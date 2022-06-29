Qué es el autocuidado y cómo llevarlo a cabo según la doctora Theresa Melito-Conners

Las bombas de baño y las mascarillas faciales son muy agradables, pero solo cubren la parte más superficial del cuidado personal. Según afirma Theresa Melito-Conners, profesional doctorada, las personas tenemos necesidades a nivel físico, mental y espiritual de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Es hora de abrir los ojos. Theresa descubrió el cuidado personal después de gastar prácticamente todas sus fuerzas en su anterior trabajo. A continuación, obtuvo su doctorado y lanzó una página web llamada "Dr. MC’s Self-Care Cabaret" (el cabaret del cuidado personal de la doctora MC, en español). En este episodio, la experta le revela los 10 pasos esenciales para mejorar el bienestar personal y la felicidad a nuestro presentador Jaclyn Byrer. Además, nos habla sobre crear vínculos entre vida personal y laboral y nos explica cómo hacer que el cuidado personal triunfe en las nuevas generaciones. Y, por si fuera poco, Theresa nos guía en una de sus famosas meditaciones para demostrarte cómo los pequeños cambios pueden tener un gran impacto.