Com poden les atletes afrontar el dol jugant després de la pèrdua d'una persona estimada

Ho sento moltíssim. Has perdut algú molt important.



La teva mare t'ha ajudat a ser qui ets ara, però jugar a tennis és només una part de tot això.



Has de saber que és bo passar pel dol i no passa res si no vols jugar a tennis ara mateix, ja que les coses han canviat molt. Els canvis sovint són difícils.



Fa dos anys també vaig viure una pèrdua, però d'un altre tipus. Vaig tenir un avortament espontani i va ser molt dur. Estava molt il·lusionada per l'embaràs. Sé que no és el mateix, però imagino que quan perds el pare o la mare sent jove, també pots sentir que perds la il·lusió. Tots els plans amb aquesta persona desapareixen de cop i volta.



Però la teva mare no ha marxat del tot, oi? El seu record perdura en la teva memòria i així fas que estigui sempre present.





Jo també soc mare. Tinc un fill de cinc anys i una filla acabada de néixer, i sé que, si em passés alguna cosa, voldria que ells continuessin endavant. Quan pensis en la teva mare, pensa en què voldria ella per a tu. Pel que expliques, sembla que li agradava formar part de la teva afició pel tennis i li encantava veure't jugar. Pots utilitzar això com a motivació per seguir endavant. Transforma tot el que sents per ella en el teu foc interior. Pots dedicar-li la victòria d'un partit, per exemple. Crec que això li agradaria. De veritat. Dedica-hi tota la teva energia.



Pot semblar estrany, però de vegades penso en el que la meva mare voldria que fes encara que ella ja no hi sigui.



La meva mare no permetria que em tanqués a plorar per ella. No dic que no hagis de plorar! Això ho has de fer, sense cap mena de dubte, i jo també ho faria. Però si em passés el dia plorant, estic convençuda que el fantasma de la meva mare activaria l'alarma d'incendis de casa per fer-me arribar aquest missatge: "Adia, deixa de plorar i segueix endavant! Vinga!"