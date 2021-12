Gloves Not Gunz: més que un club de boxa

A Croydon, un districte del sud de Londres, un club de boxa sorprenentment petit està tenint un efecte transformador en una colla de joves que intenten posar ordre a les seves vides. L'espai és limitat, hi ha molt de soroll i hi fa molta calor, però el club té un objectiu molt clar: millorar vides. Adam Ballard i Ben Eckett van fundar Gloves Not Gunz a principis de l'any 2017 perquè volien canviar la situació de la seva zona després que un grup de joves cometés una sèrie de delictes.



Gloves Not Gunz és un espai per a tothom. Hi ha nens de moltes escoles i barris diferents que arriben amb problemes de tot tipus. Els joves saben que tenen diferències, però les deixen de banda quan entren per la porta. Aquest club els permet divertir-se, gaudir d'una nova experiència i descarregar tota la seva energia. Cada petita victòria és important i se celebra.



Aixecar pesos, córrer per circuits i aprendre exercicis de respiració són activitats que ajuden els nens del sud de Londres a gestionar millor els seus problemes del dia a dia. Tot això els ajuda a equilibrar la seva energia i a recuperar la calma.