Kobe 9 Protro: Una obra maestra resultado de la constante búsqueda de la perfección de Kobe Bryant
Novedades de productos
Descubre los detalles de la creación de las Kobe 9 Protro.
En los meses previos al lanzamiento de las Kobe 9, el vicepresidente de innovación de Nike, Eric Avar, uno de los diseñadores de zapatillas más prolíficos del mundo, se preparó para mostrarle a Kobe Bryant la última incorporación a su serie exclusiva.
Tras varios años y el lanzamiento de varios diseños estrella, Eric y Kobe habían encontrado la fórmula del éxito. Antes de la aprobación, cada diseño de las Kobe 9 debía incluir 3 elementos clave: arte, ciencia e historia.
Durante una reunión, Eric le enseñó a Kobe el primer prototipo de las Kobe 9. Cuando Eric le dio las zapatillas, Kobe se las devolvió. "Tu equipo y tú tenéis que repasar el proceso y conseguir contar la historia de este modelo, que no se ve por ningún lado".
Eric pasó el trayecto de vuelta a casa después de la reunión pensando en cómo corregir el rumbo centrándose en la historia, el elemento clave que faltaba. Su equipo modificó el revestimiento para aumentar la superficie dedicada a la expresión de ideas y trabajó en varias propuestas de colores inspiradas en las personas que con su arte y su música han inspirado a Kobe.
"De repente, las zapatillas se convirtieron en un lienzo más amplio para contar la historia y mostrar la fuente de inspiración y el espíritu de algunas de las mentes visionarias y creativas que han influido en la esencia de Kobe", afirma Eric.
Las Kobe 9 se alejan de lo que es habitual en el sector con una versión de perfil alto que envolvía la parte superior del tobillo, inspirada en la gran curiosidad de Kobe por los boxeadores y sus regímenes de entrenamiento. Más tarde se desarrolló una versión de perfil bajo y se añadió malla Engineered Mesh.
Las Kobe 9 y su icónico diseño causaron sensación tras su lanzamiento y se convirtieron en las primeras zapatillas de la historia de Nike Basketball en incluir material FlyKnit.
la comunidad de amantes de las zapatillas consideraba este diseño una obra de arte. Su éxito ha supuesto un dilema nunca antes visto al equipo encargado de diseñar la versión Protro que se lanzaría en 2024.
¿Cómo se mejora una obra maestra?
El concepto Protro, también llamado "performance retro", consiste en añadir ventajas de rendimiento a un modelo que ya existe. Kobe desarrolló esta idea en su continua búsqueda de la excelencia. Los equipos de diseño y producto de Nike tuvieron muy en cuenta el concepto Protro y la mentalidad de Kobe para actualizar la tecnología de las Kobe 9 para el presente.
La espuma Lunarlon se sustituyó por React, que proporciona más retorno de energía y reactividad. Este cambio ofrece a los y las atletas una nueva e innovadora pisada sin renunciar a la parte superior FlyKnit original.
El patrón de tracción se ha mejorado con una línea de tracción adicional en la parte media de las zapatillas que permite hacer recortes con la parte interior del pie sin sufrir resbalones. La tracción actualizada de la mediasuela incluye un mapa de presión en la suela exterior de goma que imita el contorno natural del pie.
El objetivo es dar a los y las baloncestistas sujeción para que consigan una ventaja competitiva y, al mismo tiempo, permitirles rendir al máximo nivel en su afán por mejorar.
"Las Kobe 9 se diseñaron para ser las zapatillas más innovadoras de la historia de Nike Basketball cuando se lanzaron, y vamos a hacer lo mismo con las Protro. Queremos asegurarnos de que ofrecemos lo mejor en tracción y pisada, mientras que proporcionamos sujeción con el contratacón de fibra de carbono. Estas zapatillas están diseñadas para que des lo mejor de ti y adoptes la Mamba Mentality", comenta Bronson Yim, director de zapatillas Kobe en Nike.
Aunque han cambiado muchas cosas desde el lanzamiento original, el objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar a los y las atletas la mejor tecnología para que puedan rendir al máximo nivel mientras buscan la perfección.
Para celebrar el cumpleaños y el legado de Kobe, las Kobe 9 Protro se lanzarán el 23 de agosto de 2024 en regiones seleccionadas. Las Kobe Protro 9 "Halo" estarán en la SNKRS App y en algunas tiendas en tallas para adulto, y llegarán más combinaciones de colores en los próximos meses.
Texto: Afnan Altimimi