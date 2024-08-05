Tot el que necessites per equipar-te per a un triatló
Guia de compra
Quan es tracta de competir en un triatló, la preparació millora el rendiment. Assegura't de tenir aquests productes per estar al màxim.
Preparar-se per a cada part d'una disciplina multiesportiva és complicat, tant si t'entrenes per a un triatló esprint com si et prepares per completar l'Ironman. La transició entre les parts de natació, ciclisme i running són tot un repte, independentment del nivell d'experiència. Preparar bé aquestes transicions pot ajudar-te a guanyar uns quants minuts al cronòmetre i a assegurar-te que tens tot el que necessites per participar-hi.
Tot seguit, t'expliquem algunes coses que has de tenir en compte:
Opcions de roba
Segons Timothy Miller, entrenador amb el certificat de l'USATF i doctor especialitzat en medicina esportiva a The Ohio State University Wexner Medical Center, la roba que portaràs depèn del temps que faci. Per exemple, cal portar més capes en un triatló a la tardor que no pas en una prova que tingui lloc a l'estiu. Tot i això, és recomanable invertir en opcions que puguis portar en més d'un esdeveniment. Així, no hauràs de canviar-te de roba entre les parts de running i ciclisme, o viceversa. A continuació et mostrem algunes peces de rendiment que capil·laritzen la suor:
Samarreta de tirants Nike AeroSwift
La lleugeresa i la transpirabilitat són vitals, sobretot per a les curses els dies que fa molta calor. Per això, la samarreta de tirants Nike AeroSwift per a dona i home s'ha dissenyat per a la competició. Aquesta part superior lleugera i suau incorpora la tecnologia Nike Dri-FIT ADV per mantenir la transpirabilitat i té orificis per tot el teixit que proporcionen ventilació estratègica mentre et mous.
Parts superiors Nike Rise 365 i Nike One Classic
Les samarretes de tirants són perfectes quan penses que suaràs molt. Així i tot, si necessites combinar unes quantes peces o creus que pots passar fred en alguns moments del triatló, et recomanem les parts superiors Nike Rise 365 per a home i Nike One Classic per a dona. El model Rise 365 és transpirable i lleuger. A més, Nike ha dissenyat la versió actual tenint en compte els comentaris de runners. Per això, s'ha incorporat ventilació a les zones on s'acumula més escalfor del panell frontal per mantenir la frescor mentre corres i oferir comoditat durant les transicions. En el cas de la part superior Nike One Classic, el teixit lleuger, llis i sedós s'eixuga en un no res i allunya la suor de la pell per afavorir-ne una evaporació ràpida.
Malles curtes Nike AeroSwift i Nike Universa
La transició entre les parts de running i ciclisme és més fàcil si tens protecció a la part inferior en cada prova. Per tant, et recomanem unes malles curtes. Els dissenys Nike AeroSwift per a home i les malles ciclistes Nike Universa per a dona estan dissenyats per a la competició i incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT, que capil·laritza la suor. Els models AeroSwift inclouen un eslip integrat que ofereix més subjecció, butxaques addicionals a la cintura per desar-hi claus o targetes i zones de ventilació que augmenten la comoditat. Les peces Universa tenen una cintura extraampla per evitar que s'enrotlli, et pessigui i llisqui, de manera que són perfectes per fer-les servir en diverses proves. A més, estan confeccionades amb un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Opcions de sabatilles
Miller ens explica que hi ha atletes que enganxen les sabatilles als pedals de la bicicleta abans de la cursa perquè així només hauran de ficar-hi els peus durant la transició entre proves. També tens l'opció de portar les sabatilles de running per anar amb bicicleta si vols guanyar temps. Si optes per seguir aquesta estratègia, et recomanem que triïs les sabatilles en funció de la distància que correràs. A continuació et deixem alguns suggeriments d'Andrew Bumbalough, responsable de la línia de productes de running Nike, que es basen en les disciplines més habituals del triatló i la distància de la part de running.
Esprint (part de running de 5 km): Nike Streakfly
En aquest cas, com que la distància és curta, cal centrar-se més en la velocitat i menys en la resistència. Per això, les Nike Streakfly són la millor opció per a dona i home. Les Streakfly són les sabatilles de competició més lleugeres de Nike, amb una entresola ZoomX completa que proporciona una reactivitat lleugera òptima. La part superior de teixit Knit ultrafina ofereix comoditat i subjecció, alhora que el reforç addicional a l'avantpeu aporta estabilitat.
