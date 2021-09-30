Podcast Trained: motiva't amb Angela Manuel Davis

Consells

A vegades l'obstacle més gran ets tu. Tant si et passa dins com fora del gimnàs, la directora de motivació d'AARMY té la solució.

Última actualització: 30 de setembre del 2021
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Què significa realment gaudir de la vida, segons la cofundadora d'AARMY Angela Manuel-Davis

Trained és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.

"Viure la bona vida" no és canviar el treball d'oficina per uns Margaritas a la platja (ens sap greu). Per a Angela Manuel Davis, directora de motivació (sí, aquesta feina existeix!) i cofundadora de l'estudi de Boot Camp i ciclisme de sala AARMY, "viure la bona vida" és descobrir què et motiva i anar-hi a totes. En aquest episodi de Trained, l'antiga estrella d'atletisme dels EUA explica a la presentadora Jaclyn Byrer com va passar de sentir-se intimidada pel ciclisme a fer classes a Jay-Z i Oprah, i com, gràcies als consells del seu pare, la seva classe va convertir-se en una mena de sessió espiritual en bicicleta. També parla sobre per què la responsabilitat i les reafirmacions són revolucionàries, com podem crear un ambient de classe en grup a casa i què fa ella per recarregar piles. En resum: ens explica com aconseguir la vida que ens mereixem.

"La clau és ser conscient que et mereixes gaudir dels resultats que t'esperen al final. Sovint, nosaltres ens posem els obstacles i ens convencem que no ho podrem aconseguir fins i tot abans d'intentar-ho".

Angela Manuel Davis
Cofundadora i directora de motivació d'AARMY

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Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 30 de setembre del 2021