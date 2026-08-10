Theland Kicknosway corre per ell i per la seva comunitat
Cultura
Coneix aquest atleta, ballarí i activista de 17 anys que utilitza el moviment per connectar amb la seva cultura i fer que altres persones coneguin la seva història.
"A l'aire lliure" és una sèrie sobre atletes que busquen la connexió i l'equilibri en la natura.
Les trepitjades de Theland Kicknosway ressonen rítmicament. És un sentiment i també una energia, una forma d'expressar-se que ha conegut des de sempre. Balla al voltant dels tambors per celebrar i retre homenatge al seu llegat. També corre per les carreteres que rodegen la seva comunitat per promoure uns hàbits de vida saludable i donar visibilitat als temes més importants que afronta la seva gent. Per a ell, el moviment del cos serveix per a un propòsit major. "Quan ballo, igual que quan corro, sento una energia espiritual i una connexió amb la terra", explica.
Theland balla amb tota la seva indumentària entre els arbres de Mer Bleue Bog. "Quan ballo, igual que quan corro, sento una energia espiritual i una connexió amb la terra", explica.
Theland té només 17 anys i és un natiu de les Primeres Nacions Cree i Potawatomi que viu a Ottawa, al Canadà. Des de fa molt temps és runner, ballarí powwow, cantant i activista de renom nacional per les causes indígenes, a més d'estudiant en els darrers anys de la secundària. Té molt clara la seva motivació per a tot allò que fa. "Ho faig amb l'esperança de portar una mica de llum a la gent", explica Theland, que compta amb una quantitat considerable de seguidors a les xarxes socials.
Theland assegura que corre des que va començar a caminar. Quan era més petit ho feia per descarregar l'energia, però s'ho va començar a prendre més seriosament ja durant la primària, moment en què va començar a competir en disciplines d'atletisme i camp a través. Actualment, com molts runners, corre per centrar-se.
Theland s'atura entre els arbres de la ruta del Mer Bleue Bog. "Crec que és important promoure la vida saludable a les nostres comunitats", afirma.
"Córrer elimina temporalment l'estrès i l'ansietat perquè et concentres en cada trepitjada i corres amb el vent, sentint tots els elements que t'envolten", explica. "Aquest matí he sortit a córrer i podia sentir el cant dels ocells. És genial poder sortir i veure els altres tipus de bellesa que hi ha al món".
La carrera d'avui serveix per a un propòsit més gran, tant per a ell com per a la seva comunitat. L'any 2015, Theland va començar una carrera anual èpica de més de 130 km en el transcurs d'entre quatre i sis dies per crear consciència sobre la tragèdia dels MMIWG2S. Aquestes que són les sigles en anglès de dones, noies i persones de dos esperits (un terme indígena general per a persones que s'identifiquen amb la comunitat LGTBQIA+) desaparegudes o assassinades. Amb aquesta carrera també vol recaptar fons per als familiars d'aquestes persones.
Segons Theland, la filosofia de la carrera és "utilitzar el regal que representa córrer i aprofitar aquesta energia per fer coses bones".
Theland s'assegura sempre de tenir els peus fermament plantats a la natura. "Ho faig amb l'esperança de portar una mica de llum a la gent i que vegin que aquest és el nostre estil de vida i que és molt positiu", afirma.
Quan tenia nou anys Theland va començar a fer preguntes sobre els nens dels quals parlava el moviment MMIWG2S (que adreça les desaparicions de joves indígenes). "Quan era petit vaig anar a les vigílies i vaig cantar cançons", recorda. "Jo em preguntava a on havien anat aquests nens i què els havia passat. Era com ells i volia trobar-los".
La seva tieta Bridget és la cofundadora d'una associació que ajuda als familiars i amics de persones assassinades i, per això Theland, inspirat per altres atletes que han utilitzat l'esport per conscienciar la gent, va tenir una idea. "Em vaig proposar travessar Canadà corrent. Però la meva mare immediatament em va fer veure que el país era molt gran, així que vam pensar en altres coses, com ara recórrer Ontario en bicicleta. Després de plantejar moltes opcions, se'ns va acudir una idea: preguntar a la meva tieta Bridget si podia córrer fins casa seva".
Al llarg dels anys, s'hi han unit més amics i familiars. Avui dia, Theland està planejant la seva primera carrera nacional per la causa. "És realment una tasca molt gran però, amb el suport i l'amor de la nostra gent, ho podrem fer", afirma. Actualment està estudiant les rutes i el clima amb l'esperança de córrer de Vancouver a Ottawa l'estiu de 2021. És una ruta esgotadora a través de les muntanyes Rocoses i les vastes praderies occidentals fins a l'Escut canadenc, una immensa regió de roca precambriana nua.
