Si vas a la botiga a emprovar-te les sabatilles de running, posa't els mateixos mitjons de running amb capil·larització de la suor que et posaràs per entrenar-te, perquè els mitjons repercuteixen en l'ajust de les sabatilles.

A més, les hauries de comprar al vespre, perquè els peus tendeixen a inflar-se durant el dia. Ves a la botiga quan surtis de treballar (quan els peus probablement estaran més inflats) per emprovar-te diversos tipus de sabatilles.

No et refiïs de la sensació inicial de les sabatilles i sempre posa-les a prova per córrer a la cinta o per caminar fora de la botiga. Si te les poses per a les sessions de running, sabràs millor si et resulten còmodes.

No esperis que passin un període d'adaptació o que s'estirin perquè et resultin més còmodes. Has de triar-ne unes que et vagin bé des que te les poses per primera vegada.