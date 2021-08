El bàsquet a Castel Volturno, Itàlia

El bàsquet que juguem aquí és pur; es pot veure el gran impacte que aquest esport encara causa a la gent jove, tot i que no estem als Estats Units ni obtenim cap recompensa financera. "El bàsquet és com una família per a mi", afirma Promise Kolawole, de 13 anys, des de la banda. Fa una pausa, potser per agafar aire o per assimilar el que acaba de dir. Sigui com sigui, la pausa és breu i, en un tancar i obrir d'ulls, s'esvaeix per tornar al fulgor de la pista. El partit es pot decidir en qualsevol moment i ella té clar que vol guanyar (sobretot perquè hi ha la família davant).