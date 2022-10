Bra By Adwoa: carta de l'editora

Us explicaré un secret.

No sé dormir bé. Crec que no hi ha ningú pitjor que jo en aquest sentit. Evidentment, el fet de ser una persona nocturna no hi ajuda, però cada vegada que intento anar a dormir d'hora, començo a fer voltes al llit i la ment no para de rondar-me durant hores i hores. Ho he provat tot: antifaços per dormir (que em molesten), meditació (no em puc concentrar tanta estona) i comptar ovelles (inútil).

L'únic que em funciona per adormir-me és fer un bon entrenament que em cansi el cos. He provat la boxa tailandesa, per exemple. Vaig començar a fer boxa quan em vaig desintoxicar i em va agradar molt. També m'encanta el pilates i em vaig aficionar al running durant la pandèmia. Això és l'únic que em funciona.

L'esport sempre m'ha servit per desconnectar, tant en l'aspecte físic com en el mental. Si no en faig, no em sento bé mentalment. Aixecar-me i moure el cos m'ajuda quan tinc un mal dia. Em dona temps per connectar amb el meu cos i per concentrar-me (en alguna cosa que no sigui la pantalla del telèfon), i és un moment que em puc dedicar a mi. Mai no m'ha agradat la meditació, però centrar-me en la forma física em permet connectar amb mi mateixa i ignorar la resta del món.

Escric això per explicar per què em sento tan honorada de participar en aquesta edició de Bra By. En cada entrenament, cada dansa al menjador, cada carrera durant la pandèmia i cada assalt al ring, he confiat en la comoditat i la subjecció d'uns bons sostenidors esportius. Soc bastant exigent amb el model: vull que siguin senzills i còmodes. Amb un look discret em sento segura i a gust, fins i tot quan ho dono tot al gimnàs. M'agraden molt els dissenys clàssics dels 90, així que hi ha un component de nostàlgia en els models que trio.

Amb Bra By, he tingut l'oportunitat de reavaluar la meva relació amb els sostenidors esportius i entendre el paper que tenen en la meva relació més general amb l'activitat física i la salut mental. L'esport m'ajuda a relaxar-me, a desconnectar, a concentrar-me, a canalitzar l'agressivitat, a gestionar els meus sentiments i a progressar en altres aspectes de la vida. M'agradaria que tothom que em llegís pogués gaudir de la llibertat que m'aporta, i tot això amb una subjecció increïble i un look atractiu. Després d'aquests dos anys tan durs, ens ho mereixem!

M'ha agradat molt redactar aquest contingut i espero que vosaltres us ho passeu igual de bé llegint-lo.

Amb molt d'afecte,

Adwoa