Com es posa la gorra de piscina

Com es posa la gorra de natació
Consells d'estil
Segueix aquests passos per posar-te la gorra de natació ràpidament i sense molèsties.
Una gorra de natació és una peça fonamental per als nedadors. Pot reduir la resistència a l'aigua. A més, evita que el clor malmeti els cabells i que acabin a la cara i a la piscina. Encara que sembli fàcil, posar-se una d'aquestes gorres de silicona al cap pot ser complicat si no t'hi has acostumat.
Abans de capbussar-te, et recomanem que et posis bé la gorra de natació perquè el teu entrenament de natació sigui fantàstic. Dona una ullada a aquests consells d'eficàcia demostrada de Nike per posar-se una gorra de natació.
Com es du la gorra de natació
Normalment, quan compres una gorra de natació nova, té una arruga al mig per culpa de l'embalatge. Si te la poses bé, l'arruga quedarà al mig de la part superior del cap, directament al centre i fent una línia des del davant fins al darrere. Imagina que la línia segueix la mateixa direcció que si tinguessis una aleta de tauró al cap.
Si et poses la gorra de manera que l'arruga quedi sobre el cap horitzontalment (d'orella a orella), tindràs més resistència a l'aigua. Com que un dels beneficis de les gorres de natació és que redueixen la resistència a l'aigua, cal que la gorra quedi ben col·locada.
Comprova que estigui abaixada fins al mig del front, en comptes de quedar per sobre del naixement dels cabells. D'aquesta manera, es mantindrà al seu lloc quan et capbussis a la piscina i nedis.
Com es recullen els cabells a sota de la gorra de natació
Si tens els cabells llargs, fes-te una cua. Si els tens tan llargs que surten per sota de la gorra, encara que t'hagis fet una cua, recull-los amb un monyo cenyit i comprova que quedi a la part superior del cap (no ha de quedar just per sobre del coll).
Quan t'hagis fet la cua o el monyo, mulla't una mica els cabells. El material de la gorra podrà lliscar més fàcilment si tens els cabells molls. Si els tens secs, pot ser que la gorra te'ls estiri o arrenqui i et facis mal.
Consell: posar pólvores de talc a la gorra de natació pot evitar que t'estiri els cabells quan te la treguis, a més d'ajudar-te a posar-te-la.
La manera més senzilla de posar-se la gorra de piscina
Ara que tens els cabells ben recollits i preparats, estira bé la gorra sense fer-la malbé ni enfonsar-hi les ungles. Després, agafa-la i subjecta-la amb totes dues mans.
Inclina't una mica i col·loca't la part interior del davant per sobre del front. Estira la gorra per sobre del cap fins que la part del darrere quedi cenyida per sobre de la part inferior del naixement dels cabells. Potser ho has de provar diverses vegades. Quan ho hagis aconseguit, comprova que no quedin cabells per fora i que la gorra estigui ben adherida al cap. Les orelles t'haurien de quedar tapades fins a la meitat.
Consell: tot i que, de vegades, els nedadors de competició es posen les ulleres abans de la gorra de natació per reduir encara més la resistència i tenir les ulleres ben col·locades per sota de la gorra, també te les pots posar per sobre. Tria l'opció que et sembli més còmoda.
Text: Claire Tak