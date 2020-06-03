Bistec de falda amb patates al forn

Nutrició
Última actualització: 3 de juny del 2020

de Nike Training

Bistec de falda amb patates al forn

Un plat d'allò més saborós que podràs fer en 40 minuts. Surten quatre racions.

Aquest no és el plat típic de carn i verdures. Prova aquesta recepta supersaborosa per donar un toc nou al teu menú de sopar.

La gran quantitat de proteïnes d'aquest àpat suculent fa que preparar-lo valgui la pena. A més, no té gluten, productes làctics ni fruits secs.

Ingredients

900 g de patates petites
300 g de cirerols
1 cullerada d'oli d'oliva
1 llimona
1 gra d'all
1 tassa de julivert picat
2 cullerades d'oli d'oliva
2 tasses de ruca
600 g de bistec de falda

Ingredients

998 g de patates petites
300 g de cirerols
15 ml d'oli d'oliva
1 llimona
1 gra d'all
25 g de julivert picat
30 ml d'oli d'oliva
150 g de ruca
600 g de bistec de falda

Instruccions

  1. Escalfa el forn a 200 ºC. Renta i asseca les patates i els tomàquets, i col·loca'ls en una safata. Rega'ls amb oli d'oliva i assaona'ls amb sal i pebre al gust. Deixa-ho coure al forn durant 20 o 30 minuts.
  2. Pela i pica l'all, i barreja'l amb el julivert, la pell de la llimona, el suc de la llimona, l'oli d'oliva i la sal. Fes servir aquesta mescla per adobar la ruca.
  3. Cou el bistec de falda en una paella durant uns minuts per cada costat. Assaona'l amb sal i pebre al gust. Deixa'l reposar durant 10 minuts i, llavors, talla'l a filets prims i col·loca'l en un plat. Posa les patates i els tomàquets sobre una base de ruca i ja ho tindràs a punt. Veuràs que és deliciós!

Instruccions

  1. Escalfa el forn a 200 ºC. Renta i asseca les patates i els tomàquets, i col·loca'ls en una safata. Rega'ls amb oli d'oliva i assaona'ls amb sal i pebre al gust. Deixa-ho coure al forn durant 20 o 30 minuts.
  2. Pela i pica l'all, i barreja'l amb el julivert, la pell de la llimona, el suc de la llimona, l'oli d'oliva i la sal. Fes servir aquesta mescla per adobar la ruca.
  3. Cou el bistec de falda en una paella durant uns minuts per cada costat. Assaona'l amb sal i pebre al gust. Deixa'l reposar durant 10 minuts i, llavors, talla'l a filets prims i col·loca'l en un plat. Posa les patates i els tomàquets sobre una base de ruca i ja ho tindràs a punt. Veuràs que és deliciós!

Informació nutricional per ració

653 calories
59 g d'hidrats de carboni
50 g de proteïnes
24 g de greixos

Receptes saludables de Lifesum

Més informació
Bistec de falda amb patates al forn, Uneix-te al Nike Training Club

Uneix-te al Nike Training Club

Connecta't amb els nostres millors experts i entrenadors per mantenir una vida més activa i saludable.

Descarrega
Bistec de falda amb patates al forn, Uneix-te al Nike Training Club

Uneix-te al Nike Training Club

Connecta't amb els nostres millors experts i entrenadors per mantenir una vida més activa i saludable.

Descarrega

Publicat originalment el: 3 de juny del 2020

Històries relacionades

  • Amanida de moniato realment saludable

    Consells

    Alimentació funcional: amanida de moniato

  • Com (i per què) cal fer un aixecament de banca

    Consells

    Com (i per què) cal fer un aixecament de banca

  • Com i per què fer flexions de tríceps

    Consells

    Com i per què fer flexions de tríceps

  • Com pots alimentar els més petits de manera saludable

    Consells

    Com pots alimentar els més petits de manera saludable

  • Força sobrehumana

    Entrenament

    Força sobrehumana