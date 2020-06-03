Bistec de falda amb patates al forn
Nutrició
Última actualització: 3 de juny del 2020
de Nike Training
Un plat d'allò més saborós que podràs fer en 40 minuts. Surten quatre racions.
Aquest no és el plat típic de carn i verdures. Prova aquesta recepta supersaborosa per donar un toc nou al teu menú de sopar.
La gran quantitat de proteïnes d'aquest àpat suculent fa que preparar-lo valgui la pena. A més, no té gluten, productes làctics ni fruits secs.
Ingredients
900 g de patates petites
300 g de cirerols
1 cullerada d'oli d'oliva
1 llimona
1 gra d'all
1 tassa de julivert picat
2 cullerades d'oli d'oliva
2 tasses de ruca
600 g de bistec de falda
Ingredients
998 g de patates petites
300 g de cirerols
15 ml d'oli d'oliva
1 llimona
1 gra d'all
25 g de julivert picat
30 ml d'oli d'oliva
150 g de ruca
600 g de bistec de falda
Instruccions
- Escalfa el forn a 200 ºC. Renta i asseca les patates i els tomàquets, i col·loca'ls en una safata. Rega'ls amb oli d'oliva i assaona'ls amb sal i pebre al gust. Deixa-ho coure al forn durant 20 o 30 minuts.
- Pela i pica l'all, i barreja'l amb el julivert, la pell de la llimona, el suc de la llimona, l'oli d'oliva i la sal. Fes servir aquesta mescla per adobar la ruca.
- Cou el bistec de falda en una paella durant uns minuts per cada costat. Assaona'l amb sal i pebre al gust. Deixa'l reposar durant 10 minuts i, llavors, talla'l a filets prims i col·loca'l en un plat. Posa les patates i els tomàquets sobre una base de ruca i ja ho tindràs a punt. Veuràs que és deliciós!
Instruccions
- Escalfa el forn a 200 ºC. Renta i asseca les patates i els tomàquets, i col·loca'ls en una safata. Rega'ls amb oli d'oliva i assaona'ls amb sal i pebre al gust. Deixa-ho coure al forn durant 20 o 30 minuts.
- Pela i pica l'all, i barreja'l amb el julivert, la pell de la llimona, el suc de la llimona, l'oli d'oliva i la sal. Fes servir aquesta mescla per adobar la ruca.
- Cou el bistec de falda en una paella durant uns minuts per cada costat. Assaona'l amb sal i pebre al gust. Deixa'l reposar durant 10 minuts i, llavors, talla'l a filets prims i col·loca'l en un plat. Posa les patates i els tomàquets sobre una base de ruca i ja ho tindràs a punt. Veuràs que és deliciós!
Informació nutricional per ració
653 calories
59 g d'hidrats de carboni
50 g de proteïnes
24 g de greixos