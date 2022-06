Els orígens familiars van ajudar l'atleta i model Amira Natanne a perseguir els seus somnis

Amira va centrar-se a anar a estudiar a Nova York. Durant quatre anys, es va intentar adaptar tant com va poder i va participar en gairebé totes les activitats extraescolars a l'institut de Lutcher, com ara el club de tret, salt de perxa, diverses societats honorífiques i l'equip d'aixecament de pesos amb potència. "M'encantava l'aixecament de pesos amb potència. Era genial. No era molt bona, però l'equip sí que ho era. Va ser campió de l'estat unes 10 vegades. Hi havia gent molt bona i jo no era una d'elles, però sempre m'esforçava al màxim".



Després d'enviar diverses sol·licituds per entrar a la universitat

i rebre una carta d'acceptació de la Universitat de Nova York l'any 2015, Amira va volar de Louisiana a Nova York amb alguns dels seus companys per començar la seva nova etapa.



"Moltes de les persones que he conegut eren les primeres de la seva família en anar a la universitat. Crec que això em va tranquil·litzar i va fer-ho tot més senzill", explica.