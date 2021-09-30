Què significa realment gaudir de la vida, segons la cofundadora d'AARMY Angela Manuel-Davis

Podcast Trained: motiva't amb Angela Manuel Davis
Consells
A vegades l'obstacle més gran ets tu. Tant si et passa dins com fora del gimnàs, la directora de motivació d'AARMY té la solució.
Trained és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
"Viure la bona vida" no és canviar el treball d'oficina per uns Margaritas a la platja (ens sap greu). Per a Angela Manuel Davis, directora de motivació (sí, aquesta feina existeix!) i cofundadora de l'estudi de Boot Camp i ciclisme de sala AARMY, "viure la bona vida" és descobrir què et motiva i anar-hi a totes. En aquest episodi de Trained, l'antiga estrella d'atletisme dels EUA explica a la presentadora Jaclyn Byrer com va passar de sentir-se intimidada pel ciclisme a fer classes a Jay-Z i Oprah, i com, gràcies als consells del seu pare, la seva classe va convertir-se en una mena de sessió espiritual en bicicleta. També parla sobre per què la responsabilitat i les reafirmacions són revolucionàries, com podem crear un ambient de classe en grup a casa i què fa ella per recarregar piles. En resum: ens explica com aconseguir la vida que ens mereixem.
"La clau és ser conscient que et mereixes gaudir dels resultats que t'esperen al final. Sovint, nosaltres ens posem els obstacles i ens convencem que no ho podrem aconseguir fins i tot abans d'intentar-ho".
Angela Manuel Davis
Cofundadora i directora de motivació d'AARMY
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