Qué es el autocuidado y cómo llevarlo a cabo según la doctora Theresa Melito-Conners

Podcast Trained: Mejora tu cuidado personal con la Dra. MC
Coaching
El cuidado personal no solo consiste en mimarse, también se trata de priorizar todas tus necesidades: las del cuerpo, las de la mente y las del alma. La doctora MC nos cuenta cómo hacerlo.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Las bombas de baño y las mascarillas faciales son muy agradables, pero solo cubren la parte más superficial del cuidado personal. Según afirma Theresa Melito-Conners, profesional doctorada, las personas tenemos necesidades a nivel físico, mental y espiritual de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Es hora de abrir los ojos. Theresa descubrió el cuidado personal después de gastar prácticamente todas sus fuerzas en su anterior trabajo. A continuación, obtuvo su doctorado y lanzó una página web llamada "Dr. MC’s Self-Care Cabaret" (el cabaret del cuidado personal de la doctora MC, en español). En este episodio, la experta le revela los 10 pasos esenciales para mejorar el bienestar personal y la felicidad a nuestro presentador Jaclyn Byrer. Además, nos habla sobre crear vínculos entre vida personal y laboral y nos explica cómo hacer que el cuidado personal triunfe en las nuevas generaciones. Y, por si fuera poco, Theresa nos guía en una de sus famosas meditaciones para demostrarte cómo los pequeños cambios pueden tener un gran impacto.
"No pasa nada por empezar poco a poco. Un pequeño cambio o una ligera modificación puede tener un gran impacto con el tiempo".
Theresa Melito-Conners
Experta en cuidado personal y fundadora de Dr. MC’s Self-Care Cabaret
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.