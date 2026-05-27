Com es xuta una pilota de futbol

Els entrenadors ens ensenyen tres moviments bàsics amb la pilota de futbol: una guia pas a pas per a les tècniques de passada rasa, vaselina i llançament a porteria
Activitat
Diversos entrenadors expliquen com xutar una pilota de futbol amb la tècnica adequada i comparteixen exercicis per practicar.
En un esport com el futbol, la victòria o la derrota poden dependre del teu joc de peus. Si tot just t'estàs iniciant en aquest esport, et recomanem que comencis aprenent a xutar una pilota de futbol. Segons explica Ben Nabers, entrenador de futbol certificat, hi ha tres tècniques bàsiques amb la pilota que tot principiant hauria d'aprendre i practicar. Aquestes tècniques poden ajudar a passar la pilota als companys d'equip, a xutar-la enlaire perquè arribi a distàncies més llargues i a generar potència per als xuts a porteria.
Punts clau:
- Hi ha tres accions bàsiques amb la pilota que tot principiant hauria d'aprendre: passada rasa, vaselina i llançament a porteria.
- La passada rasa manté la pilota en contacte amb el terra i s'utilitza per fer passades de curta distància als companys d'equip.
- La vaselina llança la pilota enlaire mitjançant un moviment de recollida cap amunt i és útil per a passades més llargues per sobre dels contraris.
- El llançament a porteria fa servir l'empenya o part superior del peu per generar potència i és la tècnica principal per marcar gols.
- Els entrenadors recomanen practicar els exercicis de xut entre tres i cinc dies a la setmana de 10 a 20 minuts.
Com fer una passada rasa en el futbol
És un xut bàsic que pots fer servir per passar la pilota a un company o companya d'equip en distàncies curtes. Tal com indica el nom, la pilota es manté arran de terra. Aquests són els passos que suggereix Brandon Busbee, entrenador de futbol acreditat per l'NSCAA, per millorar la tècnica:
- Corre fins a la pilota o posa-t'hi al costat, de manera que la part interior del peu amb què xutes quedi al costat de la pilota. Doblega lleugerament el genoll.
- Inclina't lleugerament cap endavant i activa el turmell per girar el peu (no la cama) cap a la pilota mentre mantens el turmell en posició.
- Intenta tocar el centre de la pilota amb la part interior del peu. Si el peu està en contacte amb la part inferior de la pilota, mou-lo perquè quedi en la posició correcta.
Com fer una passada vaselina amb una pilota de futbol
Aquesta passada consisteix a xutar la pilota des de sota per llançar-la enlaire. Utilitza aquesta tècnica per passar la pilota a un company o companya d'equip en distàncies més llargues o quan els teus oponents estiguin al mig. Nabers recomana aquests passos per aprendre a fer una passada vaselina correctament:
- Corre fins a la pilota o posa-t'hi al costat de manera que la part interior del peu amb què xutes quedi al costat de la pilota. Doblega lleugerament el genoll.
- Dirigeix la punta del peu amb què xutaràs cap avall i doblega la cama, de manera que el peu toqui la part inferior de la pilota.
- Quan xutis, mou el peu cap amunt des de sota la pilota per fer el moviment amb la part interior del peu i inclina't lleugerament cap enrere per ajudar-te a llançar la pilota enlaire.
Com xutar una pilota de futbol (llançament a porteria)
És una manera de marcar un gol durant els partits. Es tracta d'un xut molt potent que pot fer que la pilota esquivi el porter o la portera. Busbee suggereix aquests passos per perfeccionar la teva tècnica de llançament a porteria:
- Corre fins a la pilota o posa-t'hi al costat. La punta del peu amb què xutaràs ha d'apuntar cap avall.
- Doblega la cama amb què xutaràs, de manera que els cordons de la part superior de la bota toquin el centre de la pilota. Tira el tors una mica cap endavant mentre xutes per evitar que la pilota se'n vagi massa amunt.
- Ho has de fer amb prou força perquè la pilota s'enlairi, però no tanta com perquè se'n vagi massa amunt i passi volant per sobre de la porteria. Practica per saber quanta força necessites.
Exercicis de futbol per millorar la tècnica
L'única manera d'aprendre a xutar millor és practicar, Aquí és on entren en joc els exercicis de xut, explica Busbee. Agafa dos cons i busca una paret contra la qual puguis xutar una pilota, o fes aquests exercicis de xut amb una altra persona.
Proposa't fer-los entre tres i cinc vegades per setmana, durant un total de 10 o 20 minuts.
Exercici de passada rasa contra la paret
- Posa dos cons al costat de la paret, a una distància d'uns tres metres l'un de l'altre. Pot semblar una distància massa llarga, però Nabers diu que és millor començar així en lloc de fer-ho amb un espai més estret entre els cons, per no desanimar-te.
- Col·loca't dempeus a una distància d'entre cinc i set metres de la paret.
- Xuta la pilota amb la tècnica de la passada rasa, fent que toqui la paret entre els dos cons i torni cap a tu. Si fas els exercicis amb una altra persona, només cal que us passeu la pilota.