Distància olímpica (part de running de 10 km): Vaporfly 3
Les curses de 10 km són molt exigents perquè pots córrer a un ritme més ràpid que el d'una marató, però es requereix el mateix nivell de resistència. Això fa que les Nike Vaporfly 3 per a home i dona siguin una opció fantàstica. El model, que s'ha dissenyat específicament per a proves de mitja distància i maratons, incorpora una placa Flyplate de fibra de carboni que proporciona una subjecció ferma i t'impulsa cap endavant. L'escuma ZoomX des del taló fins a la puntera ofereix encara més retorn d'energia que els models anteriors per millorar la sensació d'elasticitat. Les Vaporfly 3 també són una opció fiable per a proves d'esprint i Ironman.
Ironman (part de running de 42 km): Alphafly 3
Córrer una marató ja és prou complicat, així que pots imaginar que un Ironman, que inclou proves de ciclisme i natació, requereix una resistència sobrehumana. Les Nike Alphafly 3 per a home i dona t'ajudaran a completar aquest tipus de curses, ja que s'han dissenyat per a competicions de marató i llarga distància en carretera. Tenen l'escuma ZoomX, una part superior Flyknit, una placa de carboni corbada i la tecnologia Air Zoom per proporcionar una trepitjada que t'impulsa cap endavant i millora l'eficiència del moviment. A més, són les sabatilles Alphafly més lleugeres de Nike i proporcionen amortiment i retorn d'energia sense afegir volum.
Altres imprescindibles
Ara que ja has triat la roba i les sabatilles, Amie Dworecki, entrenadora de Running with Life amb el certificat de l'USATF, ens recomana tenir les següents peces d'equipament:
- Casc de ciclisme: Dworecki afirma que hi ha atletes que solen oblidar-lo quan es preparen per a una cursa. Això és un problema de debò, ja que són obligatoris per a la cursa. Si no hi ha cap negoci especialitzat a prop, pots córrer el risc que et desqualifiquin de la competició abans de l'inici.
- Eines per canviar pneumàtics: és tan important portar un kit de canvi de pneumàtics com saber fer-lo servir ràpidament, comenta Dworecki. Per a això, ens recomana practicar posant pedaços o canviant els pneumàtics unes quantes vegades abans del dia de la cursa.
- Bossa impermeable amb les teves dades personals: aquí hi ficaràs informació sobre la cursa, el document d'identificació i els contactes d'emergència.
- Ulleres de sol: encara que no les portis mentre corres, Dworecki ens assegura que les necessitaràs per anar amb bicicleta. "Cal portar-les durant la secció de ciclisme per evitar que la brutícia i la brillantor et molestin. Pots deixar-les dins del casc per posar-te-les quan arribi el moment".
- Ulleres i gorra de natació: són opcionals, però la gorra millora la hidrodinàmica mentre nedes i les ulleres són útils quan s'apleguen molts nedadors o nedadores en una mateixa zona. Segons Miller, "hi ha curses que sembla que estàs nedant en una rentadora. Si nedes en solitari, no et caldran les ulleres de natació, però agrairàs haver-les portat si hi ha molts atletes aplegats, especialment si fa un sol de justícia".
- Tovallola: si fa bon temps, t'eixugaràs fàcilment després de la part de natació. Ara bé, si fa fred, potser et caldrà dur una tovallola per a la següent part per no sentir un fred excessiu.
- Crema i esprai antifregament: aquests productes t'ajuden a evitar els punts de fricció. Dworecki ens explica que, encara que pensem que no els necessitarem durant la cursa perquè no els fem servir per entrenar-nos, poden ser molt útils per evitar la incomoditat.
- Coses per menjar i beure durant la cursa: tot i que les curses Ironman inclouen molts punts d'hidratació, la major part dels participants que tenen experiència en aquest tipus de competicions porten una motxilla d'hidratació i hidrats de carboni en forma de, per exemple, gels energètics.
- Bossa de transició: aquesta és la bossa que deixaràs al punt de control. Per tant, hi hauràs de ficar l'equipament, així com les coses que necessitaràs després de la cursa. Pots portar un parell addicional de mitjons, protector solar, una bossa de gel instantània, unes sabatilles o sandàlies de recanvi i bàlsam labial. També pots afegir-hi un recanvi per a totes les coses que faràs servir durant la cursa. Alguns objectes clau són una gorra i unes ulleres de natació, un altre parell d'ulleres de sol o un banyador addicional.
I el més important de tot: si pots, entrena't amb les coses que portaràs el dia de la cursa, segons ens suggereix Miller. L'expert afirma que sempre sorgeixen sorpreses el dia de la cursa, com que hi hagi més atletes nedant al teu voltant dels que havies previst o un petit problema amb la bicicleta que et costi un parell de minuts més de resoldre. Com més situacions diferents et preparis per superar, sobretot per a les transicions entre proves, més recursos tindràs quan arribis a la línia de sortida.
Text: Elizabeth Millard