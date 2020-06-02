Vive el momento durante las sesiones 

En el día a día, es fácil que nos acaben atrapando nuestros propios pensamientos, especialmente ahora. En este vídeo, los Nike Master Trainers Branden Collinsworth y Alex Silver-Fagan nos dan unos consejos sobre cómo concentrarnos y vivir el presente en todas las situaciones. Descubre cómo lidiar con el estrés, mejorar el rendimiento y centrarte en lo que de verdad importa utilizando estas sencillas estrategias.



El yoga y el mindfulness tienen el poder de hacernos aterrizar en el presente; de recordarnos lo que tenemos y quiénes somos. La próxima vez que te pongas a pensar y preocuparte por el futuro, o a arrepentirte de cosas del pasado, respira durante un minuto y reconecta con el presente. Los Nike Master Trainers Branden Collinsworth y Alex Silver-Fagan están aquí para enseñarte cómo estar más presente durante tus sesiones de yoga y en tu día a día.