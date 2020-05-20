Entrenar la confianza de los niños
Movimiento
Por Nike Training
Cómo utilizar el refuerzo positivo para que los más pequeños aprovechen el deporte al máximo.
Intentar que los más pequeños se mantengan activos cuando hay que quedarse en casa es todo un reto. En este artículo, una de nuestras Nike Coaches de Made to Play nos da consejos para motivarles y levantarles del sofá. Una pista: la clave es la diversión.
Mantener a los más pequeños motivados para hacer ejercicio cuando hay que quedarse en casa es todo un reto. Hemos pedido al equipo de Nike Made to Play que nos aconseje cómo alejarlos del sofá con las 6 claves de la orientación. Nuestros Coaches de Made to Play están consiguiendo que 17 millones de niños y niñas de todo el mundo se mantengan en activo, así que presta atención a sus consejos. Esta semana, Julia Winkler, entrenadora del programa de fútbol infantil Berlin Kickt, explica cómo desarrollar la confianza de los más pequeños.
La confianza es clave
"Ten siempre en cuenta que pasarlo bien es lo más importante", explica Julia que, tras sufrir una lesión, tuvo que dejar su carrera como jugadora de fútbol profesional y descubrió que le encantaba ser entrenadora. Ahora, su principal objetivo es hacer que los niños y niñas se mantengan activos y hagan ejercicio en familia. Julia nos recuerda que debemos ser positivos y reírnos juntos.
Animar a los más pequeños y hacerlos sentir como campeones tiene un gran efecto en su confianza. Según Julia, los niños que practican deporte con sus padres desarrollan la autoestima y tienen una mejor imagen de sí mismos. Ya sabemos que los admiras más que nadie pero, a la hora de jugar, anímalos más todavía, enfatiza sus victorias y muestra más emoción con sus logros de lo que harías normalmente.
"Los niños que practican deporte con sus padres desarrollan la autoestima y tienen una mejor imagen de sí mismos".
Julia Winkler, entrenadora, Berlin Kickt
Fija objetivos
Ser conscientes de su progreso también aumenta la seguridad de los más pequeños en sí mismos. "Dedica tiempo a hablar con ellos para marcar objetivos a corto y a largo plazo para la semana siguiente, y pega la lista en la nevera", aconseja Julia, que también anima a los niños y niñas con los que trabaja a hacerse responsables de su entrenamiento. "Escucha las ideas que aporten y planifica el deporte como una rutina. Empezar cada día a la misma hora y tener una estructura fija hace que los niños se sientan más seguros".
Mantente alerta para no perderte más consejos de orientación de los profesionales de Made to Play en la NTC App.
Fija objetivos
Ser conscientes de su progreso también aumenta la seguridad de los más pequeños en sí mismos. "Dedica tiempo a hablar con ellos para marcar objetivos a corto y a largo plazo para la semana siguiente, y pega la lista en la nevera", aconseja Julia, que también anima a los niños y niñas con los que trabaja a hacerse responsables de su entrenamiento. "Escucha las ideas que aporten y planifica el deporte como una rutina. Empezar cada día a la misma hora y tener una estructura fija hace que los niños se sientan más seguros".
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