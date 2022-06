El remer Arshay Cooper explica com l'esport ajuda a superar les adversitats

Arshay Cooper va créixer a la part oest de Chicago (EUA) amb la violència de bandes molt propera, però això no va marcar el seu destí. Va canviar la seva trajectòria quan es va unir al primer equip de rem d'institut del país format completament per persones negres, el qual trencava amb la tradició poc diversa que hi ha al món d'aquest esport. Cooper, que és ara un xef, autor i activista d'èxit, porta el rem a altres comunitats amb pocs recursos perquè els infants tinguin oportunitats de tenir un futur millor. En aquest episodi de Trained, Arshay parla amb Jaclyn Byrer sobre com el rem va donar a tot el seu equip les eines necessàries per superar els traumes infantils. A més, comparteix històries detallades sobre les seves experiències com a atleta i mentor, per demostrar que la falta de talent no existeix, només la falta d'oportunitats. I, per últim, també explica com tothom pot contribuir a millorar la seva comunitat.