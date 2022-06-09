Los mejores bañadores de una pieza de Nike para mujer

Los mejores bañadores de una pieza Nike
Guía de compra
Echa un vistazo a los mejores bañadores de una pieza Nike, tanto coloridos y divertidos como con estilos y siluetas únicos.
Si has estado buscando un bañador de una pieza cómodo y de diseño único, estás de suerte. Los bañadores de una pieza Nike ofrecen diseños funcionales para usarlos tanto en la playa como en entrenamientos en la piscina.
En la colección Nike Swim encontrarás diseños con aberturas llamativas, de estilo deportivo con sujeción adicional, opciones atrevidas que cubren menos el cuerpo por detrás, y mucho más.
Cómo seleccionar el bañador de una pieza más adecuado para ti
Antes de elegir el bañador de una pieza adecuado para ti, ten en cuenta lo que quieres que te ofrezca. Por ejemplo, si buscas un bañador que sea práctico para hacer largos en la piscina, decántate por uno de una sola pieza con tejidos de rendimiento como Nike HydraLock, que proporciona un ligero ajuste de compresión para más sujeción en las actividades acuáticas.
La colección Nike Swim tiene diseños para todo tipo de cuerpos y objetivos. Echa un vistazo abajo a los mejores bañadores de una pieza para mujer Nike.
1.Bañador con aberturas: Nike Party Dots
Nike ofrece una gran variedad de bañadores con aberturas en distintos estilos, colores y diseños. El bañador de una pieza Nike Party Dots está fabricado con un 75 % de materiales reciclados y ofrece sujeción ligera en el pecho, por lo que es perfecto para actividades acuáticas de poco impacto o sin impacto, como la natación o el paddle surf.
El bañador está forrado para proporcionar mejor ajuste y protección, y cuenta con una media cremallera en la parte delantera que se puede ajustar. El diseño de la parte trasera es atrevido y tiene un corte de pierna alto que queda por encima de la cadera. Cuando te lo pruebes, asegúrate de moverte un poco para encontrar el ajuste que buscas.
2.Bañador deportivo con corte de pierna alto: Nike Sneakerkini
Como ya se intuye por el nombre, este bañador de una pieza con un detalle de cordones en la parte delantera está inspirado en diseños icónicos de zapatillas Nike. El bañador de una pieza Nike Sneakerkini con la espalda en U está diseñado con un corte de pierna alto que queda por encima de la cadera. Además, podrás utilizarlo tanto en la playa como en la piscina este verano, ya sea para tumbarte o para hacer largos.
3.Para los deportes acuáticos de alta intensidad: Nike HydraLock Sculpt
El bañador Nike HydraLock Sculpt cuenta con un diseño que te permitirá rendir al máximo en tus entrenamientos intensos en el agua. Está fabricado con tejido HydraLock, que proporciona un ajuste estilizado de compresión.
El bañador HydraLock Sculpt tiene paneles laterales anatómicos y ofrece una sujeción alta en la parte superior del cuerpo. La gran sujeción y el tejido técnico garantizan que puedas nadar, jugar al vóleibol playa o hacer cualquier actividad acuática sin que el bañador te distraiga.
4.Bañador llamativo: Nike Color Block
Este bañador de una pieza es elegante e innovador, ya que cuenta con un diseño compuesto por bloques de color que lo hace destacar. Proporciona sujeción ligera para que disfrutes con energía de tus actividades acuáticas favoritas. El bañador tiene una parte inferior atrevida y un corte de pierna alto. Además, está forrado para ofrecer una protección suave y con sujeción.
5.Bañador sin tirantes: Nike Solid¿Quieres reducir al mínimo las marcas de moreno en los hombros? El bañador de una pieza de banda Nike Solid Lace-Up Bandeau te da la opción de quitar los tirantes. Puedes llevarlos para nadar y quitártelos para tomar el sol.
Este bañador proporciona una sujeción ligera en el pecho, y también cuenta con un cordón ajustable que se ata en la espalda para que el diseño se mantenga en su sitio. Al igual que muchos otros modelos de una pieza Nike, este bañador ofrece una protección con un toque atrevido en la parte inferior y con un corte de pierna alto.
Texto: Claire Tak