Crea la ruta de running perfecta

Mantén la seguretat a la carretera

01. Planifica abans de sortir de casa



És veritat que podries calçar-te i sortir per la porta sense més, però planificar la sessió abans de sortir pot ajudar-te a millorar-ne la seguretat i a gaudir-ne més. Això no vol dir que no puguis explorar noves rutes o barris quan et vingui de gust. Però Woods creu que el que sí que hauries de fer és traçar un mapa de la ruta abans de fer-la i, com a mínim, informar-te d'on hi ha fonts i serveis públics: "Segur que no t'agradaria trobar-te que t'estàs morint de set o has d'anar al lavabo i encara et falten cinc quilòmetres per arribar a casa", declara. Quan corris sense ningú més, Woods recomana que expliquis què vols fer a un amic i que portis efectiu i una targeta de dèbit o de crèdit, per si de cas.



02. Comprova bé el temps



No en parlaríem constantment si no canviés cada dos per tres. Fins i tot un petit canvi en la temperatura i el risc de mal temps poden afectar la ruta que triïs, la quantitat d'aigua que portis i la roba que et posis. I, sense una preparació adequada, un canvi gran pot ser molt perillós.



Si no fa gaire bon temps i vols sortir a córrer a l'exterior de totes maneres, adapta la ruta per minimitzar el risc. Per exemple, evita la muntanya si plou i no vols haver de travessar tolls profunds, o ves a una pista d'atletisme si la pluja dificulta la visibilitat a la carretera.



03. Evita el trànsit i la contaminació



Tingues en compte els llocs per on passa la ruta. Si vas per la carretera, tria'n una amb un voral ample o amb un carril per a corredors per mantenir-te el més lluny possible dels cotxes. I evita sortir a córrer a l'hora punta, ja que això t'obligaria a obrir-te pas entre la gent i podria augmentar la quantitat d'aire contaminat que respiris.