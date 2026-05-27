Com es juga a futbol, segons els entrenadors de futbol

Com es juga a futbol: regles, posicions i conceptes bàsics, explicats pels entrenadors
Activitat
Aprèn a jugar a futbol seguint les indicacions d'entrenadors certificats. T'explicaran què fa cada posició i quins són els aspectes bàsics que qualsevol principiant ha de saber.
Considerat l'esport més popular del món (amb una base estimada de més de 3.500 milions d'aficionats), el futbol combina velocitat, emoció i diversió, tant per a les persones que el practiquen com per als espectadors. Per tant, aprendre'n els conceptes bàsics et pot ajudar a gaudir d'una experiència plena. Aquesta guia reuneix tota la informació que necessites, a través d'entrenadors certificats, per sortir al camp.
Punts clau:
- Un partit de futbol dura 90 minuts i es divideix en dues parts de 45 minuts.
- Cada equip té 10 jugadors de camp i un porter.
- Les normes clau que cal saber són el fora de joc, les faltes amb la mà, les targetes grogues i vermelles, i els penals.
- Les posicions inclouen davanters, migcampistes, defenses i porter; totes requereixen habilitats bàsiques similars.
- Els penals es concedeixen quan es comet una falta dins l'àrea de penal.
Quant dura un partit de futbol?
"Un partit complet dura 90 minuts, que es divideixen en dues parts de 45 minuts", explica Carl Wild, entrenador de futbol certificat de l'Associació Anglesa de Futbol i l'Associació Escocesa de Futbol, expert en gestió i autor del llibre "Essential Practices for Player Development".
"Durant cadascuna de les dues parts, no hi ha descansos ni temps morts. Si s'atura el joc per una lesió o una substitució, els àrbitres aturen el rellotge i, normalment, després dels 90 minuts, hi afegeixen tres o quatre minuts més", diu.
Quines són les normes bàsiques del futbol?
Si vols saber com es juga a futbol, cal que tinguis una comprensió bàsica de les normes. Com més hi juguis, més t'entrenis i més partits vegis, millor entendràs aquests paràmetres, però iniciar-te en aquest esport amb una certa idea t'ajudarà a anar més de pressa. A continuació, t'expliquem les normes bàsiques del futbol.
Què és una mà al futbol?
Fer servir les mans està prohibidíssim. En el futbol, va contra les normes tocar la pilota amb les mans o els braços, i es diu que és una falta de "mà".
"Aquesta norma és molt important i té límits cada vegada més desdibuixats", indica Luke Toughey, entrenador de futbol professional a la Universitat de Brighton. "Cap jugador tret del porter, dins de la zona delimitada, pot tocar la pilota amb qualsevol part dels braços per sota de la màniga de la samarreta. Si no, la possessió de la pilota canviarà a l'equip contrari", indica l'entrenador.
Dit això, hi ha ocasions en què la pilota pot sortir disparada cap a tu i entrar en contacte amb els braços. Els casos accidentals com aquest estan permesos sempre que no facis servir els braços per moure la pilota intencionadament.
Què és el fora de joc al futbol?
Aquest és un altre concepte que sentiràs sovint en el futbol, i una de les normes més importants d'aquest esport. Toughey explica que el davanter situat més a prop de la línia de gol contrària ha de tenir almenys un defensa de l'equip contrari entre ell i la porteria rival. Si no, el davanter estarà en una situació de fora de joc.
Aquest cas crea un escenari en què l'atacant pot tenir més facilitat per marcar un gol, ja que no hi ha cap jugador defensant la pilota.
Què signifiquen les targetes groga i vermella al futbol?
En el futbol, una falta és una infracció del reglament. Tot i que això ho decideix l'àrbitre, una falta ocorre quan un jugador colpeja, empenta o fa caure un oponent, o bé té qualsevol altra conducta antiesportiva.
Si passa això, l'àrbitre pot mostrar una targeta groga o vermella per indicar la gravetat de la falta. Una targeta groga és una advertència formal, però permet al jugador romandre al camp, mentre que una targeta vermella indica una infracció greu que comporta l'expulsió immediata del partit.
Què passa durant un tir de penal?
Si l'equip defensor comet una falta dins de l'àrea de penal, l'equip contrari pot fer un tir de penal, és a dir, que té l'oportunitat de marcar un gol mentre només el porter defensa la porteria. Els tirs de penal es fan a 9 metres de distància de la línia de penal, en direcció al porter.
"És essencial no cometre cap falta ni tocar la pilota amb les mans dins de l'àrea de penal, perquè això pot fer que l'àrbitre xiuli penal, i llavors el rematador contrari té una probabilitat molt alta de fer un gol", explica Luke.
"Més important encara que evitar concedir un penal és no tenir un jugador expulsat perquè li han tret una targeta vermella o dues de grogues per conducta impròpia, com ara fer una entrada perillosa". L'expulsió d'un jugador del camp implica que aquest ja no pot participar en el partit i que, a més, no es pot substituir.
