Theland Kicknosway corre per ell i per la seva comunitat

"Córrer elimina temporalment l'estrès i l'ansietat perquè et concentres en cada trepitjada i corres amb el vent, sentint tots els elements que t'envolten", explica. "Aquest matí he sortit a córrer i podia sentir el cant dels ocells. És genial poder sortir i veure els altres tipus de bellesa que hi ha al món".



La carrera d'avui serveix per a un propòsit més gran, tant per a ell com per a la seva comunitat. L'any 2015, Theland va començar una carrera anual èpica de més de 130 km en el transcurs d'entre quatre i sis dies per crear consciència sobre la tragèdia dels MMIWG2S. Aquestes que són les sigles en anglès de dones, noies i persones de dos esperits (un terme indígena general per a persones que s'identifiquen amb la comunitat LGTBQIA+) desaparegudes o assassinades. Amb aquesta carrera també vol recaptar fons per als familiars d'aquestes persones.



Segons Theland, la filosofia de la carrera és "utilitzar el regal que representa córrer i aprofitar aquesta energia per fer coses bones".