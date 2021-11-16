La AntetokounBros Academy en acción

No hay canastas demasiado altas
Comunidad
Giannis Antetokounmpo es conocido mundialmente como un campeón de la NBA, pero lo que hace fuera de la cancha es lo que lo hace especial.
Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores de la NBA de los que más se habla. Es un MVP, un campeón, el Greek Freak. Pero fuera de la cancha ha creado algo muy especial: la AntetokounBros Academy.
Aunque la pasión de Giannis sea el baloncesto, su propósito es crear un espacio donde todo el mundo sienta que encaja. La filosofía del campamento lo dice todo: "No importa de dónde vienes, sino dónde vas".
"La mayoría de los niños y niñas que vienen aquí sienten que no encajan y su autoestima sufre. Tras la experiencia, ganan autoestima y desarrollan las habilidades necesarias para vivir en sociedad".
Evina Maltsi
Head Coach de la AntetokounBros Academy
Cada año, la Academy acoge a 100 niños y niñas (y a 12 entrenadores/as) de grupos sociales vulnerables de distintos barrios, países y procedencia social. Esta iniciativa les da la oportunidad de liberar y desarrollar su potencial mediante el deporte.
Junto con sus hermanos y la asistencia de la Onassis Foundation y de Eurohoops, Giannis ha creado algo que él nunca tuvo de pequeño, algo que inspira. Por eso significa tanto para él.
Situada en las canchas de baloncesto reacondicionadas por Nike y cedidas a la comunidad de los barrios de Ellinorosson, Ampelokipi y Lamprini, la academia ofrece mucho más de lo que tiene lugar en las canchas.
A lo largo del año, niños y niñas asisten a sesiones de orientación y asistencia de becas en la Onassis Foundation, análisis de partidos llevados a cabo por entrenadores de Eurohoops y discursos motivadores de atletas y profesionales de renombre de distintos ámbitos.
"Estos niños y niñas son un pequeño reflejo de la sociedad. Si lo tenemos en cuenta y actuamos, todos saldremos beneficiados".
Konstantinos Papaloukas
Socio responsable de la organización Eurohoops
Como hijo de inmigrantes que abandonaron Nigeria para buscar trabajo y una vida mejor en Atenas, Giannis sabe lo que se siente al estar marginado. Su experiencia le ha empujado a ayudar a todos los niños y niñas a sentir que encajan, a empoderarse y a alcanzar su potencial.
"Cada persona tiene su historia, su vida, su color de piel. Cuando nos juntamos, siempre aprendemos algo nuevo".
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros es como una familia, con entrenadores y estudiantes que enseñan y aprenden unos de otros. Por eso es tan especial.
La Academy también ofrece beneficios tangibles. La experiencia de los estudiantes termina con una graduación y una entrega de premios. Los seis alumnos (o alumnas) con mejores resultados reciben becas para continuar su formación en baloncesto en la Eurohoops Academy. La persona que se gradýue con más honores este año recibirá una exclusiva beca universitaria financiada por la Onassis Foundation.
"Con la AntetokounBros Academy, diversidad de nacionalidades, religiones y géneros coinciden en los barrios de Atenas como un único equipo para perseguir sus sueños".
Afroditi Panagiotakou
Directora de cultura de la Onassis Foundation
A pesar de lo impresionante que es esta academia, Giannis resume el concepto en pocas palabras, como de costumbre:
"¡Aquí vienes a pasártelo bien!"
Giannis Antetokounmpo
Probablemente él sea una de las personas más trabajadoras que puedas conocer, pero Giannis piensa, que si te dejan pasártelo bien, puedes llegar a ser quien debes ser.
"Cuando sabes qué te hace feliz, debes seguir haciéndolo, así conseguirás la mejor versión de ti mismo".
Giannis Antetokounmpo
Fotografía: Eleni Albarosa
Vídeo: Alkis Papastathopoulos
Animación: Ultra Brand Studio