Com et pots automotivar per poder aconseguir els teus objectius

Aquest és només un exemple de com ens persuadeixen subtilment però de manera estratègica i constant per prendre determinades decisions (bones o dolentes) sense que ens n'adonem, un fenomen que els experts han anomenat "fer una empenteta". Però també pots empènyer-te a tu mateix i incitar-te a prendre decisions més sanes i proactives.



"L'autoincitació és una manera de ser més conscient de com, moltes vegades, les petites coses influeixen sorprenentment el teu comportament i, d'aquesta manera, recuperar el control", explica Samuli Reijula, professor de filosofia teòrica a la Universitat de Hèlsinki, a Finlàndia. No és una qüestió d'autocontrol o de restriccions estrictes, afirma Reijula, que és coautor d'un estudi recent sobre aquest concepte, publicat a "Behavioural Public Policy". Es tracta de fer que les coses que vols fer et siguin més fàcils i les que no, més difícils. Això es pot fer afegint o traient fricció segons es requereixi, explica el professor.



"Evitar les temptacions només amb la voluntat pot ser esgotador", ens explica Reijula. Quan ens debatem entre dos impulsos enfrontats, com ara agafar un dolç perquè ens agrada i no fer-ho per evitar els sucres afegits, no sempre actuem en el nostre benefici. A més, podem perdre molta energia interna en aquest debat mental. "Però tu tens la capacitat de pensar i planificar-te amb antelació per tal d'evitar lluites innecessàries i preparar-te per aconseguir-ho", afirma Reijula.