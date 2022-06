En què treballes?

Recórrer la passarel·la, aparèixer en portades de revistes, viatjar a tot arreu i en diferents zones horàries per fer sessions... Tot això pot sonar molt glamurós, però no parar també et pot donar una sensació d'aïllament. Per a la model i activista Adwoa Aboah, tot el treball que fa per Gurls Talk, la seva comunitat, és el que la manté sempre centrada i, a més, li aporta motivació i perspectiva per fer coses importants.

L'any 2022, Adwoa, a més de treballar per fer que l'organització Gurls Talk arribi més lluny de forma global, s'enfronta a nous reptes individuals que tenia pendents, com ara actuar. "Dubtava massa de mi mateixa, però m'encanta la sensació d'alegria i felicitat que m'aporta fer coses noves", explica. Hem estat amb ella a Londres, la seva ciutat, per conèixer els seus llocs preferits i poder veure com Adwoa tornava a connectar amb la seva germana Kesewa i les seves amistats, tant en persona com de forma virtual.