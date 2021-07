Com juguem: futbol americà amb sis jugadors

Arturo Alferez

Sobrenom: "L'ós amorós"

Edat: 46

Entrenador en cap de futbol americà

L'entrenador Alferez ha estat al capdavant de diferents esports en diverses escoles de Texas durant 20 anys. Els seus alumnes i companys el coneixen com "l'ós amorós" dels Shorthorns. "Per a mi, ser entrenador aquí a Marfa té un gran valor sentimental", diu. L'entrenador s'esforça per inculcar noves tradicions relacionades directament amb el futbol americà, com la de la victòria, però també d'altres que no hi tenen tant a veure, com el ball folklòric de Mèxic. Es tracta d'una dansa popular en què ell participa i que anima els seus jugadors a aprendre. Tot i que sovint fa bromes sobre jubilar-se, és evident que vol impulsar l'equip. "Sempre els dic que, si no tenen ganes de guanyar trofeus o medalles, estan a l'equip equivocat".