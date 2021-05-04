Los gemelos indígenas ClearBear y Haatepah conversan sobre su relación con la naturaleza

Los hermanos ClearBear y la naturaleza
Cultura
Respetar el medio ambiente es uno de los principios de la cultura indígena americana de los hermanos ClearBear. Y, como nos cuentan, es algo que todo el mundo puede cultivar.
Todos a una: nos hemos distanciado, pero no tenemos por qué desconectar. Hablamos con nuestro reparto de Lookbook de Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
Todos a una: nos hemos distanciado, pero no tenemos por qué desconectar. Hablamos con nuestro reparto de Lookbook de Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
Para los hermanos gemelos ClearBear y Haatepah, no hay nada que mantenga más unidas a las personas que su relación con el medioambiente y la naturaleza.
"Estamos hechos de los mismos líquidos, metales y minerales que componen todo lo que hay en la Tierra y el universo", dice ClearBear, de 22 años. "Todo eso corre por nuestras venas y forma parte de quienes somos. No podemos olvidarlo".
ClearBear y su pareja Cualia han fundado el Indigenous Alliance Movement, un colectivo creciente que ayuda a las personas a reconectar con sus raíces. Es un viaje que los hermanos compartieron después de ser adoptados cuando eran pequeños y, más tarde, descubrir sus propias raíces y su relación con las tribus kumiai, pai pai y chichimeca-guamare. Ahora, ambos reivindican sus orígenes indígenas para ayudar a promulgar el cambio y concienciar sobre los problemas que enfrentan tanto su gente como el medioambiente. Según afirman, estas causas están entrelazadas y nos afectan a todos.
"Nuestros caminos como pueblos nativos americanos van de la mano con esta tierra, porque formamos parte de ella", dice Haatepah. "Todos somos parte de la tierra".
Los hermanos, que viven en California y hacen música juntos cuando no se dedican al activismo, nos han contado cómo se mantienen cerca unos de otros a pesar de la distancia, y cómo todo el mundo, en estos momentos, puede profundizar en su propia conexión con la naturaleza.
Parece que vuestro vínculo es mucho más que fraternal. Descubrir vuestras raíces e identidades juntos os ha conectado en cierto modo, al igual que todas las dificultades a las que os enfrentasteis al principio. ¿Cómo fue ese viaje para los dos?
ClearBear: Éramos muy pequeños [cuando nos adoptaron], así que no pudimos aprender nada sobre nuestra cultura. Éramos solo unos bebés. Al principio, tenía miedo de quién era, no por la historia de mi familia, sino porque no sabía lo que era. Apenas era consciente de lo que significaba.
[Nuestros padres adoptivos nos dijeron]: "Sois nativos americanos". Es una forma muy vaga de decirlo. Hay muchísimas culturas, lenguas y tribus en todo el continente. Es un término con un significado muy amplio.
Pero, aun sabiendo tan poco, pudimos averiguar mucho sobre nuestros orígenes. Siempre nos han fascinado la historia y las migraciones nativas, así que fuimos capaces de ir atando cabos.
Haatepah: Cuando teníamos 8 o 9 años, sabíamos que éramos nativos americanos, pero no conocíamos a nuestras tribus.
Así que, cuando entramos en el instituto, fundamos un club nativo americano. Reunimos a todos los estudiantes nativos americanos y nos dedicamos a celebrar eventos para saber más acerca de nuestra cultura. Como no conocimos a nuestra tribu, aprendimos cosas sobre las tribus de las tres Américas: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Desde Alaska hasta Chile y Argentina, investigamos hasta el punto de obsesionarnos.
ClearBear: Sí, vaya si lo hicimos.
Haatepah: Aprendimos de todas las tribus que pudimos y, luego, una vez localizamos a nuestra familia biológica, por fin pudimos averiguar de qué tribus procedemos.
¿Cómo fue ese momento en el que por fin descubristeis vuestras identidades indígenas y pudisteis decir: "De ahí es de donde venimos, esta es nuestra gente"?
ClearBear: ¿Sabes cuando escuchas una canción tan buena que te hace estremecer? Fue algo así. Es increíble saber que procedes de una raza tan fascinante.
"Dicho sin rodeos, somos ecologistas natos. Siempre hemos sabido trabajar con la tierra".
Haatepah
Además de defender los derechos de los pueblos nativos americanos, ambos buscáis sensibilizar sobre el cambio climático y otras cuestiones ambientales. ¿De qué forma vuestras raíces os han llevado a movilizaros por estos temas?
Haatepah: Dicho sin rodeos, somos ecologistas natos. Siempre hemos sabido trabajar con la tierra en vez de luchar contra de ella, en un equilibrio perfecto. Por tanto, este aspecto ambiental va 100 % de la mano con la reivindicación de nuestros orígenes.
ClearBear: Desde un punto de vista occidental, nos centramos más en domesticar y controlar la tierra, y no en trabajar con ella. Cuando se trata de la tierra y los recursos, el ego humano lo tapa todo. Todo lo que no sean nuestros deseos y necesidades se vuelve prescindible.
