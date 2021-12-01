Com crea connexions la dansa

Ballarines que connecten físicament i mentalment
Cultura
Per a aquestes companyes de pis de Londres, la dansa és expressió. Segons diuen, ara tot el món està unit pel moviment.
Units com sempre: ens hem distanciat, però mai ens hem separat. Hem parlat amb l'equip del lookbook de vacances de 2020 sobre el significat actual de la paraula "unió".
La dansa uneix Fatou, Mette i Elise en el sentit més literal de la paraula. Per a elles, compartir moviments no és només una manera d'expressar-se com a col·lectiu, sinó també de combinar les seves energies.
"La dansa t'atrapa", explica Elise Pinel, de 23 anys. "És un acord tàcit, una sensació que no fa falta descriure. Crec que per això aquest art uneix tantes persones. És un sentiment, no es pot explicar amb paraules".
Aquestes tres joves han experimentat aquest sentiment des de molt petites, quan van començar a ballar. Amb el temps, Elise (del nord d'Anglaterra), Mette Linturi (25 anys, de Finlàndia) i Fatou Bah (24 anys, de Suècia) es van mudar a Londres per perseguir el seu somni de dedicar-se a la dansa de manera professional. Des que van arribar a la capital britànica, han col·laborat amb marques i artistes molt importants i han ballat en campanyes, vídeos musicals, actuacions en directe i gires de concerts. Després de veure's a càstings i audicions, les tres dones van fer amistat molt ràpidament i, a continuació, es van convertir en companyes de pis.
"La nostra amistat va néixer de desitjar-nos sort mútuament d'una manera molt sincera", explica Elise. "Sobretot durant el confinament, ens vam adonar que no només ens entenem com a artistes, sinó també com a persones".
Els estudis i els espais per assajar estan tancats, però aquestes ballarines afirmen que han trobat noves maneres de desenvolupar la seva creativitat amb moltes altres persones que utilitzen les xarxes socials per crear i compartir rutines de ball, tant per a professionals com per a aficionats.
Potser, el més important és la manera en què la dansa ha enfortit la seva relació amb els seus cossos, especialment com a dones. A continuació, les tres ballarines expliquen el paper empoderador de la dansa i com aquest factor s'intensifica quan es comparteix amb un grup.
"Quan ballo, jo soc l'artista i el llenç en blanc. Puc crear el que vulgui, és una sensació que empodera molt".
Mette
La dansa pot ser una forma d'expressió molt potent i personal. Recordeu la primera vegada que vau ballar i els sentiments que us va provocar fer-ho? Què us va animar a convertir aquest art en la vostra professió?
Fatou: Vaig començar a ballar perquè em resultava molt difícil verbalitzar allò que pensava o que volia dir. Per a mi, sempre ha sigut més fàcil exterioritzar els meus sentiments amb música o amb una cançó amb la qual pugui connectar.
Mette: Trobar una professió que m'agradi i que em vagi bé no ha sigut fàcil. Mai hauria pensat que acabaria sent ballarina. Aquesta professió m'ha permès viatjar, guanyar una mica de perspectiva, entendre la meva feminitat i la meva identitat com a dona, i decidir com vull viure.
Elise: La meva mare sempre m'explica que, quan estava farta de mi, m'asseia a terra i em posava vídeos de música, i jo intentava copiar-los. Sé que Fatou feia el mateix, per això està somrient. A més, la cultura també ha sigut molt important per a mi, perquè la meva família és del Carib, on la dansa és pràcticament un llenguatge per expressar amor. Els encanta posar un vinil i ballar. Per tant, crec que el meu primer record és ballant amb la meva família. Després, simplement vaig continuar amb la dansa fins que vaig pensar "crec que m'hi podria dedicar".
"Treballem de manera individual, però el poder es nota quan ballem en grup".
Mette
Podeu parlar una mica sobre les diferències entre ballar de manera individual i ballar com a grup o com a col·lectiu?
Mette: Treballem de manera individual, però el poder es nota quan ballem en grup. Quan estem soles, ballar és força avorrit, ens provoca una sensació de buit. En qui t'emmiralles? Com progresses? Com t'inspires? Soc molt afortunada de tenir aquestes noies, perquè sempre em proposen un munt d'idees i em donen opinions externes.
Elise: Crec que totes som conscients de l'exigència i el sacrifici que suposa ser ballarina. Pot ser una professió molt individualista, però totes passem el mateix procés d'una manera o altra, perquè el cos és el nostre treball. Nosaltres som el treball. Quan ballem, ens impliquem tant físicament com mentalment.
