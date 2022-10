Volum i definició: quina diferència hi ha?

En molts esports, fins i tot les variacions més petites de pes i composició corporal poden marcar la diferència en el rendiment, la resistència i la categoria de competició.

Per exemple, moltes categories de boxa es diferencien per intervals d'uns 3 kg, així que, si vols passar del pes supermitjà al pes semipesant, si guanyes un parell de quilos ho podries aconseguir. Passa el mateix amb els esports de lluita i combat, com les arts marcials mixtes, l’aixecament de pesos i el culturisme. En altres activitats (com la natació i el ciclisme), encara que no hi hagi un objectiu de pes específic, alguns atletes troben que la composició corporal (és a dir, el percentatge de greix, ossos i músculs del cos) els ajuda amb l'aerodinàmica.

A continuació, t'expliquem la diferència entre augmentar el volum i definir-lo. Per augmentar el volum s'ha de desenvolupar el múscul, i això s'aconsegueix menjant més calories de les que cremes i fent entrenaments amb pesos intensos durant una quantitat de temps específica. D'altra banda, definir el volum és reduir les calories per eliminar el greix corporal mentre es manté la massa muscular en la mesura del que sigui possible.

Modificar la composició corporal pot resultar útil si vols canviar els teus avantatges competitius o si simplement vols comprovar si aquesta estratègia millora el teu rendiment general, independentment de l'esport o de l'activitat que practiquis.

Si es fa de la millor manera possible, amb coneixement i de manera saludable, augmentar el volum i definir-lo pot donar estructura al cos, segons explica Kacie Vavrek, dietista certificada i especialista en nutrició esportiva a The Ohio State University Wexner Medical Center. Encara que aquests termes s'associen normalment amb els culturistes, el tipus de tècniques que fan servir es poden aplicar a qualsevol activitat de fitness.

"Per augmentar el volum i definir-lo no cal ser culturista", afirma l'experta. "Qualsevol persona que vagi al gimnàs pot fer-ho. Només s'ha d'ajustar la ingesta calòrica assegurant que s'obtenen els nutrients necessaris i s'han de fer exercicis adaptats a uns objectius específics".