Lo que nuestros antepasados predicaban y aún predican es el semicultivo: trabajar mano a mano con la tierra. Trabajamos con la tierra de una manera que florezca, podamos alimentarla y ella nos alimente de vuelta.
Todas estas culturas, lenguas y sistemas de creencias diferentes tienen una cosa en común, y es formar parte de la naturaleza. Reconocer que lo que le haces, ella te lo devolverá más tarde.
"No tienes la responsabilidad de correr con el mundo. Dedica parte de tu tiempo a descansar".
ClearBear
Cada vez más personas dedican su tiempo a disfrutar del aire libre y apreciar la naturaleza, lo cual es un aspecto inherente de vuestra cultura. ¿Qué opináis sobre esta forma de conexión?
ClearBear: La mayoría nos volvemos locos de estar tanto tiempo entre cuatro paredes, por lo que buscamos una vía de escape que ralentice las cosas. Al salir, conectas más con la naturaleza, la Tierra, tus antepasados y piensas en quién estuvo ahí antes que tú o en lo bonito que es todo y el poco tiempo que has dedicado a apreciarlo.
El activismo genera mucho estrés y ansiedad. El mejor remedio natural para el estrés, por lo menos para mí, es la naturaleza, sin lugar a dudas. Sé que puede sonar a cliché, pero es así. Después de dar un paseo al aire libre y conectar con la naturaleza, me siento mucho mejor.
En estos momentos, ¿os sentís más conectados el uno con el otro y con la tierra?
ClearBear: Hace poco me compré una autocaravana, así que estoy dando mis primeros pasos en este nuevo mundo sobre ruedas. Por supuesto, mantengo la distancia con las demás personas y tomo todas las medidas oportunas. He estado yendo a lugares donde puedo apreciar la naturaleza de verdad. En mi opinión, la sociedad va a cien kilómetros por hora y uno de los beneficios de esta cuarentena es tomarse ese segundo para respirar, porque no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar del momento.
También hacéis música juntos. ¿Qué se siente al compartir esa pasión y compañerismo como hermanos?
Haatepah: Cuando estás con alguien con quien no tienes esa cercanía o conexión, siempre hay un pensamiento que te ronda la cabeza: Espero no hacer nada de lo que pueda avergonzarme. En cambio, tu hermano ya te ha visto meter la pata muchas veces, y con él también puedes bromear a cada rato.
ClearBear: Por tanto, esa presión desaparece.
Haatepah: Exacto. Y creo que las personas creativas trabajamos mejor cuando no estamos bajo mucha presión.
ClearBear: Cuando componemos una canción, él sabe exactamente qué tipo de emoción estoy tratando de transmitir al cantar. Y, cuando él canta, sé lo que busca. Es como saber lo que el otro piensa y siente.
Haatepah: Sí, nos complementamos muy bien, incluso mejor que la mayoría.
"Estamos hechos de los mismos líquidos, metales y minerales que componen todo lo que hay en la Tierra y el universo. No podemos olvidarlo".
ClearBear
¿Cómo se aplica la idea del poder colectivo a vuestro trabajo, ya sea la sensibilización sobre los derechos de los pueblos nativos americanos o las causas ambientales?
ClearBear: Mucha gente, cuando empieza en el activismo, piensa de forma inconsciente que quiere ser superactivista o convertirse en alguien muy importante. Realmente, no se puede hacer nada de esa manera. Tienes que ser humilde y trabajar junto con otras personas para conseguir cambios. No puedes cambiar la sociedad sin ayuda. Debes trabajar en conjunto y escuchar a los ancianos. Debes escuchar a las personas que han estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo o estarás perdiendo el tiempo.
Haatepah: [Nuestra tribu] se tatuaba recordatorios de que la comunidad debe ir antes que uno mismo. Las mujeres se hacían uno llamado el "1-1-1". Son tres líneas que bajan por la barbilla y significan: "Valoro a mi comunidad, a mi pueblo, a las personas que me apoyan y a las personas que me han mostrado el camino y me han guiado a lo largo de mi vida. Moriría por ellos y los apoyaré dentro de mis posibilidades". Tienes que ganarte el derecho de hacerte ese tatuaje y, para eso, la comunidad debe ir primero.
ClearBear: Además, en muchas culturas nativas americanas, el egocentrismo se veía como una enfermedad mental, una actitud que conduce a la avaricia y que podría terminar destruyendo la comunidad a través del ego.
Por último, ¿hay algo de este momento de pausa y reflexión que os llevaréis a vuestra vida diaria?
Haatepah: Diría que tratar de ser paciente con uno mismo. Solo somos seres humanos. Tenemos que dedicar tiempo a respirar, a reflexionar sobre uno mismo y, sin dudarlo, a honrar a la Tierra, nuestra Madre. Esto es algo que nos ha mantenido vivos a todos, independientemente de nuestro origen, durante cientos de miles de años.
ClearBear: Y debes dejar de pensar que tienes la responsabilidad de correr con el mundo. Dedica parte de tu tiempo a descansar. El descanso es importante para tu salud y para respetarte. Y solo cuando te respetas puedes ganarte el respeto de los demás.
Publicado: julio de 2020