Fatou: També ens alimentem d'energia, per això ha sigut tan difícil fer classes i entrenar a soles o només amb una persona, no és el mateix que fer-ho en grup. Quan estàs amb més gent, notes l'emoció de tothom per entrenar i ballar.
Com us ha afectat aquests últims mesos no tenir aquesta connexió física que teniu normalment quan balleu i us moveu?
Mette: Jo he tingut molta sort, perquè he estat amb les meves companyes de pis. He pogut ballar amb altres persones. Per això no crec que la meva situació hagi sigut la pitjor, però sé que molta gent ho ha passat malament. No han pogut expressar-se. La vida de moltes persones es basa a entrenar i anar a classe de ball. I de sobte, han hagut de parar completament. Això ha de ser molt dur. Ballar a soles és divertit, però no durant tant de temps.
Elise: No pots sentir l'energia del professor o de la persona que està coreografiant. No és la mateixa sensació. A vegades hi ha correccions petites que els professors no poden fer perquè no et veuen bé. És un treball una mica menys recíproc. A mi m'encanta ser a una sala plena de gent, m'agrada mirar al meu voltant i sentir-me inspirada. Poder ballar amb les meves dues companyes de pis és genial, però trobo molt a faltar formar part d'un grup d'unes 30 o 40 persones i veure com ho donem tot quan entrenem, com suem i com la majoria de gent no ho acabem de ballar bé perquè la coreografia és molt difícil. Això és entrenar de veritat, i ho trobo a faltar.
No obstant això, al mateix temps, sembla que s'està creant una comunitat de ball a les xarxes socials, sobretot en aquests moments. Què us sembla la idea de connectar persones amb el ball com a manera d'expressar-se i alliberar-se, siguin o no professionals?
Fatou: Crec que tot està dominat pels continguts visuals. Per exemple, ara mateix les xarxes socials (com TikTok o Instagram) són la manera que tenim de promocionar-nos com a ballarines, crear la nostra marca i ser el nostre propi producte.
Mette: Quan va començar el confinament, les empreses, les marques i, en general, les persones, no tenien cap altra manera de mantenir la seva activitat. Tot va canviar completament. Ja no podíem anar als estudis ni a cap altre lloc. Tot el contingut es feia gravant i editant vídeos amb el telèfon mòbil, per això tot el món va començar a desenvolupar la seva creativitat.
Elise: Amb les xarxes socials, cada vegada més aficionats estan interessant-se per la dansa. Estem arribant a més gent, i això ens dona més oportunitats i més feina. Moltes persones que no són professionals estan començant a ballar més i a practicar. Alguns amics de la meva ciutat que no són ballarins em diuen: "Vull fer aquest ball, ensenya-me'l" perquè senten que és una forma d'expressió.
"Alguns amics de la meva ciutat que no són ballarins em diuen: 'Vull fer aquest ball, ensenya-me'l' perquè senten que és una forma d'expressió".
Elise
A més a més, la dansa no és només una mena d'expressió física, sinó també un art profundament personal. Com explicaríeu el poder que té la dansa per empoderar-vos i enfortir la vostra relació amb el vostre cos?
Mette: El primer de tot: penso que ser dona és increïble. Crec que he passat per un procés molt emocionant per entendre el poder de la feminitat, veure'l en altres persones i ser conscient que jo també puc tenir-lo i crear-lo.
Elise: És genial!
Mette: Quan ballo, jo mano sobre el meu cos i el meu moviment. Jo soc l'artista i el llenç en blanc. Puc fer el que vulgui, és una sensació que empodera molt. Puc crear una rutina o un estil i afegir-hi un toc femení. A mi em fa sentir que puc amb tot, que tinc alguna cosa molt personal dins meu. És un sentiment que no em pot robar ningú. Em fa sentir bé.
Fatou: Sense cap dubte, la dansa m'ha ajudat a trobar la part més sensual o femenina de la meva personalitat, perquè abans era molt masculina. Sempre em sentia desprotegida i volia amagar-me, sobretot quan ballava. Recordo que quan escoltava coses del tipus: "Aquest ball serà lent i sensual", em posava tensa. Però, a poc a poc, t'hi acabes acostumant i entens que la feminitat pot ser molt poderosa i que forma part de tu.
De vegades, et diuen que ets molt això o molt allò, però amb la dansa, puc ser seductora o allò que vulgui ser. Ningú em pot dir que el que faig està malament. Si vull crear un pas que trobo molt femení en el meu cos, al final, tu l'interpretaràs com vulguis, però a mi em fa sentir bé amb mi mateixa.
Elise: Amb mi mateixa.
Mette: Amb mi mateixa.