- Practica el xut tant amb el peu dret com amb l'esquerre.
- A mesura que vagis millorant en precisió i control, redueix gradualment l'espai entre els dos cons fins que quedin a una distància d'entre tan sols 30 o 60 centímetres.
Exercici de precisió de passada vaselina
- Posa dos cons al costat de la paret, a una distància d'uns tres metres l'un de l'altre.
- Col·loca't dempeus a una distància d'entre 14 i 18 metres de la paret. Si fas l'exercici amb una altra persona, s'haurà de situar a una distància d'entre 18 i 30 metres de tu.
- Xuta la pilota fent servir la tècnica de vaselina perquè arribi a la paret entre els dos cons i després torni cap a tu. Si fas els exercicis amb una altra persona, passeu-vos la pilota entre vosaltres.
- Practica el xut tant amb el peu dret com amb l'esquerre.
- A mesura que vagis millorant en precisió i control, redueix gradualment l'espai entre els dos cons fins que quedin a una distància d'entre tan sols 30 o 60 centímetres.
Exercici de llançament a porteria de córner
- L'objectiu d'aquest exercici és marcar un gol.
- Col·loca la pilota a entre set i nou metres de la porteria.
- Corre fins a la pilota i xuta-la fent servir la tècnica del xut a porteria, de manera que vagi a parar a un dels quatre extrems de la porteria.
- Practica el xut tant amb el peu dret com amb l'esquerre.
- A mesura que vagis millorant en precisió i en control, allunya gradualment la pilota de la porteria.
Quan ja t'hagis acostumat a fer aquestes passades i xuts, aprèn-ne de més avançats o incorpora-hi nous elements, com ara regatejos o obstacles.
Quines sabatilles es necessiten per jugar a futbol?
És fonamental conèixer la tècnica correcta per a cadascun dels tres xuts bàsics, però sense unes sabatilles que t'aportin tracció i estabilitat, la teva capacitat per progressar i millorar els xuts es podria veure limitada. Nike ofereix diferents opcions de bota per adaptar-se a les teves necessitats i al teu estil de joc.
- Les Nike Mercurial proporcionen velocitat i potència, alhora que presenten una confecció lleugera. Les Nike Mercurial Vapor 17 són les botes de futbol més lleugeres de Nike, amb la tecnologia de la placa FlyLite que redueix el pes del calçat, però continua oferint un ajust similar al d'un mitjó i tacs chevron a la sola per donar-te més tracció en els canvis sobtats de direcció en espais reduïts. Les Nike Mercurial Superfly 11 estan dissenyades per als esprints a la màxima velocitat i tenen una càmera Air Zoom per oferir un potent retorn d'energia. La part superior Flyweave Ultra protegeix els peus, mentre que els tacs chevron permeten una acceleració explosiva en espais oberts.
- Les Nike Tiempo se centren en el toc. Per a atletes que busquen una sensació de proximitat entre el peu i la pilota, les Nike Tiempo Maestro, que incorporen un Techleather suau, són una opció excel·lent. Els jugadors coneguts pels driblatges creatius i el control de la pilota gaudeixen dels avantatges d'aquestes botes.
- Les Nike Phantom estan pensades per als jugadors que gaudeixen de l'art de la precisió. Les Nike Phantom 6, disponibles en versions de perfil alt i baix, incorporen una adherència especial a la part superior que ajuda els jugadors a mantenir el control quan rematen, passen i driblen. També inclou una placa Cyclone 360 per fer talls ràpids.
Amb la capacitat de pivotar ràpidament per fer una passada rasa, obtenir tracció per fer vaselines i generar potència per a un llançament a porteria, pots tenir més confiança en qualsevol xut que triïs.
Preguntes freqüents
Quina part del peu fas servir per xutar una pilota de futbol?
La millor part del peu per xutar una pilota depèn de l'objectiu d'aquest xut en concret. Per aconseguir potència i distància, és millor fer servir la part superior del peu. Per a les passades curtes, es recomana la part interior del peu.
Com es xuta una pilota de futbol amb més força?
Bloquejar el turmell i apuntar els dits dels peus cap avall pot ajudar-te a maximitzar la potència d'un xut. A més, quan sigui possible, fes un moviment cap enrere amb la cama i segueix el moviment fins al final, sobretot si vols que la pilota recorri més distància.
Com es xuta una pilota de futbol amb el peu menys hàbil?
Poder xutar amb qualsevol peu et permetrà millorar el rendiment i tenir més adaptabilitat, així que val la pena dedicar temps a practicar amb el peu no dominant. Esforça't per fer més exercicis amb aquest peu i bloqueja el turmell mentre xutes per generar més potència.
Com puc millorar més ràpidament en els xuts de futbol?
Practicar aquests xuts amb companyia o sense està molt bé, però per seguir millorant és imprescindible fer-los servir en un partit. Busca associacions de futbol a la teva zona, siguin centres comunitaris, clubs de futbol o lligues de futbol sala o a l'exterior. Seria ideal entrenar amb el teu equip un parell de cops per setmana i jugar un partit cada cap de setmana durant un període d'entre 12 i 14 setmanes.