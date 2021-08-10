Com pots convertir-te en un bon orientador, segons l'experta en orientació Margaret Moore

Podcast Trained: Consells d'assessorament amb Margaret Moore
Consells
Per progressar (o animar els altres a progressar) cal treballar, és a dir, competir contra nosaltres mateixos, canviar la nostra perspectiva, etc. Però no et preocupis, la Coach Meg t'ajuda.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Aclarim una cosa: l'assessorament no és només per atletes. Potser mai t'ho havies plantejat, oi? Margaret Moore, coneguda com "la Coach Meg", ha ajudat a persones de tot tipus a descobrir els seus punts forts i identificar oportunitats per ampliar el seu potencial (a la feina, a les seves relacions socials i a la vida en general) durant més de 20 anys. Margaret va treballar com a executiva al món de la biotecnologia i va fundar la Wellcoaches School of Coaching l'any 2000 per ajudar els professionals del benestar a millorar els servicis que oferien als seus pacients. Des de la fundació de l'escola, la Coach Meg ha inclòs en la seva llista d'estudiants a líders, personal sanitari de primera línia i, ara, a tots nosaltres. En aquest episodi, la nostra assessora d'assessors parla sobre la seva especialitat amb el presentador i director de rendiment sènior de Nike Ryan Flaherty. Margaret ens explica què és l'assessorament efectiu, com qüestionar-nos a nosaltres mateixos i fer un exercici d'introspecció per identificar els comportaments que cal canviar i com i per què organitzar els nostres pensaments ens pot apropar a l'èxit. A més, l'experta parla sobre la seva experiència no aconseguint els seus objectius i ens dona consells per ser millors assessors per a nosaltres mateixos, la nostra família i les nostres amistats.
“Si cada dia organitzes una mica els teus pensaments, al final, ho veuràs tot clar".
Margaret Moore
Fundadora de la Wellcoaches School of Coaching
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Flaherty a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.