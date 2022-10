Com es posa la gorra de piscina

Ara que tens els cabells ben recollits i preparats, estira bé la gorra sense fer-la malbé ni enfonsar-hi les ungles. Després, agafa-la i subjecta-la amb totes dues mans.

Inclina't una mica i col·loca't la part interior del davant per sobre del front. Estira la gorra per sobre del cap fins que la part del darrere quedi cenyida per sobre de la part inferior del naixement dels cabells. Potser ho has de provar diverses vegades. Quan ho hagis aconseguit, comprova que no quedin cabells per fora i que la gorra estigui ben adherida al cap. Les orelles t'haurien de quedar tapades fins a la meitat.

Consell: tot i que, de vegades, els nedadors de competició es posen les ulleres abans de la gorra de natació per reduir encara més la resistència i tenir les ulleres ben col·locades per sota de la gorra, també te les pots posar per sobre. Tria l'opció que et sembli més còmoda.