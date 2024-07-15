Nike lanza las Adapt BB, unas zapatillas de baloncesto que se atan solas
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Las zapatillas se adaptan a la forma del pie en tiempo real para crear una sensación óptima.
Publicación del contenido original: 15 de enero de 2019
Lo que debes saber:
- Cuando te pones las Nike Adapt BB, un sistema de motor y tren de engranajes hecho a medida analiza el espacio que hay alrededor del pie y se adapta en consecuencia para ofrecer un ajuste ceñido.
Durante un partido de baloncesto, es posible que los pies se hinchen y aumenten de volumen. Las que hace un minuto eran unas zapatillas cómodas, en un abrir y cerrar de ojos pueden apretar demasiado. Conseguir el ajuste perfecto puede resultar tan difícil como acertar a un blanco en movimiento. Por eso, los equipos de diseño de Nike se propusieron crear una solución de ajuste que se adaptara a los pies de los atletas en tiempo real.
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A lo largo de la historia de Nike, los esfuerzos por ofrecer un ajuste más sofisticado han dado lugar a varias plataformas innovadoras: las tecnologías Huarache, Flywire y Flyknit son algunos ejemplos. Quizá el avance más importante para conseguir un ajuste personalizado fue el lanzamiento de las Nike HyperAdapt 1.0 en 2016, las primeras zapatillas de deporte polivalentes que incorporaban cordones automatizados, un sistema que ceñía los cordones al ponerse las zapatillas.
Nike Adapt es una solución avanzada que vio la luz con las nuevas zapatillas de baloncesto Nike Adapt BB y ofrece una manera de crear un ajuste a medida. Estas zapatillas, que combinan un sistema avanzado de sujeción, una aplicación y un firmware que se actualiza constantemente, ofrecen un ajuste óptimo incluso a medida que avanza el partido.
Eric Avar, vicepresidente de Nike y director creativo de innovación, explica que han decidido que el baloncesto sea el primer deporte en incorporar la tecnología Nike Adapt debido a lo exigentes que son los atletas con sus zapatillas.
"Durante el transcurso de un partido de baloncesto normal, los pies de los atletas cambian". En palabras de Avar, "la capacidad de cambiar el ajuste rápidamente, aflojando las zapatillas para aumentar el flujo sanguíneo y volviéndolo a ceñir para mejorar el rendimiento, es un factor clave que mejorará la experiencia de los atletas".
Cómo funcionan las zapatillas
Cuando un jugador se pone las Nike Adapt BB, un sistema de motor y tren de engranajes hecho a medida analiza el espacio que hay alrededor del pie y se adapta en consecuencia para ceñirse. A continuación, cuando el atleta se pone en movimiento, la tecnología FitAdapt entra en juego. Tanto tocando un botón como a través de la aplicación Nike Adapt para smartphones, se introduce una configuración de ajuste que puede variar en los distintos momentos de un partido.
Además, se pueden habilitar las actualizaciones de firmware de la tecnología FitAdapt para que se apliquen en cuanto estén disponibles y, de este modo, disfrutar de un ajuste más preciso. Por ejemplo, durante el tiempo muerto, los jugadores pueden aflojar las zapatillas y volver a ceñirlas antes de retomar el partido.
Cuando hay nuevos servicios digitales disponibles con nuevas funciones, se pueden seguir eligiendo preferencias para todos los momentos del partido, incluidos el calentamiento, el descanso de la media parte y el enfriamiento.
Cómo se han probado
Al igual que las HyperAdapt 1.0, las Nike Adapt BB se han sometido a una serie de procedimientos para comprobar sus características, que incluye pruebas de impacto, temperaturas intensas, pruebas del fin del ciclo de vida (resistieron miles de ciclos) y pruebas de resistencia al agua para simular el sudor de los pies, entre otras.
Después de varias rondas de pruebas, los equipos de diseño de Nike buscaron el sello de aprobación definitivo: el visto bueno de profesionales del baloncesto. Para conseguirlo, invitaron a los Nike World Headquarters a estrellas de la NBA, como el alero de los Boston Celtics Jayson Tatum, para probar las zapatillas.
Tras someterlas a un exhaustivo periodo de prueba, que incluía entrenamientos y partidos informales, los jugadores ofrecieron comentarios valiosos que podían aplicarse a futuras innovaciones del diseño.
Tatum admitió que, para él, significó mucho ser uno de los primeros atletas en llevar las zapatillas y que lo eligieran para representar el futuro de Nike Basketball. Le fascinaba el hecho de que la aplicación permita ponérselas y, con solo tocar un botón, cambiar el color, comprobar el porcentaje de batería, etc.
¿Qué depara el futuro?
Gracias a la aplicación digital de las zapatillas y a sus actualizaciones de firmware opcionales, Nike Adapt BB es el primer producto de Nike que se actualiza de forma continua. Una vez que el sistema FitAdapt se haya perfeccionado para ofrecer el ajuste óptimo para el baloncesto, esta tecnología se aplicará a otros productos para el deporte y el día a día que se caractericen por exigencias de ajuste únicas para distintos entornos.
Fecha de lanzamiento: La tecnología FitAdapt estará disponible en las Nike Adapt BB a partir de febrero de 2019.