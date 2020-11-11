El consejo de entrenamiento indispensable para todo runner

El consejo de entrenamiento que todo runner necesita
Coaching
Haz este pequeño cambio en tus carreras y así te divertirás más, darás más de ti y mantendrás un estilo de vida saludable.
¿Cuál es la forma más rápida de odiar una canción que te encanta? Escucharla una y otra vez. Lo mismo ocurre cuando corres, opina Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running.
"Si siempre corres los mismos 5 kilómetros, ¿dónde está la gracia?", pregunta Chris. "El único premio es haber corrido de nuevo. Variar la forma en la que corres, tanto como puedas, es la clave para seguir teniendo interés en el deporte". Y, según Derek Samuel, reputado fisioterapeuta y asesor del Nike Performance Council, esto es clave si quieres mejorar como runner.
"Si buscas un nuevo estímulo, intenta dar zancadas cortas y fíjate en si te sientes mejor. O intenta no saltar tanto cuando te impulsas. No deberías mover la cabeza arriba y abajo más de 4 o 6 centímetros", comenta Samuel. Estos ajustes pueden hacer que te sientas mejor y así querrás correr más o más a menudo.
Según Brett Kirby, científico de rendimiento humano en el Nike Research Lab, lo mejor de todo es que variar tu rutina te ayudará a estimular los músculos y la mente. "Si no comiésemos otra cosa que perritos calientes a diario, nuestro cuerpos carecerían los demás nutrientes", afirma Kirby. "Si quieres correr y mantener un estilo de vida saludable al cien por cien, tienes que alimentar al cuerpo con muchas cosas diferentes".
Un simple cambio
En tu próxima carrera, prueba algo nuevo.
La mejor parte: puedes probar lo que quieras. "No te quedes en ir más rápido o más lejos", nos dice Bennet. "Puedes ir en sentido contrario, hacer un circuito o cambiar de música".
Los pequeños cambios son efectivos porque te ayudan a sentir el running de una manera diferente, tal y como nos cuenta Bennett. Y eso es lo que te animará a volver a salir, una y otra vez.
"Puedes ir en sentido contrario, hacer un circuito o cambiar de música".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Más consejos para avanzar
1. Haz un seguimiento de lo que has hecho.
¿Quieres renovar tu entrenamiento antes de aburrirte? Para ello, Bennett sugiere que, cada vez que pruebes algo nuevo, como ir más rápido, tomar una ruta nueva o llegar más lejos, anotes qué has hecho y cómo te has sentido. Cuando la novedad empiece a resultar fácil o rutinaria, vuelve a introducir cambios.
2. Cambia de terreno
Haz una ruta que recorra senderos, arenales, prados o zonas rocosas. "La variedad no solo aporta diversión", afirma Samuel. "Correr por diferentes superficies contribuye a fortalecer músculos diferentes de maneras diferentes, ofreciendo a tu cuerpo otra forma de mejorar su capacidad y de fortalecerse aún más".
3. No pienses solo en los números.
No es preciso que te olvides del reloj, pero tampoco te obsesiones con él. Si normalmente corres con música, pon las canciones en orden aleatorio, prueba una playlist nueva, escucha un álbum de principio a fin o no escuches nada, para variar. "Lo mejor es que pequeños cambios como estos marcan la diferencia en tu experiencia de running", dice Bennett. "Y eso hace que las carreras parezcan una novedad".