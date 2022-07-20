Puedes crear una solución casera para quitar las manchas con algunos ingredientes clave que tienes en casa.

Para las zapatillas de running coloridas (o que no sean blancas), mezcla agua templada con una pequeña cantidad de detergente suave para la ropa o de lavaplatos.

Para las zapatillas de running blancas (o de colores claros), crea una pasta con la misma proporción de bicarbonato sódico y de agua. Esta solución suele funcionar muy bien en las manchas más resistentes.

El agua micelar es otra opción. Ese líquido se fabrica con agua purificada, humectantes y compuestos limpiadores que forman micelas esféricas, lo que retira la suciedad y el aceite de las superficies.