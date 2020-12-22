Com et pots automotivar per poder aconseguir els teus objectius

Com pots orientar-te cap a l'èxit
Consells
Utilitzar trucs conscients com aquests pots ajudar-te a prendre decisions saludables per defecte, fins i tot quan prendre la decisió incorrecta és temptador.
La ubicació dels aliments al supermercat mai no és casual. Les patates fregides d'oferta es posen just a l'entrada perquè n'agafis un parell de bosses. Segons els psicòlegs, la primera cosa que veus sol influenciar-te de manera significativa perquè la compris. Els paquets de mantega de cacauet al nivell dels ulls i al costat de la caixa segueixen la mateixa idea.
Aquest és només un exemple de com ens persuadeixen subtilment però de manera estratègica i constant per prendre determinades decisions (bones o dolentes) sense que ens n'adonem, un fenomen que els experts han anomenat "fer una empenteta". Però també pots empènyer-te a tu mateix i incitar-te a prendre decisions més sanes i proactives.
"L'autoincitació és una manera de ser més conscient de com, moltes vegades, les petites coses influeixen sorprenentment el teu comportament i, d'aquesta manera, recuperar el control", explica Samuli Reijula, professor de filosofia teòrica a la Universitat de Hèlsinki, a Finlàndia. No és una qüestió d'autocontrol o de restriccions estrictes, afirma Reijula, que és coautor d'un estudi recent sobre aquest concepte, publicat a "Behavioural Public Policy". Es tracta de fer que les coses que vols fer et siguin més fàcils i les que no, més difícils. Això es pot fer afegint o traient fricció segons es requereixi, explica el professor.
"Evitar les temptacions només amb la voluntat pot ser esgotador", ens explica Reijula. Quan ens debatem entre dos impulsos enfrontats, com ara agafar un dolç perquè ens agrada i no fer-ho per evitar els sucres afegits, no sempre actuem en el nostre benefici. A més, podem perdre molta energia interna en aquest debat mental. "Però tu tens la capacitat de pensar i planificar-te amb antelació per tal d'evitar lluites innecessàries i preparar-te per aconseguir-ho", afirma Reijula.
"L'autoincitació és una manera de ser més conscient de com, moltes vegades, les petites coses influeixen sorprenentment el teu comportament i, d'aquesta manera, recuperar el control".
Samuli Reijula
Professor de filosofia teòrica a la Universitat de Hèlsinki
Posar en pràctica aquesta tècnica no costa gaire esforç. T'ensenyem un pla recomanat pels experts.
- Envia't un missatge.
Deixa't notes on puguis veure-les, fes llistes de tasques i posa't recordatoris al calendari. No cal que només depenguis de les paraules: per exemple, pots posar un dibuix de les fonts de proteïnes i la contaminació que causen a la nevera per ajudar-te a reduir la teva ingesta diària de carn i productes lactis (el que et funcioni), ens suggereixen al seu estudi Reijula i el seu coautor, Ralph Hertwig, director del Centre for Adaptive Rationality al Max Planck Institute for Human Development de Berlín.
També pots fer com Hertwig i posar l'estora de ioga o la roba del gimnàs al costat del llit al vespre per incitar-te a entrenar-te al matí. Motivacions com aquesta poden ajudar-te a actuar perquè tenen un efecte visual en la ment. Intenta combinar aquests trucs amb una estratègia de condicionants: si veus la nota de la contaminació, agafa una verdura en comptes del formatge i així tindràs més possibilitats d'aconseguir-ho.
- Reestructura el teu escenari mental.
Per prendre millors decisions a curt termini, pensa en les conseqüències a llarg termini, explica Reijula. Posem per exemple que has planejat sortir a córrer al matí, però quan t'aixeques està plovent. Si només es tracta de decidir entre dues maneres de passar la pròxima hora, quedar-se al llit serà molt difícil de resistir. Però si t'ho replanteges com una decisió entre tenir més energia o estar cansat, o establir un precedent per si t'entrenaràs o no quan plogui, aleshores aixecar-se i sortir és molt més motivador.
- Posa-t'ho difícil
Si fas que alguna cosa sigui més difícil, també la fas menys desitjable. De debò: només posar un aliment fora de la vista o fer-lo més difícil d'agafar fa que sigui menys probable que el mengis, ens explica Reijula. Per això, posa els aliments menys sans al fons de la nevera i els més sans al davant. No t'estàs privant de menjar-los, només estàs reduint les vegades que en menges sense pensar perquè hi afegeixes fricció. Quan realment vulguis un aliment poc sa, hauràs de fer un petit esforç per arribar-hi.
Si tens tendència a encarregar menjars que no són sans, esborra les teves aplicacions de menjar per emportar, ja que és menys probable que demanis una hamburguesa i unes patates si has de prendre't la molèstia de reinstal·lar l'aplicació i iniciar la sessió (de totes maneres, no et recordaràs de la contrasenya).
El millor d'aquestes autoincitacions és que com més ho fas i més veus els resultats positius, més fàcil és continuar pel bon camí. Així que escriu-te ara mateix una nota per recordar-te la tècnica. Potser és una mica redundant, però val la pena.