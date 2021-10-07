Consejos del psicólogo deportivo Jim Taylor para que niños y niñas practiquen deporte

Menos del 1 % de los niños se preparan durante la infancia para convertirse en atletas profesionales. Pero lo interesante de que se involucren en el deporte no es que se conviertan en la próxima Serena Williams o en el nuevo LeBron James, tal y como afirma Jim Taylor, psicólogo deportivo y experto en paternidad. La cosa es darles herramientas mentales con las que mantener la salud, la felicidad y el éxito el resto de sus vidas. En este episodio de Trained, este exesquiador alpino habla con Jaclyn Byrer sobre los beneficios del deporte en la infancia y da algunos consejos sobre cómo ayudarlos a implicarse y a mantener la motivación. El secreto, según nos cuenta, está en crear experiencias deportivas positivas y no caer en toda la industria que hay montada en torno al deporte juvenil. Por su experiencia como padre de dos niñas que son atletas, también ahonda en las trabas que las chicas atraviesan en el deporte e identifica formas en las que todo el mundo puede poner su granito de arena para salvar esa brecha de género.