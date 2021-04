Com pots obtenir respostes reals online, segons l'autora Safiya Noble

La veritat existeix. Potser, però, no la trobarem en dècimes de segon. Segons la Dra. Safiya Noble, professora associada d'estudis de la informació de la UCLA (Los Angeles, Califòrnia, EUA), això és el que sol esperar la majoria. En aquest episodi de "Trained", l'autora d'"Algorithms of Oppression" parla amb el director de rendiment sènior de Nike Ryan Flaherty sobre com els gegants tecnològics i els anunciants als mitjans manipulen els resultats de les cerques per incrementar els seus guanys i reduir el nostre temps d'atenció, i com aquests canvis afecten la societat. També ens explica que alguns tipus d'informació no apareixen a Internet i per què és tan important que siguem conscients del que consumim online. Sempre és temptador apostar pel món digital per sobre del real, però la informació de Noble ens pot ajudar a fer canvis senzills en els nostres hàbits diaris.