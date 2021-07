A l'aire lliure: ens endinsem en el món del submarinisme per a dones

L'embarcació arriba al punt d'immersió de l'excursió d'avui, situat a pocs quilòmetres de la costa, i es tira l'àncora. Els participants, asseguts al caire de la barca, es preparen per submergir-se en aigües profundes. Es respira una sensació d'emoció i anticipació mentre tothom es posa els neoprens i les màscares que segellen els ulls, el nas i el llavi superior. La màscara està connectada a un regulador bucal, que els bussejadors mosseguen i que els obliga a respirar per la boca. Aquests reguladors estan connectats a les ampolles d'aire. L'acció de respirar pot ser la part que causa més inseguretat als submarinistes. Per anticipar-se, la Mariam explica detalladament les tècniques de respiració i respon a qualsevol pregunta que sorgeixi.



"Un cop a l'aigua, tot el pes desapareix. És com una meditació", explica la Mariam. "No hi ha cap diferència entre nosaltres i els peixos". Mentre exploren les profunditats del golf Pèrsic, troben esculls de corall plens de vida, amb plantes i peixos de colors lluents. "Et fa apreciar d'una manera completament nova la fragilitat dels nostres oceans", diu la Mariam. "No hauríem de permetre que el canvi climàtic impedeixi experimentar el plaer del submarinisme a les futures generacions".