta de persones i que, de vegades, sembla que està dissenyat per desanimar-nos. Però quan dediques la teva energia a comparar-te amb els altres jugadors, perds una força que podries fer servir per competir amb ells. Tot i que no pots controlar la seva manera de jugar, tens un control total sobre la teva.
De fet, tens el control total de totes les coses que t'he animat a fer: utilitzar la teva decepció per motivar-te encara més, convertir el concepte de "millor jugador" en "el jugador que més s'esforça", crear una llista d'objectius realistes, oblidar-te de les coses que no pots controlar i centrar-te a ser el millor de l'equip júnior. Saber que tens totes les eines que necessites per triomfar és un sentiment increïble. Ara només has d'allargar el braç i agafar-les.
Coach Banghart
Courtney Banghart és l'entrenadora de bàsquet en cap de l'equip femení de la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill (EUA). Abans, va ser entrenadora en cap a la Universitat de Princeton, va obtenir el premi Naismith el 2015 com a entrenadora de l'any i va ser entrenadora adjunta a la selecció femenina de bàsquet dels EUA de menys de 23 anys el 2017. Banghart, que va ser una jugadora destacada a la Universitat de Dartmouth, va batre el rècord de triples a l'Ivy League (que encara ningú no ha superat). Ara forma part de la junta directiva de l'Associació d'Entrenadors de Bàsquet Femení i del Comitè de Supervisió de Bàsquet Femení de l'NCAA.
Envia un correu electrònic a askthecoach@nike.com amb una pregunta sobre com pots millorar la teva actitud de cara a l'esport o la forma física.
Fotografia: Jayson Palacio
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