Thelan reflexiona sobre el seu viatge espiritual i cultural mentre camina entre la vegetació del Mer Bleue Bog.
Mantenir-se en forma i seguir una dieta adequada és una bona part de la rutina diària de Theland. Per entrenar per a una sèrie de maratons consecutives, alterna entre dies de córrer i d'anar en bicicleta. "Intento sortir cada dia i assegurar-me que els aliments que menjo són bons per tenir la millor preparació", explica. Sovint entrena amb els seus amics i dona la benvinguda a qualsevol que vulgui unir-se a algunes o a totes les seves carreres anuals.
Assenyala els seus pares com a responsables de crear en ell un sentit cultural i d'identitat molt fort des de molt jove. La seva mare, Elaine, pertany a les nacions Cree, Peter Ballantyne i Swampy, del nord de Saskatchewan, al Canadà. El seu pare, Vince, és de la tribu Potawatomi de la Primera Nació de l'Illa de Walpole (també coneguts com a Bkejwanong) al sud d'Ontario.
Com la seva filosofia de corredor, la connexió de Theland amb la seva cultura està arrelada en el respecte per la natura.
Theland toca una cançó en el seu tambor de mà per donar les gràcies i honrar el riu Rideau: "Quan canto una cançó, toco el tambor o simplement quan sento aquesta energia, l'energia espiritual, em sento complet. Em fa sentir com a casa", explica.
"Córrer elimina temporalment l'estrès i l'ansietat perquè et concentres en cada trepitjada i corres amb el vent..."
Theland està compromès a assistir i ballar als powwows, les celebracions culturals habituals de moltes nacions indígenes. Els ballarins es vesteixen amb una indumentària molt colorida i ballen diferents tipus de danses amb cançons que combinen tradició i modernitat. Des de molt jove, ha ballat als powwows per tot Ontario i el Quebec. De fet, ell i els seus pares fan habitualment el que es coneix com la "ruta powwow", un circuit d'esdeveniments culturals els caps de setmana que els natius fan al llarg de l'any.
"Per la meva banda, continuaré donant suport a la meva cultura", afirma Theland. "Estic molt orgullós dels meus coneixements. Els mantindré de la millor manera possible i els passaré als meus fills i nets en un futur".
El seu pare, Vince, fa trenes als cabells de Theland al pati de darrere de la seva casa a Ottawa. "Per crear consciència porto les meves trenes llargues amb orgull i les mostro a altres joves i homes de la nostra comunitat. És important que tinguin un referent", explica. "Espero haver inspirat altres persones a fer el mateix".
Theland té l'atenció de tota una audiència per compartir la seva història i donar a conèixer la seva veu, la seva comunitat i les causes que el preocupen. Dona lliçons d'història i sobre la seva cultura a 450.000 seguidors a les xarxes socials. "Tinc un vídeo amb quasi 5 milions de visites i només hi surto jo parlant de la importància i el significat dels nens amb trenes", afirma. En moltes cultures indígenes, homes i nens porten el cabell llarg i ara hi ha un moviment cada vegada més gran que vol recuperar-ho. En altres vídeos se'l veu posant-se la seva indumentària tradicional per als powwows.
"Estic molt content i agraït de poder ballar per a la gent i poder fer que coneguin una mica de la meva indumentària tradicional", explica Theland. "També vull mostrar que tenim força i resiliència per totes les coses que ens han passat".
"Jo sempre dic que porto cantant i ballant fins i tot des d'abans d'haver nascut", diu Theland, vestit amb orgull amb la seva indumentària tradicional.
Un dels seus vestits preferits per al ball de les anelles està fet amb un teixit brillant i colorit que va comprar al mercat d'un powwow. Una tieta el va ajudar a crear la peça, que combina de manera sorprenent amb les anelles brillants amb LED que va comprar online. "Segons tinc entès, la dansa de les anelles prové de la tribu Hopi d'Arizona (EUA)", explica Theland. "És una dansa que explica una història. Quan ajuntes les anelles crees diferents imatges de la natura, representant les criatures que pots trobar-hi".
Per tota la casa familiar de Theland trobem instruments tradicionals com tambors i maraques, així com plantes medicinals, com ara l'herba dolça i la sàlvia. Explica que aquestes pertinences tan preuades i l'energia de la seva llar el mantenen centrat, cosa que és molt important, ja que ara comença el darrer any de l'institut.
Quan és a fora, el poder que li dona córrer i ballar té un efecte evident i molt positiu sobre el seu equilibri a l'hora de perseguir els seus objectius. "Quan canto una cançó, toco el tambor o simplement quan sento aquesta energia, l'energia espiritual, em sento complet. Em fa sentir com a casa".
Redacció: Waubgeshig Rice
Fotografia: Karen Joyner
Informada: setembre del 2020