Entrenar la confianza de los niños

Intentar que los más pequeños se mantengan activos cuando hay que quedarse en casa es todo un reto. En este artículo, una de nuestras Nike Coaches de Made to Play nos da consejos para motivarles y levantarles del sofá. Una pista: la clave es la diversión.



Mantener a los más pequeños motivados para hacer ejercicio cuando hay que quedarse en casa es todo un reto. Hemos pedido al equipo de Nike Made to Play que nos aconseje cómo alejarlos del sofá con las 6 claves de la orientación. Nuestros Coaches de Made to Play están consiguiendo que 17 millones de niños y niñas de todo el mundo se mantengan en activo, así que presta atención a sus consejos. Esta semana, Julia Winkler, entrenadora del programa de fútbol infantil Berlin Kickt, explica cómo desarrollar la confianza de los más pequeños.