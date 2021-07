Art i esport: l'entrenadora de fitnes Shev Robinson i la coreògrafa Tanisha Scott

Tanisha: Encara no he viscut aquesta experiència. Dic això perquè, per mi, la coreografia, el moviment i ser directora creativa no són activitats que es fan de manera mecànica i no hi ha pautes establertes. Cada procés té la seva història, així que el primer que faig és esbrinar quina és. Em pregunto coses com quin missatge té una cançó en concret o qui s'encarrega d'interpretar-la, i uneixo totes les peces com si fos un trencaclosques. Si alguna cosa no em quadra, vol dir que la història no és autèntica. I jo no treballo amb coses que no siguin autèntiques.



Shev: Com fas que els artistes i ballarins mantinguin la motivació?



Tanisha: Tothom hauria de sentir orgull per la feina que ha fet i hauria de saber que ha estat una part important del resultat final. Com a líder he de delegar responsabilitats. He d'assegurar-me que la visió que tinc té sentit i que tinc als millors jugadors de l'equip: el millor estilista, els millors ballarins i el millor assistent personal. És un ecosistema de treball que funciona gràcies al treball en equip i sento que si fas que la gent s'empoderi i sentin que la seva feina és important, donaran sempre el màxim i milloraran. Així és com ho faig.



Shev: Com crees una connexió amb els teus alumnes, altres ballarins o clients?



Tanisha: Mai no em poso per damunt de ningú perquè no deixo d'aprendre coses. Escolto els altres. També parlo molt i els faig un munt de preguntes. Sempre estic pels racons, ballant amb els nens i nenes més joves i interactuant. Necessito estar present en aquests moments perquè és d'on ve realment l'autenticitat. Sento molt de respecte pel món de les arts, sigui quina sigui la disciplina, i mai no deixo de crear i deixar volar la meva imaginació.



Shev: Encara que no ho vegis, se m'ha posat la pell de gallina.