Què són el servei de córner, el servei de banda i el tir lliure?
Si la pilota traspassa la línia de porteria però no s'aconsegueix un gol i l'últim jugador a tocar-la és de l'equip defensor, aleshores es concedeix un servei de córner a l'equip atacant. Un córner reinicia la jugada, de manera que l'equip atacant té una segona oportunitat per marcar gol.
Si un jugador llança la pilota fora dels límits del camp, l'àrbitre atorga un servei de banda a un jugador de l'equip contrari (el que no ha estat l'últim a tocar la pilota). En tornar a llançar la pilota al terreny de joc, el jugador ha de mantenir tots dos peus a terra, agafar la pilota amb les dues mans i aixecar els braços per damunt del cap per fer el llançament.
Si es comet una falta en qualsevol part del camp que no sigui l'àrea de penal, es concedeix un tir lliure a l'equip contrari. En un tir lliure directe, un jugador té l'oportunitat de llançar la pilota directament a la porteria, que pot estar bloquejada per un grup de defenses de l'equip contrari. En un tir lliure indirecte, el jugador ha de passar la pilota a un company o companya d'equip abans que entri a la porteria perquè el gol sigui vàlid.
Com es marca un gol al futbol?
Un gol s'aconsegueix quan un jugador introdueix la pilota a la porteria de l'equip contrari. Tot i que els davanters tenen més probabilitats de marcar-ne un, qualsevol jugador de qualsevol posició al camp pot fer un gol, fins i tot els porters.
La puntuació del futbol és bastant senzilla: un gol equival a un punt. A més, si es tracta d'un partit de lliga, no cal que guanyi cap equip. Segons indica Wild, un equip pot guanyar o empatar, que és quan els dos equips aconsegueixen la mateixa puntuació, cosa que pot ocórrer fins i tot si el partit acaba en 0-0. En una competició, però, això canvia.
"Després dels 90 minuts, si els equips han empatat, normalment juguen durant 30 minuts més, dividits en dues parts de 15 minuts", explica Carl. "Després, si encara van empatats, hi ha una tanda de penals que normalment consisteix a fer cinc tirs de penal per equip fent torns". Per contextualitzar, en un tir de penal, un jugador xuta la pilota a porteria mentre el porter la defensa.
Després dels penals, l'equip que hagi fet més punts guanya el partit. Si, tot i així, cap equip no fa cap punt i segueixen empatats, es passa a una ronda de joc decisiu, que és quan continuen fent penals fins que un equip en marca més que l'altre.
Quines són les posicions del futbol?
El futbol és l'esport d'equip definitiu, perquè qualsevol jugador al camp pot canviar entre la defensa i l'atac i marcar un gol, independentment de la seva posició.
"La millor manera de descriure totes les posicions del futbol és dir que totes són iguals i que requereixen les mateixes habilitats. L'únic que canvia és la teva ubicació al camp i el que vols fer", diu Ray Selvadurai, un entrenador de futbol juvenil de la ciutat de Nova York que ha guanyat tres campionats nacionals als Estats Units.
En el futbol, cada equip té 10 jugadors al camp, que es reparteixen entre les línies de davanters, defenses i migcampistes. Al mateix temps, aquestes tres línies es divideixen en funcions més específiques. Ray indica que és important saber com treballar en equip dins de cada línia. Així, cada jugador s'assegura de contribuir al joc de manera eficaç i pràctica.
Davanter
La posició de davanter és ofensiva i, de vegades, s'anomena posició d'"atac". Els jugadors amb posicions davanteres solen ser els que marquen gols o creen oportunitats per fer un gol passant la pilota al rematador o la rematadora.
Davanter
Es tracta d'un sol jugador que se situa el més a prop possible de la porteria de l'equip rival. És una posició davantera o d'atac, i aquests jugadors normalment són molt bons esquivant defenses per aconseguir marcar un gol.
Defensa
Aquesta posició es basa a defensar la pilota i mantenir-la allunyada de la porteria pròpia, procurant que l'altre equip no tingui oportunitats de gol perilloses, segons explica Ray.
Tot i que l'objectiu principal d'un defensa és mantenir la pilota allunyada de la porteria, també es poden marcar gols en aquesta posició.
"Aquesta és una de les millors parts de ser defensa: ets un atleta ambivalent", afirma. Pots passar a una posició davantera i provar d'aconseguir un gol i, alhora, has d'evitar que l'equip rival tingui oportunitats de fer gols", indica Selvadurai.
Porter
En aquest esport, hi ha dos porters al camp i cadascun protegeix la porteria del seu equip. Aquesta posició requereix un conjunt d'habilitats diferent del dels defenses i els davanters.
"A més d'evitar que la pilota entri a la xarxa amb les mans, el porter també ha de controlar el joc", explica Ray. "Veu tot el camp tota l'estona i sol donar moltes instruccions als companys d'equip", diu.
