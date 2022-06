Com pots convertir-te en un bon orientador, segons l'experta en orientació Margaret Moore

Aclarim una cosa: l'assessorament no és només per atletes. Potser mai t'ho havies plantejat, oi? Margaret Moore, coneguda com "la Coach Meg", ha ajudat a persones de tot tipus a descobrir els seus punts forts i identificar oportunitats per ampliar el seu potencial (a la feina, a les seves relacions socials i a la vida en general) durant més de 20 anys. Margaret va treballar com a executiva al món de la biotecnologia i va fundar la Wellcoaches School of Coaching l'any 2000 per ajudar els professionals del benestar a millorar els servicis que oferien als seus pacients. Des de la fundació de l'escola, la Coach Meg ha inclòs en la seva llista d'estudiants a líders, personal sanitari de primera línia i, ara, a tots nosaltres. En aquest episodi, la nostra assessora d'assessors parla sobre la seva especialitat amb el presentador i director de rendiment sènior de Nike Ryan Flaherty. Margaret ens explica què és l'assessorament efectiu, com qüestionar-nos a nosaltres mateixos i fer un exercici d'introspecció per identificar els comportaments que cal canviar i com i per què organitzar els nostres pensaments ens pot apropar a l'èxit. A més, l'experta parla sobre la seva experiència no aconseguint els seus objectius i ens dona consells per ser millors assessors per a nosaltres mateixos, la nostra família i les nostres amistats.