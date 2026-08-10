Recepta de bols de sopa de llenties

A punt per a la victòria: bols de sopa de llenties
Nutrició
de Nike Training
Obtén energia per entrenar-te durant tota la setmana amb una sola recepta.
Aquesta recepta senzilla és una gran font d'hidrats de carboni, proteïnes i greixos saludables que t'aportaran energia per entrenar-te durant una setmana. Prova-la!
Aquest àpat t'ofereix tot el que necessites per entrenar-te (o recuperar-te): els hidrats de carboni dels moniatos, les proteïnes de les llenties i els greixos saludables del coco i de les nous. Prepara una bona porció d'aquesta recepta i, cuinant un sol cop per setmana, tindràs el dinar a punt per a tots els dies.
Ingredients
Per a la sopa de llenties:
60 ml d'oli de coco
2 cebes grogues tallades a daus
6 grans d'all picats
4 pastanagues grosses tallades a daus
6 moniatos petits tallats a daus
760 g de llenties vermelles
1900 ml de brou de verdures
2 fulles de llorer
10 g de farigola fresca triada
270 g de col verda italiana tallada
Per a la cobertura cruixent d'espècies:
100 g de coco ratllat sense ensucrar
150 g de nous torrades
15 ml de llavors de coriandre
15 ml de llavors de comí
15 ml de llavors de fonoll
2,5 ml de sal
Per als ous:
5 ous grossos
280 g de gel
Preparació
Per a la sopa de llenties:
unta una olla grossa amb oli de coco, escalfa'l a foc mitjà i sofregeix-hi la ceba fins que quedi translúcida (entre 5 i 7 minuts aproximadament). Incorpora-hi l'all i cou-ho fins que comenci a fer olor. Afegeix-hi les pastanagues i els moniatos, i sofregeix-los fins que quedin tous. A continuació, aboca-hi les llenties i el brou de verdures. Quan la barreja estigui a punt d'arrencar el bull, incorpora-hi la farigola i les fulles de llorer i baixa el foc. Deixa que la mescla es vagi fent entre 30 minuts i 2 hores. Uns minuts abans de treure-ho del foc, afegeix-hi la col verda. Divideix la sopa en 5 carmanyoles diferents i guarda-les a la nevera fins a tres dies, o bé al congelador fins a dues setmanes.
Per a la cobertura:
Aboca tots els ingredients a un processador d'aliments fins que quedin més o menys triturats. Llavors, separa la preparació a les carmanyoles i combina-la amb la sopa. Afegeix-hi un ou dur per acabar.