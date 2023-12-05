Com es neteja l'estora de ioga en set passos ràpids
Cura dels productes
Per netejar bé la teva estora de ioga només et calen uns minuts i productes de neteja que probablement ja tens a casa.
Material
- Sabó suau per rentar els plats
- Aigua tèbia
Utensilis
- Ampolla d'esprai (opcional)
- Drap de neteja
Desenrotllar l'estora i que estigui neta pot marcar la diferència a l'hora de començar una sessió revitalitzant de ioga. Si neteges l'estora de ioga correctament i amb freqüència, durarà més i evitaràs que s'hi acumuli la brutícia. Per netejar bé la teva estora de ioga Nike només et calen uns minuts i ingredients que probablement ja tens a casa.
Després del teu pròxim xavàssana, neteja bé l'estora per prolongar-ne la vida i mantenir-la en bon estat.
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Com es neteja l'estora de ioga
1.Consulta les instruccions de manteniment
Quan compris o rebis una estora de ioga per primera vegada, dona un cop d'ull a les instruccions de manteniment de l'etiqueta. Potser et sorprendrà saber que algunes tècniques de neteja, com ara posar una estora de goma a la rentadora o fer servir químics forts com el lleixiu i l'alcohol, no són adequades per a la teva estora.
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2.Barreja aigua tèbia amb sabó suau per rentar els plats
Crea una solució per netejar l'estora mesclant aigua tèbia amb entre dues i quatre gotes de sabó suau per rentar els plats. Pots barrejar-ho en un bol o en una ampolla d'esprai, si en tens una. El sabó suau per rentar els plats elimina els olis naturals i la brutícia sense fer malbé l'estora de ioga, com sí que podrien fer-ho l'alcohol, el lleixiu o fins i tot el vinagre.
3.Aplica la solució de neteja a l'estora
Tant si fas servir una ampolla d'esprai com si mulles un drap amb aigua i sabó, evita aplicar molta quantitat a l'estora de ioga. Pot ser que l'estora absorbeixi l'excés d'aigua, i això augmenta el risc que hi apareguin fongs. Només cal aplicar-n'hi una mica.
4.Fes servir un drap suau per fregar
Frega l'estora sencera amb moviments circulars utilitzant un drap suau. Centra't sobretot en les zones que les mans i els peus toquen amb més freqüència. Frega l'estora pels dos costats per mantenir-la neta, però no l'enrotllis encara.
5.Elimina les restes de sabó
Treu l'excés el sabó amb el drap que has utilitzat per netejar l'estora i torna a fregar-la. L'objectiu és eliminar totes les restes de sabó que poden fer que l'estora rellisqui o estigui enganxosa la pròxima vegada que la facis servir.
6.Estén l'estora perquè s'eixugui
Deixa l'estora en una zona ben ventilada perquè s'eixugui completament abans d'enrotllar-la. La pots estendre a l'exterior, sempre que no li toqui directament el sol.
7.Desa l'estora adequadament
No enrotllis l'estora de ioga fins que estigui completament seca. Si l'enrotlles amb el costat que toca el terra a la part interior, quan la tornis a fer servir quedarà plana a terra. Desa-la en algun lloc sense llum solar directa i amb una temperatura inferior als 50 °C.
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Preguntes freqüents
Cada quant hauria de netejar l'estora de ioga?
Per mantenir l'estora de ioga en les millors condicions, neteja-la després de cada sessió, sobretot després d'entrenaments intensos com el HIIT o el Hot Yoga.
Quina és la millor solució de neteja per a una estora de ioga?
Fes servir aigua calenta i unes quantes gotes de sabó suau per rentar els plats per netejar la teva estora de ioga. Altres productes de neteja com ara el lleixiu i l'alcohol poden fer malbé l'estora a la llarga.
Puc posar l'estora de ioga a la rentadora?
No posis l'estora de ioga Nike a la rentadora i evita submergir-la en aigua. És millor que facis servir una barreja de sabó suau i aigua tèbia en una ampolla d'esprai o un bol i un drap per fregar suaument la teva estora de ioga.
Com puc netejar la meva estora de ioga si no soc a casa?
Si vols netejar la teva estora de ioga ràpidament al final d'una classe de ioga, porta un esprai a la bossa del gimnàs. Ruixa l'estora amb una ampolla d'esprai petita amb aigua i unes quantes gotes de sabó suau per rentar els plats per netejar-la. Després, frega-la ràpidament amb una tovallola. Assegura't de desenrotllar l'estora quan arribis a casa per deixar que s'eixugui completament.
Text: Jessica Murri