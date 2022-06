Bra By Adwoa: Els millors sostenidors esportius

M'encanta aixecar-me d'hora i encarar el dia amb ganes i, per això, vull trobar uns sostenidors esportius que em vagin bé tant per anar al gimnàs com per recórrer la ciutat sense haver de canviar-me'ls.

Per això m'encanten els Nike Swoosh. Són increïblement còmodes i suaus, i em proporcionen molta subjecció. Si no he suat gaire després d'entrenar-me, me'ls deixo posats per sortir amb amics o anar a càstings.

Són uns sostenidors de subjecció mitjana, i per això són perfectes per als meus entrenaments. A més, són genials perquè no estrenyen.