Com crea connexions la dansa

Podeu parlar una mica sobre les diferències entre ballar de manera individual i ballar com a grup o com a col·lectiu?



Mette: Treballem de manera individual, però el poder es nota quan ballem en grup. Quan estem soles, ballar és força avorrit, ens provoca una sensació de buit. En qui t'emmiralles? Com progresses? Com t'inspires? Soc molt afortunada de tenir aquestes noies, perquè sempre em proposen un munt d'idees i em donen opinions externes.



Elise: Crec que totes som conscients de l'exigència i el sacrifici que suposa ser ballarina. Pot ser una professió molt individualista, però totes passem el mateix procés d'una manera o altra, perquè el cos és el nostre treball. Nosaltres som el treball. Quan ballem, ens impliquem tant físicament com mentalment.



Fatou: També ens alimentem d'energia, per això ha sigut tan difícil fer classes i entrenar a soles o només amb una persona, no és el mateix que fer-ho en grup. Quan estàs amb més gent, notes l'emoció de tothom per entrenar i ballar.



Com us ha afectat aquests últims mesos no tenir aquesta connexió física que teniu normalment quan balleu i us moveu?



Mette: Jo he tingut molta sort, perquè he estat amb les meves companyes de pis. He pogut ballar amb altres persones. Per això no crec que la meva situació hagi sigut la pitjor, però sé que molta gent ho ha passat malament. No han pogut expressar-se. La vida de moltes persones es basa a entrenar i anar a classe de ball. I de sobte, han hagut de parar completament. Això ha de ser molt dur. Ballar a soles és divertit, però no durant tant de temps.



Elise: No pots sentir l'energia del professor o de la persona que està coreografiant. No és la mateixa sensació. A vegades hi ha correccions petites que els professors no poden fer perquè no et veuen bé. És un treball una mica menys recíproc. A mi m'encanta ser a una sala plena de gent, m'agrada mirar al meu voltant i sentir-me inspirada. Poder ballar amb les meves dues companyes de pis és genial, però trobo molt a faltar formar part d'un grup d'unes 30 o 40 persones i veure com ho donem tot quan entrenem, com suem i com la majoria de gent no ho acabem de ballar bé perquè la coreografia és molt difícil. Això és entrenar de veritat, i ho trobo a faltar.