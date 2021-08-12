Art i esport: l'entrenadora de fitnes Shev Robinson i la coreògrafa Tanisha Scott

La seguretat que tenen en si mateixes fa que aquest duo s'imposi com un referent en la dansa i el fitnes
Cultura
La coreògrafa Tanisha Scott i l'entrenadora de fitnes Shev Robinson expliquen com el fet d'empoderar-se els permet ajudar altres persones a fer el mateix.
"Art i esport" és una sèrie de xerrades cara a cara entre atletes i artistes en què expliquen com han aconseguit triomfar en tots els àmbits.
Tanisha Scott i Shev Robinson es dediquen a ajudar altres persones. Tanisha és una coreògrada llegendària i Shev una important entrenadora de fitnes amb una quantitat de seguidors online que no para de créixer. Tan Scott com Robinson pensen que la clau del seu treball és empoderar i motivar altres persones perquè siguin la millor versió de si mateixos, des del punt de vista físic, mental i creatiu. Shev afirma que el treball és "crear una comunitat plena de seguretat". Aquestes dues dones de Toronto (Canadà) amb origen jamaicà han entrenat alguns dels artistes més importants de l'actualitat per dur a terme actuacions en directe llegendàries, vídeos musicals i portades de revistes, i també han ajudat alguns atletes quotidians. A més, el seu vincle va més enllà, ja que es dediquen al món de l'entreteniment i, de vegades, fins i tot treballen plegades per entrenar els seus clients més importants.
En aquesta entrevista d'Art i esport, Tanisha i Shev parlen sobre la realització, un principi multidisciplinari que s'aplica a qualsevol àmbit, i sobre com la preparació ha de començar des de l'interior de cada persona perquè els entrenadors puguin ajudar els seus clients a aconseguir els seus objectius.
Shev: Comencem, Tanisha. Com descriuries el que fas?
Tanisha: Soc coreògrafa, entrenadora de moviment, que no és el mateix que fer coreografies, i directora creativa.
Shev: Fas que la gent tingui seguretat a l'hora de pujar a l'escenari.
Tanisha: Probablement, és una de les coses que tinc l'oportunitat de fer que més em motiva. Parla'm sobre el teu treball.
Shev: Tinc tres feines (com una autèntica caribenya): soc una aficionada al fitnes, emprenedora i entrenadora. Entreno artistes per preparar-los a l'hora de fer gires, concerts i diverses actuacions, i per sortir a portades de revistes. Dirigeixo una empresa que es diu Body by Shev, en què entreno a gent d'arreu del món. El millor de tot és que puc estar en contacte amb persones que no conec i els puc ajudar a aconseguir els seus objectius.
Tanisha: Saps què? Sempre he pensat que ets una persona molt generosa. Perquè hem treballat juntes i he pogut veure com ets. Creus que aquesta és la raó per la qual et dediques a això?
Shev: Tenia clar que volia fer coses per a altres persones. Volia que la gent tingués confiança en si mateixa gràcies a la meva ajuda, però no sabia com es veia això des de fora. Sempre he sentit passió pel fitnes. Practicava atletisme i era molt bona. L'esport sempre ha estat una part de mi i crec que estic fent el correcte. Canviant de tema, alguna vegada has passat per un bloqueig creatiu? Com el vas superar?
"Tothom hauria de sentir orgull per la feina que ha fet i hauria de saber que ha estat una part important del resultat final".
Tanisha
Tanisha: Encara no he viscut aquesta experiència. Dic això perquè, per mi, la coreografia, el moviment i ser directora creativa no són activitats que es fan de manera mecànica i no hi ha pautes establertes. Cada procés té la seva història, així que el primer que faig és esbrinar quina és. Em pregunto coses com quin missatge té una cançó en concret o qui s'encarrega d'interpretar-la, i uneixo totes les peces com si fos un trencaclosques. Si alguna cosa no em quadra, vol dir que la història no és autèntica. I jo no treballo amb coses que no siguin autèntiques.
Shev: Com fas que els artistes i ballarins mantinguin la motivació?
