El consejo de entrenamiento indispensable para todo runner

¿Cuál es la forma más rápida de odiar una canción que te encanta? Escucharla una y otra vez. Lo mismo ocurre cuando corres, opina Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running.



"Si siempre corres los mismos 5 kilómetros, ¿dónde está la gracia?", pregunta Chris. "El único premio es haber corrido de nuevo. Variar la forma en la que corres, tanto como puedas, es la clave para seguir teniendo interés en el deporte". Y, según Derek Samuel, reputado fisioterapeuta y asesor del Nike Performance Council, esto es clave si quieres mejorar como runner.



"Si buscas un nuevo estímulo, intenta dar zancadas cortas y fíjate en si te sientes mejor. O intenta no saltar tanto cuando te impulsas. No deberías mover la cabeza arriba y abajo más de 4 o 6 centímetros", comenta Samuel. Estos ajustes pueden hacer que te sientas mejor y así querrás correr más o más a menudo.



Según Brett Kirby, científico de rendimiento humano en el Nike Research Lab, lo mejor de todo es que variar tu rutina te ayudará a estimular los músculos y la mente. "Si no comiésemos otra cosa que perritos calientes a diario, nuestro cuerpos carecerían los demás nutrientes", afirma Kirby. "Si quieres correr y mantener un estilo de vida saludable al cien por cien, tienes que alimentar al cuerpo con muchas cosas diferentes".