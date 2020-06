Millora com a runner sense córrer

05. Ara, planifica el que menjaràs



Així com un programa d'entrenament t'ajuda a augmentar el rendiment, un bon pla nutricional et proporcionarà energia per donar-ho tot. Maciel diu que una manera fàcil de controlar la dieta és planificar el que menges. "Fes un calendari molt senzill de la setmana amb idees d'àpats i, a continuació, prepara una llista de la compra perquè tinguis tot el que necessites", diu. (Consell d'organització: fes servir el mateix calendari en què has planificat els entrenaments de running.) Si planifiques els àpats d'aquesta manera, els imprevistos que sorgiran inevitablement (com adormir-te i tenir poc temps per preparar l'esmorzar, arribar tard a casa i no tenir ganes de preocupar-te del sopar) no t'impediran alimentar-te adequadament.



06. Dutxa't amb aigua calenta a la nit



Dormir és un recurs que millora el rendiment i que sempre tens disponible. Una manera d'aprofitar-lo al màxim és dutxar-te o banyar-te amb aigua calenta uns 90 minuts abans d'anar a dormir; és el que els científics anomenen "escalfament passiu".



Els banys i les dutxes amb aigua calenta estimulen el sistema termoregulador i milloren la circulació de la sang del tors a les mans i als peus. Cheri Mah, doctorada en medicina i investigadora al Human Performance Center de la Universitat de Califòrnia a San Francisco i membre del Nike Performance Council especialitzada en son i rendiment en atletes d'elit, diu que prendre's una dutxa amb aigua calenta ajuda a fer baixar la temperatura i a refredar el cos. És una manera de contribuir al procés de refredament natural del cos, que comença, generalment, una hora abans que vagis a dormir. "Els estudis demostren que aquest tipus d'escalfament passiu redueix el temps que tardes a adormir-te i augmenta la durada del son profund, que és important per a la recuperació", diu Mah.



07. Modera't per obtenir grans resultats



Córrer et pot fer sentir bé. De fet, et pot fer sentir genial, però engrescar-te massa i córrer més del compte o massa ràpid pot tenir conseqüències negatives. "El problema més habitual entre els corredors són les lesions per excés d'exercici, com la fasciïtis plantar, la tendinitis d'Aquil·les, la síndrome del lligament iliotibial i la tendinitis posterior tibial, provocades per l'excés de pressió en un teixit i la manca de recuperació", diu David McHenry, atleta d'elit de Nike, fisioterapeuta i entrenador de força.



Per no sabotejar més els teus esforços per córrer, fes petits increments en el teu volum d'entrenament, com ara fer un parell de voltes més a l'edifici. Si augmentes la distància que recorres a poc a poc, mirant de no incrementar-la més del 10 % cada setmana, tindràs menys probabilitats de lesionar-te.



Al cap i a la fi, si tens cura del cos, sempre tindràs més quilòmetres per córrer.



Descobreix més entrenaments a la Nike Training Club App.