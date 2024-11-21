Kobe 9 Protro: Una obra maestra resultado de la constante búsqueda de la perfección de Kobe Bryant

Durante una reunión, Eric le enseñó a Kobe el primer prototipo de las Kobe 9. Cuando Eric le dio las zapatillas, Kobe se las devolvió. "Tu equipo y tú tenéis que repasar el proceso y conseguir contar la historia de este modelo, que no se ve por ningún lado".

Eric pasó el trayecto de vuelta a casa después de la reunión pensando en cómo corregir el rumbo centrándose en la historia, el elemento clave que faltaba. Su equipo modificó el revestimiento para aumentar la superficie dedicada a la expresión de ideas y trabajó en varias propuestas de colores inspiradas en las personas que con su arte y su música han inspirado a Kobe.

"De repente, las zapatillas se convirtieron en un lienzo más amplio para contar la historia y mostrar la fuente de inspiración y el espíritu de algunas de las mentes visionarias y creativas que han influido en la esencia de Kobe", afirma Eric.