En buena compañía: Tu hogar está donde esté la cancha

Sebit: Te hace olvidarte de todo el ruido exterior. Cuando estamos juntos, nada más importa. Porque el baloncesto es ese tipo de deporte en el que necesitas cohesión. Todo el mundo tiene que estar alineado para que el equipo triunfe. Discutimos, pero luego pasamos página para dibujar la siguiente jugada. Puro trabajo en equipo. Ese tipo de cosas simplemente consiguen reforzar la amistad.



Ngor: Siento todo su amor y toda su energía. Es genial encontrar apoyo en este grupo, porque de verdad estamos ahí para nuestros amigos, pase lo que pase.



Chuatwech: Somos como una familia. Si tienes algún problema, se lo puedes contar a cualquier amigo del equipo. Durante los partidos, obviamente, batallamos con muchas cosas y no queremos perder. Pero el baloncesto es un trabajo de equipo. Tienes que dejar a un lado las diferencias que tengas con quien sea. Plantearnos cómo vamos a actuar nos ayuda a trabajar nuestra capacidad para resolver problemas.