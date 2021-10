Què significa realment gaudir de la vida, segons la cofundadora d'AARMY Angela Manuel-Davis

"Viure la bona vida" no és canviar el treball d'oficina per uns Margaritas a la platja (ens sap greu). Per a Angela Manuel Davis, directora de motivació (sí, aquesta feina existeix!) i cofundadora de l'estudi de Boot Camp i ciclisme de sala AARMY, "viure la bona vida" és descobrir què et motiva i anar-hi a totes. En aquest episodi de Trained, l'antiga estrella d'atletisme dels EUA explica a la presentadora Jaclyn Byrer com va passar de sentir-se intimidada pel ciclisme a fer classes a Jay-Z i Oprah, i com, gràcies als consells del seu pare, la seva classe va convertir-se en una mena de sessió espiritual en bicicleta. També parla sobre per què la responsabilitat i les reafirmacions són revolucionàries, com podem crear un ambient de classe en grup a casa i què fa ella per recarregar piles. En resum: ens explica com aconseguir la vida que ens mereixem.