Tanisha: Tothom hauria de sentir orgull per la feina que ha fet i hauria de saber que ha estat una part important del resultat final. Com a líder he de delegar responsabilitats. He d'assegurar-me que la visió que tinc té sentit i que tinc als millors jugadors de l'equip: el millor estilista, els millors ballarins i el millor assistent personal. És un ecosistema de treball que funciona gràcies al treball en equip i sento que si fas que la gent s'empoderi i sentin que la seva feina és important, donaran sempre el màxim i milloraran. Així és com ho faig.
Shev: Com crees una connexió amb els teus alumnes, altres ballarins o clients?
Tanisha: Mai no em poso per damunt de ningú perquè no deixo d'aprendre coses. Escolto els altres. També parlo molt i els faig un munt de preguntes. Sempre estic pels racons, ballant amb els nens i nenes més joves i interactuant. Necessito estar present en aquests moments perquè és d'on ve realment l'autenticitat. Sento molt de respecte pel món de les arts, sigui quina sigui la disciplina, i mai no deixo de crear i deixar volar la meva imaginació.
Shev: Encara que no ho vegis, se m'ha posat la pell de gallina.
"Em motiva la idea d'ajudar les persones a tornar a guanyar la seguretat que havien perdut".
Shev
Tanisha: Quin paper tenen el fitnes i el benestar en el teu dia a dia?
Shev: Per mi és important que les persones entenguin el que suposa la salut i el benestar. És crucial la forma en què començo el dia, com nodreixo el meu cos, o com projecto la meva energia en la gent. Si no tinc uns hàbits saludables, no puc ajudar als altres, i sento que la gent nota aquesta energia.
Tanisha: Com ho fas mantenir la motivació perquè la resta de persones es mantinguin motivades?
Shev: No importa com soni això, però em motiva la idea d'ajudar les persones a tornar a guanyar la seguretat que havien perdut, tant si has guanyat pes com si acabes de tenir un nadó i no et sents a gust amb la roba, etc. Sempre dic que els clients són la meva segona família i la seva energia és el que m'impulsa. Per això he creat aquest espai on gaudir de la calma i centrar-me, perquè així és com puc ajudar els altres.
Tanisha: A això em referia quan deia que ets generosa. Quines coses fas per centrar-te abans de començar a treballar amb algú?
Shev: Abans de començar el dia amb un client, intento recordar-me a mi mateixa per què ha confiat en mi. Quina és la seva història i perquè em necessita. Perquè jo estic oferint un servei i no el puc proporcionar fins que no entengui la raó per la qual ha acudit a mi.
"Abans de començar el dia amb un client, intento recordar-me a mi mateixa per què ha confiat en mi. Quina és la seva història i perquè em necessita".
Shev
Tanisha: Com trobes l'equilibri entre les expectatives dels clients pel que fa al fitnes i la realitat del que és realment un cos saludable?
Shev: Crec que és important tenir una relació de tu a tu amb les meves clientes perquè han de veure que jo també soc humana. M'entreno cada dia perquè també tinc objectius i no soc la típica entrenadora que sempre està perfecta. Ara mateix tenim en marxa un repte de 30 dies i jo l'estic fent amb elles, menjo el que mengen elles i m'entreno amb el mateix programa que elles.
Tanisha: Això és molt similar al que faig, bàsicament em dedico a fer que les persones aconsegueixin la seva millor versió. I tu has començat un repte de 30 dies... Deixa'm dir-ho diferent: Shev, has començat un repte de 30 dies amb 500 persones.
Shev: 585 persones.
Tanisha: T'admiro molt per fer això amb 585 persones. Durant tot aquest temps, has descobert quines són les teves limitacions a l'hora d'ajudar les persones a aconseguir els seus objectius?
Shev: Sempre dic que vull entrenar un munt de dones amb tota mena d'objectius: guanyar pes, perdre pes, tonificar el cos i mantenir els resultats... i ho vull fer sigui quin sigui el seu nivell o la seva edat. Poder fer això m'ha canviat la perspectiva pel que fa a les meves habilitats a l'hora d'entrenar-les i veure de què soc capaç.
Tanisha: ets capaç de fer-ho tot al mateix temps. És increïble.
Text: Darian Harvin
Vídeo: Travis Wood
Publicació: novembre del 2020