A l'aire lliure: ens endinsem en el món del submarinisme per a dones

La Mariam s'endinsa en el món del submarinisme
Cultura
Coneix l'emprenedora i submarinista de Kuwait que està construint una comunitat inclusiva "sota l'aigua" per animar altres dones a anar més enllà.
"A l'aire lliure" és una sèrie sobre atletes que busquen la connexió i l'equilibri en la natura.
És primera hora del matí a la Ciutat de Kuwait, la capital del petit país del mateix nom del golf Pèrsic, i la submarinista professional Mariam Al Saif comença el dia amb meditació. Centra el cos i la ment sobre la terra abans de passar la resta del dia sota l'aigua. "El submarinisme consisteix en moviments molt lents; has de prendre't tot el temps que necessitis i respirar profundament. Això és el que intento fer abans de llançar-me a l'aigua i abans que comenci el dia", explica la bussejadora de 27 anys.
A les nou, la Mariam, fundadora de MER, una companyia d'excursions de submarinisme, és al port, on instrueix entre 20 i 30 aspirants a bussejadors sobre les característiques de seguretat de l'embarcació i el programa de l'activitat del dia. A causa de les restriccions de la pandèmia, acull principalment immersions per a locals, tant amb titulació de submarinisme com aficionats. Tanmateix, treballar amb principiants li aporta una alegria i una satisfacció especials: "La veritable motivació sorgeix quan la gent m'envia un missatge o ve a una de les meves excursions i em confessa que tenia por de sortir a aigües obertes i que ara vol aconseguir la titulació de submarinisme", explica la Mariam.
Fa tan sols dos anys, la Mariam va decidir en un rampell certificar-se durant unes vacances a Austràlia. "El procés va ser esgotador", explica, recordant els quatre dies en què va haver de fer classes teòriques i pràctiques en una piscina abans de bussejar durant dies. "Però et sents molt realitzada quan ho has aconseguit".
La Mariam porta la passió per l'aigua als gens. Entre els seus avantpassats kuwaitians hi ha un llegat antic de bussejadors que recollien perles precioses per vendre-les als comerciants. "Aguantaven la respiració durant cinc minuts en cada capbussada, sense màscara de busseig ni tub respirador", explica. "Jo puc estar submergida 10 vegades més temps que ells, però així i tot sento que hi estic connectada. Els meus avantpassats veien la mateixa terra sota l'aigua que jo veig ara".
A mesura que la Mariam viatjava per fer excursions de submarinisme, va anar enamorant-se de l'esport, però no tenia ningú amb qui compartir-lo, i això li va despertar una nova motivació. "Vaig trobar el meu propòsit en el món del busseig quan em vaig adonar que podia crear una comunitat per a dones submarinistes", explica la Mariam. Finalment, va deixar la seva feina d'oficina del sector de la publicitat de cosmètics de luxe i mai no s'hi ha repensat. Tot i els reptes que comporta moure's en un esport predominantment masculí, el fet de ser propietària de la seva pròpia companyia la converteix en una pionera que està creant un nou camí per a les dones submarinistes i empresàries de la regió.
"He trobat la meva vocació al mar igual que els meus avantpassats. Hi ha una atracció evident en el fet d'estar sota l'aigua".
"No és gaire comú que les dones facin busseig a l'Orient Mitjà", diu la Mariam. "Estic contenta perquè m'han escollit per crear un espai sagrat per a dones a 15 metres sota el nivell del mar". El 2018, les dones representaven només un 38 % de les submarinistes certificades de tot el món, amb un increment del 3,6 % respecte al 2013, segons la Professional Association of Diving Instructors (PADI). La seva absència a l'aigua també es nota en la manca d'equipament dissenyat per al cos femení i la falta de grups de submarinisme femení que troben moltes bussejadores.
"És un sector dominat pels homes, no n'hi ha cap dubte", afirma la Mariam, que sosté que la seva feina té l'objectiu de "reduir l'escletxa respecte a la desigualtat i defensar que les dones tenen el mateix dret de practicar submarinisme que els homes". Té l'esperança de poder canviar això amb la seva empresa Mer i com a ambaixadora de Girls That Scuba ("dones que bussegen" en anglès), una comunitat exclusivament femenina amb la missió d'introduir més dones en el submarinisme i alhora empoderar les que ja el practiquen. La Mariam fa servir aquesta plataforma per conscienciar la societat sobre la desigualtat de gènere en el món del busseig i per animar més dones de l'Orient Mitjà a provar-ho. "Quan aprens a bussejar, has de tenir la ment tranquil·la. Tenir una dona submarinista que t'escolti té un significat molt important", explica.
"Vaig trobar el meu propòsit en el món del busseig quan em vaig adonar que podia crear una comunitat per a dones submarinistes".
L'embarcació arriba al punt d'immersió de l'excursió d'avui, situat a pocs quilòmetres de la costa, i es tira l'àncora. Els participants, asseguts al caire de la barca, es preparen per submergir-se en aigües profundes. Es respira una sensació d'emoció i anticipació mentre tothom es posa els neoprens i les màscares que segellen els ulls, el nas i el llavi superior. La màscara està connectada a un regulador bucal, que els bussejadors mosseguen i que els obliga a respirar per la boca. Aquests reguladors estan connectats a les ampolles d'aire. L'acció de respirar pot ser la part que causa més inseguretat als submarinistes. Per anticipar-se, la Mariam explica detalladament les tècniques de respiració i respon a qualsevol pregunta que sorgeixi.
"Un cop a l'aigua, tot el pes desapareix. És com una meditació", explica la Mariam. "No hi ha cap diferència entre nosaltres i els peixos". Mentre exploren les profunditats del golf Pèrsic, troben esculls de corall plens de vida, amb plantes i peixos de colors lluents. "Et fa apreciar d'una manera completament nova la fragilitat dels nostres oceans", diu la Mariam. "No hauríem de permetre que el canvi climàtic impedeixi experimentar el plaer del submarinisme a les futures generacions".
"Estic contenta perquè m'han escollit per crear un espai sagrat per a dones a 15 metres sota el nivell del mar".
Per a la Mariam, és encoratjador saber que els bussejadors confien en ella per a les primeres experiències a l'aigua i que està fomentant el creixement d'aquest esport. "El submarinisme pot treure el teu costat més vulnerable. La idea que les dones vulguin unir-se a les meves excursions, precisament perquè les faig jo i confien en mi, em fa sentir molta humilitat", afirma. "He trobat la meva vocació al mar igual que els meus avantpassats. Hi ha una atracció evident en el fet d'estar sota l'aigua".
Text: Jiya Pinder
Fotografia: Maha Alasaker i Maryam ALMasha’an
Informada: setembre del 2020