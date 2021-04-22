Com poden les atletes afrontar el dol jugant després de la pèrdua d'una persona estimada

Consulta el teu coach: com puc seguir practicant esport durant el dol?
Consells
L'Adia Barnes, entrenadora a la Universitat d'Arizona, explica a una tennista com pot fer servir el record de la seva mare per millorar com a atleta.
"Consulta el teu coach" és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach:
És estrany escriure això a algú que no conec. Vaig perdre la meva mare fa aproximadament un any. Ha estat molt dur, però he tingut un suport increïble d'amics, familiars i un terapeuta que m'ha ajudat molt. El motiu pel qual t'escric és que la meva mare, a més de ser una gran mare, també va ser la meva primera entrenadora de tennis i la meva admiradora més gran. Venia a tots els partits i a molts entrenaments. Ara que ja no hi és, m'adono de com em motivava. Fa un any, pensava que el tennis continuaria sent un pilar essencial de la meva vida, però ara ja no gaudeixo d'aquest esport com abans. Segueixo entrenant la majoria de dies, però m'haig de forçar a fer-ho. Sovint es parla d'aquest foc interior que tenen els grans atletes i em preocupa haver perdut el meu. Hi ha alguna manera de trobar un nou desig interior? O hauria de dedicar-me a alguna cosa nova?
Trobo a faltar la meva millor entrenadora de tennis i gran aficionada
Tennista de 17 anys
R:
Ho sento moltíssim. Has perdut algú molt important.
La teva mare t'ha ajudat a ser qui ets ara, però jugar a tennis és només una part de tot això.
Has de saber que és bo passar pel dol i no passa res si no vols jugar a tennis ara mateix, ja que les coses han canviat molt. Els canvis sovint són difícils.
Fa dos anys també vaig viure una pèrdua, però d'un altre tipus. Vaig tenir un avortament espontani i va ser molt dur. Estava molt il·lusionada per l'embaràs. Sé que no és el mateix, però imagino que quan perds el pare o la mare sent jove, també pots sentir que perds la il·lusió. Tots els plans amb aquesta persona desapareixen de cop i volta.
Però la teva mare no ha marxat del tot, oi? El seu record perdura en la teva memòria i així fas que estigui sempre present.
Jo també soc mare. Tinc un fill de cinc anys i una filla acabada de néixer, i sé que, si em passés alguna cosa, voldria que ells continuessin endavant. Quan pensis en la teva mare, pensa en què voldria ella per a tu. Pel que expliques, sembla que li agradava formar part de la teva afició pel tennis i li encantava veure't jugar. Pots utilitzar això com a motivació per seguir endavant. Transforma tot el que sents per ella en el teu foc interior. Pots dedicar-li la victòria d'un partit, per exemple. Crec que això li agradaria. De veritat. Dedica-hi tota la teva energia.
Pot semblar estrany, però de vegades penso en el que la meva mare voldria que fes encara que ella ja no hi sigui.
La meva mare no permetria que em tanqués a plorar per ella. No dic que no hagis de plorar! Això ho has de fer, sense cap mena de dubte, i jo també ho faria. Però si em passés el dia plorant, estic convençuda que el fantasma de la meva mare activaria l'alarma d'incendis de casa per fer-me arribar aquest missatge: "Adia, deixa de plorar i segueix endavant! Vinga!"
... parla amb persones que puguin entendre la teva experiència.
Però què més pots fer si no tens ganes de competir ara mateix? Vas tenir la sort de gaudir d'una mentora personal, així que tu també podries fer el mateix. Podries entrenar algú més jove de forma voluntària, o bé organitzar algun tipus de recaptació de fons en nom de la teva mare.
Crec que aquesta mena d'activitats són essencials. Fa un temps vaig engegar una organització sense ànim de lucre. Vaig recollir roba i sabatilles de jugadors, que només les havien fet servir una vegada, i les vaig donar a nens i nenes que no es podien permetre aquestes coses. Fer-ho va ser molt senzill i les cares d'agraïment no tenen preu.
També pots parlar amb persones que puguin entendre tot el que sents ara mateix. A mi em va ajudar molt parlar sobre el meu avortament amb altres dones que havien passat pel mateix i que elles compartissin les seves històries amb mi. Un any després d'haver-ho explicat en un fòrum públic, encara hi havia dones que s'apropaven a mi al campus per dir-me que això les havia ajudat. Potser a tu també et podria ajudar trobar un grup de suport per a persones de la teva edat on compartir històries.
... practicar un esport t'ensenya moltes coses. Els nens i nenes que fan esport desenvolupen més habilitats d'adaptació que els que no en fan.
Si vols explorar altres passions més enllà del tennis, fes-ho. Però jo no prendria grans decisions ràpidament, com ara la de renunciar a l'esport que t'encanta. És possible que tornar al tennis sigui difícil per a tu ara mateix i potser tardaràs una mica a recuperar el teu foc interior, així que has de tenir paciència i no pressionar-te. Has de saber que practicar un esport t'ensenya moltes coses. Els nens i nenes que fan esport desenvolupen més habilitats d'adaptació que els que no en fan. Com ara la meva germana, que mai no ha fet cap esport i li costa més que a mi superar les adversitats. Sempre em pregunta: "Com pots seguir endavant després d'un cop tan dur?" I jo li dic: "No tinc cap altra opció". El tennis pot ajudar-te a superar aquest moment tan dolorós.
Crec que la teva mare voldria que tinguessis aquesta resiliència, i això només ho pots aconseguir amb temps, pràctica i dedicant-te al teu esport quan ho necessitis. Confia en mi. La teva passió pel tennis tornarà. Guanyaràs resiliència i el record de la teva mare et servirà per ser encara millor que abans.
Entrenadora Barnes
L'Adia Barnes és l'entrenadora de bàsquet femení en cap de la Universitat d'Arizona (EUA). El 2011 i el 2020 va ser finalista del premi Naismith com a entrenadora de l'any. Abans, havia estat entrenadora adjunta a la Universitat de Washington, va treballar en comunicació, va jugar set temporades a la WNBA, època en la qual va dur les Seattle Storm a un campionat, i va treballar amb equips internacionals de cinc països. Com a jugadora a Arizona, Barnes va batre 22 rècords individuals per a les Wildcats, molts dels quals ningú no ha aconseguit superar encara. L'Adia ha guanyat diversos premis per la seva implicació amb la comunitat.
Envia un correu electrònic a askthecoach@nike.com amb una pregunta sobre com millorar la teva actitud de cara a l'esport o la forma física.
Il·lustració: Harrison Freeman
Ves més enllà
Per obtenir més consells d'experts sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació i son, dona un cop d'ull a la Nike Training Club App.
Ves més enllà
Per obtenir més consells d'experts sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació i son, dona un cop d'ull a la Nike Training Club App.