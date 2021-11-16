La AntetokounBros Academy en acción

Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores de la NBA de los que más se habla. Es un MVP, un campeón, el Greek Freak. Pero fuera de la cancha ha creado algo muy especial: la AntetokounBros Academy.



Aunque la pasión de Giannis sea el baloncesto, su propósito es crear un espacio donde todo el mundo sienta que encaja. La filosofía del campamento lo dice todo: "No importa de dónde vienes, sino dónde vas".