Migcampista
Ray anomena els migcampistes "jugadors d'enllaç" perquè gestionen molt bé la pilota. Són els que intenten mantenir la possessió al seu equip i els jugadors que més tendeixen a canviar entre les posicions de davanter i defensa.
Quines sabatilles es necessiten per jugar a futbol?
Tenir unes sabatilles de futbol amb les qualitats adequades pot afectar el rendiment en un partit de futbol. Aquests factors inclouen una tracció potent que et permet córrer ràpidament i girar quan cal, i una confecció lleugera per reduir la fatiga. Els models Nike Mercurial tenen les dues coses.
- Les Nike Mercurial Vapor són les botes de futbol Nike més lleugeres. La tecnologia de la placa FlyLite redueix el pes del calçat, però continua oferint un ajust similar al d'un mitjó i tacs chevron a la sola per a més tracció en els canvis sobtats de direcció en espais reduïts.
- Les Nike Mercurial Superfly són les botes de futbol Nike més ràpides, dissenyades per a esprints a la màxima velocitat i amb una destacada unitat Air Zoom per oferir un potent retorn d'energia. La part superior Flyweave Ultra protegeix els peus, mentre que els tacs chevron permeten una acceleració explosiva en espais oberts.
A més de les Mercurial, Nike ofereix una gran varietat de botes de futbol. Algunes opcions són les Phantom 6, disponibles tant en estil baix com alt, i també les Tiempo Maestro, conegudes pel seu ajust suau. Com que el futbol implica tant mantenir la resistència com esprintar, a més de canvis ràpids de moviment, tenir unes sabatilles que et donin més confiança pot marcar la diferència.
Per què hauries de començar a jugar a futbol?
Tant si hi jugaves quan eres petit o petita com si mai no has xutat una pilota, aprendre a jugar a futbol pot ser més fàcil del que t'imagines. La dinàmica d'aquest esport és clara, les posicions són intercanviables i la companyonia entre jugadors i jugadores pot motivar més partits improvisats i entrenaments.
Preguntes freqüents
Quant dura un partit de futbol?
Un partit complet dura 90 minuts i es divideix en dues parts de 45 minuts, sense pauses ni temps morts en cada part. Hi ha un descans de 15 minuts (la mitja part) entre les dues parts.
Quants jugadors hi ha en un equip de futbol?
Hi ha 22 jugadors al terreny de joc: 10 jugadors de camp i un porter per equip. Es pot jugar a futbol amb menys jugadors, però n'hi ha d'haver set com a mínim per equip en un partit estàndard.
Què és el futbol en espais reduïts? És una bona manera de començar a jugar?
El futbol en espais reduïts és qualsevol versió del joc en què es juga amb menys jugadors que en un partit complet d'11 contra 11, sovint entre 3 contra 3 i 7 contra 7. Aquesta pràctica inclou partits improvisats en un parc, el futbol sala i moltes lligues recreatives locals o en espais coberts.
Per als principiants, el futbol en espais reduïts és sovint una manera senzilla de començar, perquè requereix menys jugadors, menys espai i permet que tothom tingui més contacte amb la pilota. També és un dels millors formats per desenvolupar el joc de peus i la presa de decisions ràpida.
Necessites un equip sencer per jugar a futbol?
No necessàriament. Tot i que un partit estàndard és d'11 contra 11, es pot jugar a futbol gairebé a qualsevol lloc amb equips més petits. Formats com el 3 contra 3, el 5 contra 5 i el 7 contra 7 són habituals arreu del món i fan que el joc sigui més accessible per a jugadors ocasionals i per a les patxangues de la comunitat. En molts llocs, el futbol de grups reduïts és la manera més habitual de practicar aquest esport.
Què és un penal?
Si l'equip defensor comet una falta dins de l'àrea de penal, l'equip contrari pot fer un tir de penal, és a dir, que té l'oportunitat de marcar un gol mentre només el porter defensa la porteria. Els tirs de penal es fan a 9 metres de distància de la línia de penal, en direcció al porter.
Quina mida té un camp de futbol?
Les dimensions dels camps de futbol poden variar, però, generalment, tenen al voltant de 110 metres de longitud (igual que un camp de futbol americà) i uns 69 metres d’amplada. Tanmateix, també n'hi ha de més petits, amb entre 45 i 90 metres. El terreny o camp de joc està dividit en dues meitats, de manera que cada equip comença en una meitat. Dins de cada meitat, hi ha una zona que es diu "àrea de penal", "àrea de càstig" o "àrea gran", que es troba al voltant de la porteria.
Qualsevol jugador pot marcar un gol en el futbol?
Sí, si la pilota recorre tot el camp, qualsevol jugador pot marcar un gol (fins i tot un porter). S'aconsegueix un gol quan la pilota traspassa la línia de gol entre els pals de porteria i no es considera que hi hagi cap falta en la jugada.