Els orígens familiars van ajudar l'atleta i model Amira Natanne a perseguir els seus somnis

Els orígens familiars van ajudar Amira a redefinir el seu futur
Cultura
Aquesta atleta i model de 23 anys explica com ha perseguit els seus somnis i es va convertir en la primera persona de la seva família en aconseguir un graduat universitari.
"Un pas per davant" és una sèrie que eleva les persones que trenquen els esquemes en l'esport i en la vida.
"Quan la gent em pregunta d'on soc, sempre dic "d'un lloc que no surt als mapes". Amira, concretament, parla i bromeja sobre Lutcher (Louisiana, EUA), un poble industrial petit que es troba entre Nova Orleans i Baton Rouge. "Per aconseguir el que vols, has de sortir i anar més enllà", afirma la model i graduada universitària de 23 anys, i afegeix: "és molt probable que tothom es conegui o estigui relacionat".
Potser és un poble petit, però Lutcher és la raó per la qual Amira va decidir que volia descobrir un món més gran. És la primera a la seva família en graduar-se a la universitat. El seu títol i viure a Nova York són part d'un somni que va poder fer realitat marxant de Lutcher per estudiar bioètica i buscar noves oportunitats. Amira, asseguda al seu apartament de Bushwick, Brooklyn (Nova York), que es troba a més de 2.000 km, reflexiona sobre tot el que ha aconseguit.
La família d'Amira viu a Lutcher des de fa moltes generacions. El seu besavi va fundar i es va fer càrrec de l'únic servei paramèdic d'aquella part del país. Quan era petita i algú escoltava el seu cognom li explicava alguna història increïble sobre el seu besavi i com li havia salvat la vida a algún familiar. "Vivíem a 45 minuts de dues grans ciutats i la meva família s'encarregava de vetllar per tota la gent de la zona", explica.
El fet de tenir una família gran va ser clau a l'hora de créixer. "La persona que hi hagués a l'habitació en aquell moment era qui s'encarregava de cuidar de tu", recorda. I aquelles persones al seu voltant van motivar-la per crear i determinar el seu propi camí. "Mai m'han dit: 'no pots fer això perquè ets una dona'", afirma Amira. "Més aviat em deien que havia d'anar més enllà i fer tot el que fos necessari per cuidar de mi mateixa, i que mai havia de deixar que m'afectessin les opinions dels altres".
"Mai m'han dit: 'no pots fer això perquè ets una dona'. Més aviat em deien que havia d'anar més enllà i fer tot el que fos necessari per cuidar de mi mateixa".
Per això. Amira va decidir que volia molt més. "Tenia clar que no volia viure a Lutcher per sempre", explica. "És un lloc perfecte per anar a l'institut, casar-te amb la teva parella d'aquell moment, tenir fills i cuidar de la llar als 22 anys mentre ell va a treballar".
Amira va centrar-se a anar a estudiar a Nova York. Durant quatre anys, es va intentar adaptar tant com va poder i va participar en gairebé totes les activitats extraescolars a l'institut de Lutcher, com ara el club de tret, salt de perxa, diverses societats honorífiques i l'equip d'aixecament de pesos amb potència. "M'encantava l'aixecament de pesos amb potència. Era genial. No era molt bona, però l'equip sí que ho era. Va ser campió de l'estat unes 10 vegades. Hi havia gent molt bona i jo no era una d'elles, però sempre m'esforçava al màxim".
Després d'enviar diverses sol·licituds per entrar a la universitat
i rebre una carta d'acceptació de la Universitat de Nova York l'any 2015, Amira va volar de Louisiana a Nova York amb alguns dels seus companys per començar la seva nova etapa.
"Moltes de les persones que he conegut eren les primeres de la seva família en anar a la universitat. Crec que això em va tranquil·litzar i va fer-ho tot més senzill", explica.
Deixar Lutchar va suposar una oportunitat per viure noves experiències. Per exemple, va començar a treballar per a una agència de models i ha desfilat a passarel·les a la Setmana de la moda de Nova York i ha aparegut a diferents campanyes. Això també va despertar el desig d'Amira de recórrer el món. "Em va fer veure que puc fer coses", afirma, "M'ha fet independent, més intel·ligent i més carismàtica quan cal ser-ho". De fet, ha fet viatges en solitari a llocs llunyans com Indonesia, Méxic i el Regne Unit amb tranquil·litat.
Amira, actualment, està pensant quins seran els seus propers passos i què vol fer a la vida, això també inclou la seva relació amb l'esport. Tot i que de vegades troba a faltar el fet de formar part d'un equip esportiu organitzat, intenta mantenir-se en actiu. Practica aixecament de pesos a casa i surt a caminar. A més, té intenció de començar un repte de 30 dies de ioga. Ella mateixa diu que és molt impacient i, per això, vol incorporar la meditació a la seva vida.
A la universitat, inspirada pel seu avi, va investigar sobre la medicina interna i l'impacte als organismes marginals en la intersecció de gènere i raça. Sent passió per la idea de reduir la gran taxa de mortalitat de les dones negres durant el part, i ha volgut posar tota aquesta energia en aconseguir la certificació de doula per donar suport a les mares abans, durant i després del part. Aquest és un tema molt important per a ella: "La meva mare va tenir cinc fills i va haver de passar per quatre cesàries", afirma Amira.
Aquesta novaiorquesa adoptiva creu que la seva curiositat i determinació per fer preguntes i aconseguir coses ve de família. "Gràcies a la meva família vaig saber el que era tenir cura de la meva comunitat. Això és exactament el que ells van fer", afirma Amira.
Text: Lakin Starling
Fotografia: Courtney Sofiah Yates
Imatge: Sara McDowell, Amira Natanne
Informada: setembre del 2020