En buena compañía: Enemigas en el ring, amigas fuera

Gong Jin: La forma masculina de boxear se centra más en la fuerza y la resistencia. Para las mujeres, es más importante contar con una buena técnica, así como ser precisas y elegir la mejor estrategia. Con los hombres, siento que siempre me están poniendo a prueba. Por eso quería entrenar con otras mujeres, pero no teníamos un lugar donde practicar. Y así comenzó el club.

Han Beiying: En China no hay muchos clubs de boxeo para mujeres. De hecho, creo que el nuestro era el único cuando empezamos. Los clubs son un lugar seguro donde practicar y donde no tenemos que preocuparnos de que los puñetazos sean demasiado fuertes.

Zhong Zheng: Me gusta la privacidad de entrenar en clases reducidas con mis mejores amigas, así como el alto nivel de entrenamiento impartido por mujeres que te entienden.