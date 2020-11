L'alimentació pot millorar el sistema immunitari?

Tot sobre els complements

No hi ha cap problema en prendre superaliments antiinflamatoris com la cúrcuma i el gingebre. Però és important que la teva dieta sigui equilibrada i que no et creïs una falsa sensació de seguretat per prendre qualsevol ingredient o suplement, diu Wallace. Pensa-ho així: oi que no et passa pel cap portar mascareta en public però no rentar-te les mans quan tornes a casa?



Si et preocupa que et manquin nutrients de primera línia, pots prendre un complement multivitamínic, diu Gombart. El menjar real sempre és millor, però una mica de protecció extra no fa cap mal.