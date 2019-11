Ekin Bernay AF-1

Tan solo 8 años después, el sueño de la infancia de Ekin empezó a tomar forma. Junto a otras cuatro jóvenes dediferentes partes del mundo, ganó la competición Dance to LA de Nike. "Fue algo mágico", recuerda. "Descubrí que tenía el poder de contar mi historia a escala mundial". Y la cosa no acabó ahí: esta competición no fue solo un mérito más para su currículum. Gracias a ella, Nike la fichó para ser una de sus atletas con tan solo 18 años.

El poder de Ekin brilló en todas sus actuaciones por todo el mundo. Pero, para ella, la danza siempre ha sido mucho más que un espectáculo. Era una necesidad y una oportunidad para conocerse y recuperarse de los baches emocionales. Y, al final, esta idea fue lo que condujo su carrera hacia el mundo la terapia basada en la danza. "Hubo un tiempo en el que dejé de bailar y no conseguía expresar de ninguna forma lo que expresaba con mis movimientos. Creo que pasé por una depresión en aquella época", nos dice. "Sabía que quería hacer algo que me sirviera de ayuda a mí y a otras personas. Y usar mi trabajo para entretener no me bastaba".

Así que se puso manos a la obra y, ahora, es bailarina y psicoterapeuta de movimiento totalmente cualificada. Trabaja a caballo entre Estambul y Londres. En el ámbito clínico, trabaja en un centro de salud mental para adultos, donde hace terapias grupales para los ingresados con mayores necesidades. Las sesiones, como era de esperar, están repletas de movimiento y, casi siempre, de música. Aunque también hay muchos ejercicios centrados en hablar, compartir historias y conectar con los demás.