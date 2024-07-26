L'ajust ideal de les sabatilles de running
Guia de compra
T'has preguntat mai com t'haurien d'anar les sabatilles de running? T'ho explica la nostra comunitat de Nike Experts especialistes en running.
Igual que cada runner té una preferència personal pel que fa a les sabatilles de running, també en té una pel que fa a l'ajust que ofereixen. I és que, tal com explica la coach de Nike Running Lydia O'Donnell, realment no hi ha ajustos correctes ni incorrectes, sinó que el que importa és que els peus estiguin còmodes.
"A l'hora de triar l'ajust de les sabatilles, el més important són les preferències de cadascú. Hi ha runners que prefereixen dur sabatilles amples amb espai per deixar respirar els dits, mentre que d'altres prefereixen unes sabatilles més fermes i cenyides", explica. "Trobar l'equilibri adequat és cosa de temps, però el millor per començar és determinar quina és la teva sensació de comoditat 'normal'".
Per ajudar-te, hem demanat a Nike Experts i coaches de running que responguessin a totes les teves preguntes sobre què cal tenir en compte a l'hora de triar l'ajust adequat en unes sabatilles de running.
Quin és l'ajust ideal d'unes sabatilles de running?
Recordem que això depèn de les teves preferències individuals, però és possible que també necessitis un ajust diferent en funció de si fas carreres de velocitat o de distància o de si corres en carretera o per camins.
"És important que les sabatilles s'adeqüin al tipus de carrera per al qual les faràs servir. Les sabatilles de running ideals són les que maximitzen la comoditat perquè puguis centrar-te a córrer", explica el coach de Nike Running Dave Ridley. "Quan corro ràpid, m'agrada tenir una sensació de potència i energia. Quan corro amb calma, prefereixo tenir més suavitat i reactivitat als peus".
Les sabatilles de running haurien de ser una talla més grans de l'habitual?
Has sentit mai que hauries d'agafar una talla més per a sabatilles de running? Doncs és cert. "Quan corres, apliques molta força a les cames i als peus en impactar contra el terra. En general, això fa que els peus s'aplanin i que els dits se separin", explica Ridley. Si vols deixar més espai a la puntera per a aquest moviment, l'expert comenta que hauràs de triar unes sabatilles de running una mica més grans que les que fas servir per caminar durant el dia a dia.
Ara bé, O'Donnell recomana anar amb compte de no comprar sabatilles massa grans perquè no hi hagi massa espai addicional a la puntera. "En aquest cas, potser carregaries pes innecessari que et faria córrer més lentament".
Les sabatilles de running han d'anar lleugerament estretes o amples?
L'ideal és trobar un punt intermedi perquè les sabatilles de running no et quedin massa estretes ni massa amples. "Si et van massa estretes, és possible que la restricció del flux sanguini et provoqui dolor als peus, però si et van massa amples no tindràs estabilitat ni seguretat", indica Ridley. "La clau és trobar l'equilibri adequat perquè no hi hagi massa pressió a cap zona dels peus".
Com puc saber la meva talla de sabatilles?
Tot i que l'ajust de les sabatilles de running és una qüestió de preferències personals, és important que tinguis una idea de la teva talla. Si no ho tens clar del tot (la talla de sabatilles pot canviar amb el temps), Andrew Bumbalough, responsable superior de línia de productes de calçat de running de Nike, recomana que vagis a una Nike Store o a una botiga especialitzada que vengui productes Nike.
"Normalment, el primer que faran a la botiga és mesurar-te els peus amb un dispositiu de Brannock per determinar la talla correcta", explica. Llavors, ja decidiràs tu quin calçat i quin ajust trobes més còmodes per als peus.
Ridley també comenta un aspecte positiu: "Les sabatilles de running Nike estan pensades per ajustar-se a la teva talla, així que, un cop descobreixis el número més indicat per a les teves necessitats, podràs fer servir el mateix en diferents models".
Com es pot comprovar que l'ajust sigui adequat?
"Les sabatilles de running estan pensades per ajustar-se a la teva talla, deixant aproximadament una distància d'un dit polze de la mà entre el dit gros del peu i l'extrem de la sabatilla", explica Bumbalough. O'Donnell afegeix que, si prefereixes un ajust més cenyit, els dits del peu poden tocar l'extrem de les sabatilles. Això sí, procura que no es dobleguin, ja que la distorsió de la forma del peu podria provocar lesions.
Un altre consell ràpid que dona Ridley per comprovar l'ajust de les sabatilles és que, quan les portis posades, posis un peu pla a terra i flexionis lleugerament el genoll. "Si pots ficar entre un dit i un dit i mig al taló, l'ajust és correcte", indica. Tingues en compte que és normal (i habitual) que els dos peus tinguin mides lleugerament diferents, així que si és el teu cas potser hauràs d'ajustar la selecció de talles segons convingui.
Text: Kylie Gilbert