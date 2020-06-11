El poder de una playlist enérgica

La música tiene un gran poder para motivarnos y, a veces, es como un interruptor mágico que podemos pulsar para adoptar la mejor actitud para darlo todo. En este artículo la Nike Master Trainer Kirsty Godso nos da consejos sobre cómo encontrar las canciones perfectas para motivarte y trucos para buscar más.



El deporte y la música suelen ir de la mano. A nadie le pilla por sorpresa que escuchar tus canciones enérgicas favoritas te ayuda para entrenar.



A mí también me gusta usar la música para motivarme antes incluso de empezar a moverme. Si estoy de mal humor o cansada, o simplemente no me apetece entrenar, escuchar música durante unos minutos me motiva y puede acabar cambiando el curso de mi día.



Me pongo a escuchar hip hip clásico y enseguida se va todo el mal humor o la pesadez: estoy lista para la acción.