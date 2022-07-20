Cómo limpiar las zapatillas de running
Cuidado del producto
Las zapatillas de running están destinadas a ensuciarse. Consulta esta sencilla guía de ocho pasos para engalanar tus zapatillas.
Suministros
- Lavaplatos
- Detergente para ropa
- Bicarbonato sódico
- Agua micelar (opcional)
- Vinagre blanco (opcional)
- Lejía (opcional)
Herramientas
- Cepillo para calzado
- Cepillo de dientes
- Paño
- Paño suave y limpio
- Bolsa de red para lavadora (opcional)
Para muchos runners, no hay nada mejor que un nuevo par de zapatillas de running. Pero la frescura no suele durar mucho. Tanto si las llevas por asfalto, en pista o por senderos, están destinadas a mancharse y a tener rasguños.
Sigue estos ocho sencillos pasos para limpiar zapatillas de running, especialmente las blancas. Las zapatillas estarán como nuevas en 30 minutos o menos. (Ten en cuenta que las zapatillas necesitan unas ocho horas para secarse).
Cómo limpiar las zapatillas de running
1.Prepara una solución de limpieza suave
Puedes crear una solución casera para quitar las manchas con algunos ingredientes clave que tienes en casa.
Para las zapatillas de running coloridas (o que no sean blancas), mezcla agua templada con una pequeña cantidad de detergente suave para la ropa o de lavaplatos.
Para las zapatillas de running blancas (o de colores claros), crea una pasta con la misma proporción de bicarbonato sódico y de agua. Esta solución suele funcionar muy bien en las manchas más resistentes.
El agua micelar es otra opción. Ese líquido se fabrica con agua purificada, humectantes y compuestos limpiadores que forman micelas esféricas, lo que retira la suciedad y el aceite de las superficies.
2.Coge un cepillo seco y frota
Si está todo listo para limpiar las zapatillas, usa un cepillo para calzado o un cepillo de dientes para quitar la tierra o la suciedad que se ha acumulado en la suela exterior, la mediasuela y la parte superior.
3.Quita los cordones y lávalos
Antes de dar el siguiente paso para limpiar las zapatillas, ocúpate de los cordones. Dependiendo de lo sucios que estén (y de cómo de limpios los quieras), prueba estos tres pasos:
- Quita los cordones de las zapatillas y aplica una pequeña cantidad de la solución de limpieza suave con las manos o con un cepillo. Enjuaga con agua y sécalos con un paño suave.
- Si los cordones siguen necesitando mimos tras lavarlos con la solución de limpieza suave, puedes colocarlos dentro de una bolsa de red para lavadora y meterlos en la lavadora usando un ciclo delicado.
- Para que los cordones blancos recuperen su estado original, usa lejía. Con guantes de limpieza de látex o de otro tipo, mezcla tres cucharadas de lejía en 4,5 litros de agua. Después, coloca los cordones en una bolsa de red para lavadora antes de sumergirlos en la solución con lejía. (Si flotan, utiliza algo pesado para que la bolsa se mantenga en el fondo sin moverse).
Deja los cordones en la solución con lejía durante cinco minutos. Después, puedes lavarlos de nuevo a mano o meterlos en la lavadora (siempre dentro de la bolsa de red) en un ciclo delicado. Deja que se sequen al aire, ya que la secadora puede deformar los herretes de plástico.
(Contenido relacionado: Cómo hacer que tus zapatillas blancas queden como nuevas)
4.Frota las suelas
Ha llegado el momento de limpiar las suelas exteriores y las mediasuelas de tus zapatillas. Para ello, aplica la solución de limpieza suave o el agua micelar con un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes o un paño. Frota en profundidad la suela exterior y la mediasuela. Sécalas con un paño suave.
5.Retira y limpia las plantillas
Si las zapatillas no huelen demasiado bien, lava también las plantillas. Sácalas de las zapatillas y aplica la solución con un cepillo suave. Enjuágalas y deja que se sequen por completo.
(Contenido relacionado: ¿Tus zapatillas huelen mal? Cómo quitar los malos olores de las zapatillas)
6.Lava las partes superiores
Ahora, es el momento de limpiar la parte superior de las zapatillas Frota suavemente la solución en el tejido con tu cepillo suave o con un paño si lo prefieres: un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes o un paño, todo servirá.
7.Seca las zapatillas con una toalla
Una vez hayas limpiado por completo las zapatillas de running, usa una toalla seca de microfibra o un paño suave para secarlas y eliminar todo el exceso jabonoso posible. Repite este paso si es necesario. La clave está en intentar no frotar el material, que puede desgastar el tejido de las zapatillas.
8.Por último, deja que tus zapatillas terminen de secarse al aire
Para terminar, deja que las zapatillas recién lavadas se sequen al aire, a temperatura ambiente. Las zapatillas de running suelen tardar unas ocho horas en secarse por completo. Una vez secas, coloca los cordones y las plantillas de nuevo y sal a tu siguiente sesión de running.
Texto: Emily Shiffer