Com es juga a futbol, segons els entrenadors de futbol

Tradicionalment, per jugar un partit de futbol es necessiten 22 jugadors al terreny de joc: 10 jugadors de camp i un porter per cada equip.

"Un partit complet dura 90 minuts, que es divideixen en dues parts de 45 minuts", explica Carl Wild, entrenador de futbol certificat de l'Associació Anglesa de Futbol i l'Associació Escocesa de Futbol, expert en gestió i autor del llibre "Essential Practices for Player Development".

"Durant cadascuna de les dues parts, no hi ha descansos ni temps morts. Si s'atura el joc per una lesió o una substitució, els àrbitres aturen el rellotge i, normalment, després dels 90 minuts, hi afegeixen tres o quatre minuts més", diu.

Les dimensions dels camps de futbol poden variar, però, generalment, tenen al voltant de 110 metres de longitud (igual que un camp de futbol americà). Tanmateix, també n'hi ha de més petits, amb entre 45 i 90 metres. El terreny o camp de joc està dividit en dues meitats, de manera que cada equip comença en una meitat, segons explica Wild. Dins de cada meitat, hi ha una zona que es diu "àrea de penal", "àrea de càstig" o "àrea gran", que es troba al voltant de la porteria.

La puntuació del futbol és bastant senzilla: un gol equival a un punt. A més, si es tracta d'un partit de lliga, no cal que guanyi cap equip. Segons indica Wild, un equip pot guanyar o empatar, que és quan els dos equips aconsegueixen la mateixa puntuació, cosa que pot ocórrer fins i tot si el partit acaba en 0-0. En una competició, però, això canvia.

"Després dels 90 minuts, si els equips han empatat, normalment juguen durant 30 minuts més, dividits en dues parts de 15 minuts. Després, si encara van empatats, hi ha una tanda de penals que normalment consisteix a fer cinc tirs de penal per equip fent torns", diu l'entrenador. Per contextualitzar, en un tir de penal, un jugador xuta la pilota a porteria mentre el porter la defensa.

Després dels penals, l'equip que hagi fet més punts guanya el partit. Si, tot i així, cap equip no fa cap punt i segueixen empatats, es passa a una ronda de joc decisiu, que és quan continuen fent penals fins que un equip en marca més que l'altre.