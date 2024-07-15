Nike lanza las Adapt BB, unas zapatillas de baloncesto que se atan solas

Durante un partido de baloncesto, es posible que los pies se hinchen y aumenten de volumen. Las que hace un minuto eran unas zapatillas cómodas, en un abrir y cerrar de ojos pueden apretar demasiado. Conseguir el ajuste perfecto puede resultar tan difícil como acertar a un blanco en movimiento. Por eso, los equipos de diseño de Nike se propusieron crear una solución de ajuste que se adaptara a los pies de los atletas en tiempo real.

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A lo largo de la historia de Nike, los esfuerzos por ofrecer un ajuste más sofisticado han dado lugar a varias plataformas innovadoras: las tecnologías Huarache, Flywire y Flyknit son algunos ejemplos. Quizá el avance más importante para conseguir un ajuste personalizado fue el lanzamiento de las Nike HyperAdapt 1.0 en 2016, las primeras zapatillas de deporte polivalentes que incorporaban cordones automatizados, un sistema que ceñía los cordones al ponerse las zapatillas.

Nike Adapt es una solución avanzada que vio la luz con las nuevas zapatillas de baloncesto Nike Adapt BB y ofrece una manera de crear un ajuste a medida. Estas zapatillas, que combinan un sistema avanzado de sujeción, una aplicación y un firmware que se actualiza constantemente, ofrecen un ajuste óptimo incluso a medida que avanza el partido.

Eric Avar, vicepresidente de Nike y director creativo de innovación, explica que han decidido que el baloncesto sea el primer deporte en incorporar la tecnología Nike Adapt debido a lo exigentes que son los atletas con sus zapatillas.

"Durante el transcurso de un partido de baloncesto normal, los pies de los atletas cambian". En palabras de Avar, "la capacidad de cambiar el ajuste rápidamente, aflojando las zapatillas para aumentar el flujo sanguíneo y volviéndolo a ceñir para mejorar el rendimiento, es un factor clave que mejorará la experiencia de los atletas".