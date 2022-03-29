En què treballes?

Adwoa Aboah: crear connexions
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Adwoa Aboah no para mai. El seu objectiu és progressar en l'aspecte personal i ajudar la seva comunitat a fer el mateix.
Recórrer la passarel·la, aparèixer en portades de revistes, viatjar a tot arreu i en diferents zones horàries per fer sessions... Tot això pot sonar molt glamurós, però no parar també et pot donar una sensació d'aïllament. Per a la model i activista Adwoa Aboah, tot el treball que fa per Gurls Talk, la seva comunitat, és el que la manté sempre centrada i, a més, li aporta motivació i perspectiva per fer coses importants.
L'any 2022, Adwoa, a més de treballar per fer que l'organització Gurls Talk arribi més lluny de forma global, s'enfronta a nous reptes individuals que tenia pendents, com ara actuar. "Dubtava massa de mi mateixa, però m'encanta la sensació d'alegria i felicitat que m'aporta fer coses noves", explica. Hem estat amb ella a Londres, la seva ciutat, per conèixer els seus llocs preferits i poder veure com Adwoa tornava a connectar amb la seva germana Kesewa i les seves amistats, tant en persona com de forma virtual.
Durant el vídeo, podem veure moments en què Adwoa troba la força necessària gràcies a la germanor que ha creat a Gurls Talk, que també va empoderar-se a través de l'experiència honesta i sense remordiments de la mateixa Adwoa pel que fa a la salut mental. Tot i que fa servir la seva veu per crear una comunitat de persones que es donen suport les unes a les altres, algunes converses amb noies o dones més joves li recorden que s'ha de treballar constantment, sigui quina sigui la diferència d'edat. "Hi ha moments en què parlem sobre relacions, amistat i diferents temes, i és increïble veure com, quan diuen alguna cosa, recordo els meus anys d'estudiant. Això em fa pensar que encara hi ha coses que no he superat i m'obliga a parlar-ne, tot i que potser em fa por enfrontar-me a aquests temes".
Adwoa, com a model que no para de treballar i amb tot el que ha aconseguit recentment amb Gurls Talk (convertir-se en una organització solidària sense ànim de lucre), afirma que gràcies a l'esport ha pogut abaixar el ritme i trobar una forma millor de combinar la seva vida i la feina. "Quan faig esport gaudeixo d'aquest moment per mi mateixa", afirma Adwoa. També explica que fer càrdio i entrenaments de força fa que tingui una rutina i una disciplina habituals, i això l'ajuda a l'hora de canviar de mentalitat i enfrontar-se a situacions amb les quals no se sent còmoda. "És una hora en què ho dono tot i em puc centrar en una cosa. És un moment de reflexió per a mi i sempre m'ajuda a millorar", explica.
En un món on la pressió per ser expert o experta en alguna cosa és aclaparadora, Adwoa ens mostra que malgrat l'èxit que té, manté una actitud realista i està present per a la seva comunitat. "Veus com altres noies acudeixen a tu i t'expliquen el que la comunitat ha suposat per a elles, totes les situacions per les quals han passat, com solien ser abans i quines coses han après, i t'adones que has de continuar treballant en això", afirma Adwoa. "Em recorda que tot el que faig és necessari".